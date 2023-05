Krypto News: Beste Krypto-KI? AiDoge Meme-Generator sammelt 690.000 USD in 5 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Montag, 1. Mai 2023 – Der von künstlicher Intelligenz angetriebene AiDoge-Token ($AI) hat in der ersten Phase des Vorverkaufs 690.000 Dollar umgesetzt , fünf Tage früher als geplant. Der Preis des $AI-Tokens ist nun von 0,00002600 Dollar auf 0,00002640 Dollar in Stufe 2 gestiegen. Insgesamt gibt es 20 Stufen. Potenzielle Investoren sollten sich also beeilen, um von dem aktuellen niedrigen Preis zu profitieren, da sich die Nachricht über das innovative Tool zur Erstellung von Memes immer weiter verbreitet.

AiDoge ist keine weitere KI-Kryptowährung mit begrenzten Anwendungsmöglichkeiten in der realen Welt. Stattdessen nutzt AiDoge die KI-gestützte Text to Image Technologie, um Internet-Memes durch die Schaffung eines Meme-Generators zu revolutionieren, der für alle zugänglich ist.

Anleger, die $AI jetzt zum Preis der Stufe 2 von 0,00002640 $ kaufen, werden am Ende des Presales einen Buchgewinn von 28 % erzielt haben, noch bevor der Handel beginnt. Aber die anschließenden Gewinne nach dem Start von AiDoge und dem Launch der Produkte könnten noch viel größer sein.

AiDoge hat keine Konkurrenten, da es eine völlig neue Kategorie von Produkten im Internet schaffen will: Meme-Generatoren. Das Schöne an AiDoge ist, dass es die beiden populärsten Nischen der heutigen Kryptowelt vereint, nämlich Meme-Coins und KI. Kein Wunder, dass Experten vermuten, dass AiDoge einer der Top-Coins in diesem Jahr sein könnte.

Ist AiDoge der nächste x100 Coin wie PEPE?

Coins in diesen beiden Nischen sind in letzter Zeit explodiert, wie man an den explodierenden Preisen vom Pepe Coin und Conflux sieht. Sicherlich mag AiDoge ($AI) anderen Coins auf dem Markt wie ArbDoge AI (AIDOGE) äußerlich ähnlich sehen, aber AiDoge ist der Coin, der einen echten Nutzen bietet. Wer sich vielleicht ärgert, dass er den Preisanstieg bei ArbDoge, Wojak, Pepe Coin und anderen verpasst hat, hat hier vielleicht nochmal die perfekte Gelegenheit.

Das Wichtigste bei neuen Technologien ist es, die richtige Anwendung zur richtigen Zeit zu finden, um eine optimale Akzeptanz zu erreichen, wie es OpenAI mit ChatGPT getan hat. Es gibt heute viele KI-Bildgeneratoren, aber keiner leistet, was AiDoge leistet.

AiDoge treibt ein neues Zeitalter der Meme-Kreativität im Internet voran

Mit Hilfe von AiDoge treten Memes in eine neue Phase des Wachstums ein. Vielleicht haben Sie eine Idee für ein Meme im Kopf, aber nicht die künstlerischen oder grafischen Fähigkeiten, um sie umzusetzen. AiDoge erledigt das in Zukunft. So wie bei ChatGPT eine Texteingabe genügt, können Sie bei AiDoge eine Beschreibung eingeben, aus der das Programm eine Antwort generiert – in diesem Fall in Form eines Bildes, das das gewünschte Meme darstellt.

AiDoge basiert auf derselben KI-Technologie für maschinelles Lernen wie ChatGPT und DALL-E, um kontextrelevante Memes zu erstellen. AiDoge wird durch die Nutzung umfangreicher Meme-Datensätze und Krypto-Nachrichten trainiert und stellt so sicher, dass hochwertige und aktuelle Memes aus Texteingaben erstellt werden.

AiDoge ist an der Spitze der KI-Innovation

Durch die Kombination von maschinellem Lernen für Bilder und Texte steht AiDoge an der Spitze der KI-gestützten Revolution im Bereich der Kreativität. Die Welt der Meme-Generierung wird von nun an in den Händen von vielen und nicht von wenigen liegen. Darüber hinaus werden die Entwickler von AiDoge den Meme-Liebhabern eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche zur Verfügung stellen, was bedeutet, dass es zu einem Tool wird, das schnell von Millionen von Nutzern verwendet werden kann – so wie ChatGPT innerhalb von ein paar Monaten auf eine Nutzerbasis von 100 Millionen angewachsen ist.

Die Tatsache, dass AiDoge die Erstellung von Memes leicht für jeden zugänglich macht, kann zu einer Explosion der Kreativität führen und Krypto-Netzwerke in den Mainstream bringen. Zum ersten Mal wird es auch möglich sein, dass die Schöpfer einen nachweisbaren Beweis für ihre Schöpfung haben und für ihre Arbeit belohnt werden – selbst wenn AiDoge das Meme erstellt hat, liegt die Kreativität letztendlich immer noch bei dem Menschen, der den Anstoß in Form der Texteingabe gegeben hat.

KI-Innovation – Staking- und Premiumfunktionen & der öffentliche Wallfeed

AiDoge wird Staking belohnen und Premium-Features anbieten, die je nach Höhe des Einsatzes tägliche Belohnungen beinhalten. Hochrangige Meme-Ersteller und andere Nutzer können exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen erhalten und sogar Stimmrechte als Teil der AiDoge-Führung erhalten. . Der Abstimmungsmechanismus von AiDoge bedeutet, dass alle Nutzer ein Mitspracherecht bei der Auswahl der besten Memes haben. Die Gewinner-Memes werden mit $AI-Token belohnt.

Die Innovation von AiDoge erstreckt sich auf die Einführung eines öffentlichen Pinnwand-Feeds, auf dem alle generierten Memes angezeigt werden. Die Community-Mitglieder stimmen darüber ab, welche Memes die besten sind. Durch diesen Ansatz der „Weisheit der Massen“ erhalten die besten Memes die größte Sichtbarkeit, was ihre Chancen auf virales Wachstum im Internet erhöht.

Je größer die Gemeinschaft der AiDoge-User wird, desto mehr Belohnungen können die Schöpfer beliebter Memes erhalten. Dies wiederum fördert die Akzeptanz bei den Nutzern, da mehr User motiviert werden, sich direkt zu beteiligen. Jeden Monat erhalten die Besitzer der Memes mit den höchsten Bewertungen ihre Belohnungen. Jeden Monat wird die Bewertungstabelle neu erstellt, so dass die User eine weitere Chance haben, in der Rangliste aufzusteigen.

AiDoge nutzt smart Contracts, um die Auszahlung von Belohnungen zu sichern

AiDoge ist ein Blockchain-basiertes Ökosystem. Da es sich um ein dezentralisiertes Netzwerk handelt, gibt es keinen Single Point of Failure oder eine zentralisierte dritte Partei, die entscheidet, welche Memes die besten sind. AiDoge setzt hier auf mehrere Ansätze für eine sichere Lösung. Der Smart Contract wurde von Certik vollständig geprüft und wird in den kommenden Tagen verfügbar sein.

Nutzer des Netzwerks, die $AI beim Staking hinterlegen, können sicher sein, dass der Smart Contract nicht Gefahr läuft, von Hackern ausgetrickst zu werden. Außerdem bietet die dezentrale Struktur des AiDoge-Netzwerks ein Fundament an Sicherheit, welches das Risiko minimiert. Das Team von AiDoge ist überzeugt, dass sich die Kryptowelt in die Anpassungsfähigkeit und Dynamik dieser beispiellosen Anwendung von KI in einem der beliebtesten Aspekte des Internets verlieben wird: dem öffentlichen Wallfeed, der sowohl die Popularität von Memes verstärkt, als auch die Verbreitung von Ideen beschleunigt.

AiDoge wird dazu beitragen, die Zukunft der Internetkommunikation zu verändern

AiDoge-Token ($AI) sind die einzige Währung, die im Netzwerk zum Kauf von Credits verwendet werden kann. Es sind die Credits, die ausgegeben werden, um Memes zu generieren. Zusätzlich gibt es noch das Staking: $AI-Token können von Nutzern eingesetzt werden, um tägliche Credit-Belohnungen und andere Vorteile zu erhalten. Schließlich werden $AI-Token als Anreize für Community-Mitglieder verwendet, die sich an der Abstimmung über Memes beteiligen und beliebte Inhalte erstellen.

Wer heute in $AI investiert, hat die Chance, in eines der aktuellsten Themen des Jahrhunderts zu investieren, da künstliche Intelligenz die Branchen und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, arbeiten und spielen, verändert. Memes mögen trivial erscheinen, sind aber in Wirklichkeit eine wichtige Art und Weise, wie wir uns in unseren digitalen Räumen mit Ideen auseinandersetzen und diese weitergeben.

Die Revolutionierung der Art und Weise, wie diese Memes auf qualitativer und quantitativer Ebene erstellt werden, ist ein wertvolles Geschäft. AiDoge ist der erste und einzige Anbieter von Meme-Generatoren – weshalb man die Gelegenheit nicht verpassen sollte, um davon profitieren zu können.

