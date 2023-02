Krypto News: Binance hat angeblich 400 Millionen Dollar an eine von CZ geführte Handelsfirma überwiesen und sich damit strafbar gemacht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein neuer Bericht zeigt, dass Binance mehr als 400 Millionen Dollar von seinem angeblich unabhängigen US-Partner zu einer Handelsfirma verschoben hat, die vom CEO des Unternehmens, Changpeng Zhao, geleitet wird. Mehr als 400 Millionen Dollar flossen in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 vom Binance.US-Konto bei der in Kalifornien ansässigen Silvergate Bank zu Merit Peak, einer Handelsfirma, die mit CZ verbunden ist, so die Aufzeichnungen für das Quartal, die von Reuters überprüft wurden.

Die Medien berichteten, dass das Binance.US-Konto unter dem Namen BAM Trading registriert war. Außerdem zeigen die Aufzeichnungen, dass die Überweisungen an Merit Peak Ende 2020 begannen. Im Februar 2022 hat die US-Börsenaufsichtsbehörde eine Untersuchung gestartet, um mögliche Verbindungen zwischen Binance.US und den Handelsunternehmen Sigma Chain AG und Merit Peak zu untersuchen. Die genaue Beziehung zwischen diesen Unternehmen wird von der Behörde untersucht. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Untersuchung stattfindet.

Ein Sprecher von Binance sagte, dass der Bericht „veraltete Informationen“ verwendet und dass Merit Peak „weder Handel betreibt noch irgendeine Art von Dienstleistungen auf der Binance.US-Plattform anbietet.“ Sie behauptete, dass „nur Binance.US-Mitarbeiter Zugang“ zu den Bankkonten des US-Unternehmens haben.

Reuters fügte hinzu, dass Aufzeichnungen zeigen, dass die Führungskräfte von Binance.US ihre Besorgnis über die Abflüsse zum Ausdruck brachten, weil die Überweisungen ohne ihr Wissen stattfanden. Ende 2020 soll die ehemalige Geschäftsführerin von Binance.US, Catherine Coley, einen Binance-Finanzvorstand gebeten haben, eine Erklärung für unerwartete Überweisungen abzugeben, die sie entdeckt hatte. Laut einem Bericht deuten diese Überweisungen darauf hin, dass die globale Binance-Börse, die nicht über eine Lizenz zum Betrieb in den USA verfügt, die Finanzen von Binance.US kontrollierte. Binance.US behauptete jedoch, dass sie unabhängig arbeitet und nur als Partner von Binance in den USA agiert.

Binance nun unter behördlicher Beobachtung

Die US-Behörden haben zu Beginn des Jahres Vorladungen an US-amerikanische Hedgefonds und Market-Making-Firmen verschickt, die mit Binance Geschäfte tätigen. Sie haben um Aufzeichnungen über deren Kommunikation mit der Börse gebeten. Die Vorladungen waren Teil einer größeren Untersuchung möglicher Verstöße gegen Geldwäschegesetze durch die weltgrößte Kryptobörse, über die Bloomberg erstmals im Juni letzten Jahres berichtete.

Dem Bericht zufolge untersuchte die SEC auch, ob das Initial Coin Offering des BNB-Tokens von Binance im Jahr 2017 ein nicht registriertes Wertpapierangebot war. Darüber hinaus ermittelt das New York Department of Financial Services (NDFS) gegen Paxos wegen des von Binance gebrandeten Stablecoins BUSD. Die SEC hat dem Unternehmen wegen der Ausgabe von BUSD-Tokens sogar mit rechtlichen Schritten gedroht. Die Behörde brachte hier das Argument hervor, dass der Stablecoin BUSD als ein nicht registriertes Wertpapier erachtet wird.

In der Zwischenzeit hat Binance kürzlich einen Blogbeitrag mit dem Titel „Building Trust in the Crypto Ecosystem“ veröffentlicht, in dem die Börse sagt, dass Kundengelder „nur auf die Art und Weise verwendet werden sollten, die die Kunden ausdrücklich genehmigt haben.“

Binance U.S. CEO hatte keine Kenntnis von den Überweisungen

Wie aus von Reuters eingesehenen Unternehmensnachrichten hervorgeht, waren die Führungskräfte von Binance U.S. besorgt über den Abfluss von Geldern. CEO Catherine Coley hatte Berichten zufolge keine Kenntnis von diesen massiven Transaktionen, bei denen Hunderte von Millionen vom Bankkonto ihres Unternehmens abgehoben wurden. In einer bestimmten Nachricht beschrieb Coley die Überweisungen als „unerwartet“ und sagte, dass „niemand sie erwähnt hat“.

Interessant ist, dass nach der Überweisung von 400 Millionen Dollar an Merit Peak ein Teil der Gelder an eine auf den Seychellen ansässige Firma namens Key Vision Development Limited überwiesen wurde. Aus einer Unternehmensakte aus dem Jahr 2021 geht hervor, dass Changpeng Zhao zu diesem Zeitpunkt Direktor der Firma war.

Als Reaktion auf den aufsehenerregenden Bericht von Reuters stellte Binance U.S. klar, dass nur die Mitarbeiter der amerikanischen Krypto-Börse Zugang zu ihren Bankkonten hatten. In der Antwort hieß es weiter, dass Merit Peak alle Aktivitäten an der Börse im Jahr 2021 eingestellt habe.

