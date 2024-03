Krypto News: Bitcoin erreicht zum ersten Mal neues Allzeithoch vor seinem Halving

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem historischen Moment für den Kryptowährungsmarkt hat Bitcoin zum ersten Mal vor seinem anstehenden Halving ein neues Allzeithoch erreicht. Es wurde vorgestern bei über 69.300 Dollar gesetzt, wobei die genaue Zahl des Allzeithochs je nach Börse variiert. Interessanterweise folgte auf den Durchbruch des Allzeithochs eine sofortige Korrektur nach unten. Doch die Tatsache, dass das Allzeithoch überhaupt erreicht wurde, ist ein klares Signal dafür, dass wir eine historische Phase betreten haben, die die lange Bärenmarktphase seit 2021 hinter sich lässt.

Der Durchbruch ist umso bemerkenswerter, da er in einer Zeit geschieht, in der die traditionellen Retail-Investoren noch nicht in Massen zurückgekehrt sind. Stattdessen wird dieser Bullenlauf größtenteils von institutionellem Kapital getragen.

Der Durchbruch zum neuen Allzeithoch vor dem Halving

Trotz des sofortigen Rückzugs des Kurses nach dem Erreichen des Allzeithochs ist es ein klares Signal dafür, dass Bitcoin nicht nur zurück, sondern auch bereit ist, ganz neue Höhen zu erreichen. Schließlich wurde in einer Pre-Halving-Rallye, wie wir sie aktuell erleben, bisher noch nie ein neues Allzeithoch erreicht. In Vergangenheit war es stattdessen immer so, dass Bitcoin erst einige Monate nach dem Halving in der Lage war neue Höchststände zu erreichen.

We have NEVER SEEN a new all time high in #Bitcoin before the #halving, until NOW!!!!



THIS IS SIGNAL!!! pic.twitter.com/Cf9BEjxmTp — Jesse (@Micro2Macr0) March 5, 2024

Aktuell erleben wir somit einen wahrlich historischen Moment im Kryptomarkt, der die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin gegenüber seinen Kritikern beweist. Bitcoin hat verschiedensten Analysten zufolge das Potenzial, in eine Rallye ungeahnten Ausmaßes einzutreten. Schließlich wird die wirkliche Rallyephase erst nach dem Halving erwartet, doch der Kurs befindet sich bereits heute auf Höchstständen.

Der Einfluss institutionellen Geldes auf Bitcoins Kursentwicklung

Den Google Trends zufolge ist das Retail Interesse aktuell noch auf einem vergleichsweise geringen Niveau und die übliche Euphorie unter Kleinanlegern lässt noch auf sich warten. Das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass wir uns am Anfang eines Hypes befinden, der noch einiges an Wachstumspotenzial hat.

Quelle: Google Trends

Stattdessen wird die aktuelle Phase durch das stetige Investieren institutioneller Investoren angetrieben. Bitcoin wird von ihnen nicht mehr nur als Spekulationsobjekt, sondern zunehmend als ernstzunehmende Anlageklasse gesehen. Die Zurückhaltung der Retail-Investoren und die Dominanz des institutionellen Kapitals bringen eine ganz neue Dynamik in den Markt. Die letztere Investorengruppe ist schließlich in der Regel langfristig orientiert und weniger anfällig für Panikverkäufe, was zu einer Stabilisierung des Preises beitragen kann. Zudem signalisiert ihr Einstieg ein wachsendes Vertrauen in die Legitimität und das langfristige Potenzial von Bitcoin, was wiederum weitere institutionelle Akteure anziehen könnte.

Vor allem die kürzliche Zulassung von Bitcoin Spot ETFs hat einen derartigen Zustrom an institutionellem Kapital möglich gemacht. Über die ETFs von BlackRock, Fidelity und Co strömt täglich Kapital in dreistelliger Millionen- wenn nicht sogar in Milliardenhöhe in den Markt. Allein dadurch kann der meiste Verkaufsdruck ausgeglichen werden. Sollte nun auch noch das Retail-Interesse auf alte Höchststände steigen, ist damit zu rechnen, dass es zu einem wahrlichen Supply-Shock für Bitcoin kommt. Es könnte sein, dass einfach nicht mehr genügend Bitcoins handelbar sind, um das Kaufinteresse zu decken. Dies würde wahrscheinlich einen parabolischen Kursanstieg zur Folge haben.

There’s no Bitcoin left on OTC desk.



Either institutions just completely stop buying (not happening)



Or price is just going to keep going up.



It may actually be this simple. — Alex Becker (@ZssBecker) March 3, 2024

Zukünftige Aussichten und weiteres Wachstumspotenzial für Bitcoin

Ein solcher parabolischer Kursanstieg könnte zusätzlich noch dadurch befeuert werden, dass viele institutionelle Investoren und vor allem auch Banken noch gar keine wirkliche Möglichkeit haben, um in Bitcoin ETFs zu investieren. Gesetzesänderungen dafür sind zwar bereits auf dem Weg, doch bisher bleiben Spot Bitcoin ETFs noch einer großen institutionellen Anlegergruppe verschlossen.

There are a lot of institutions that are simply not able to buy the #Bitcoin ETF.



Wait until they enter the market



pic.twitter.com/j9541pRMvm — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) February 29, 2024

Zudem zeichnet sich bereits ab, dass auch Institutionen wie Rentenfonds Interesse am Investment in Bitcoin haben. In Arizona wurde bereits ein entsprechender Gesetzesentwurf eingereicht. Sollte dieses Investitionsinteresse sich auch auf andere Fonds und Vermögensverwalter über die Grenzen der USA hinaus ausweiten, würden die 21 Millionen Bitcoins, schon bald zu einem noch wesentlich härter umkämpften Gut werden.

BREAKING: Arizona passes a resolution in the Senate to have the state pensions’ study, purchasing the #bitcoin ETF. pic.twitter.com/B01i9iVncK — Dennis Porter (@Dennis_Porter_) March 6, 2024

Angesichts all dieser bullischen Einflussfaktoren ist es wohl wenig verwunderlich, dass es Bitcoin ausgerechnet in diesem Bull Run zum ersten Mal gelungen ist, vor einem anstehenden Halving ein neues Allzeithoch zu erreichen. Sobald der Kurs neue Kraft findet, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch die 100.000 Dollar erreicht werden können. Darüber hinaus erstrecken sich Kursprognosen von Experten bis über 1.000.000 an Wert für Bitcoin.

