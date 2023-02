Krypto News: Bitcoin kämpft mit wichtigem Widerstandsbereich und bereitet sich auf neuen Bull Run vor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am vergangenen Donnerstag begann die Belagerung, die Bitcoin jetzt gegen den letzten großen Widerstand von 25.300 Dollar initiiert. Das war der erste Versuch. Auch am Freitag und Samstag näherte sich Bitcoin diesem Widerstand, aber dann klopfte es am Sonntag erneut an diese Tür mit einem weiteren Berührungspunkt.

Der Montag ist angebrochen und Bitcoin nähert sich erneut dem wichtigen Niveau mit einer Ramme. In der technischen Analyse wird ein Niveau schwächer, je öfter es angegriffen wird, bevor es schließlich durchbrochen wird. Es könnte natürlich auch sein, dass die Angriffe schwächer werden und Bitcoin schließlich zurückgewiesen wird und auf möglicherweise viel niedrigeren Ebenen wieder Fuß fasst.

Steht der 25.000 Dollar Durchbruch bevor?

Es scheint jedoch, dass dies ein äußerst ernsthafter Versuch der Bitcoin-Bullen sein wird, das Niveau zu durchbrechen und darüber zu halten. Wenn Bitcoin mehrere Tageskerzen oberhalb dieses Niveaus schließt, könnte es schnell auf 28.000 Dollar und darüber hinaus klettern, da es fast keine weiteren Widerstände gibt.

Bei jeder Annäherung von Bitcoin an das Niveau und einer anschließenden Ablehnung fällt der Preis in der Regel auf ein Unterstützungsniveau von 24.000 Dollar, das jetzt bereits fünf Berührungspunkte aufweist, einschließlich des heutigen Tages. Ein noch höheres Niveau, das sich als Widerstand/Unterstützung herauskristallisiert, liegt bei 24.850 Dollar.

China verleiht dem Markt neuen Schwung

In letzter Zeit hat der Kryptomarkt einen neuen Aufschwung erlebt, und es stellt sich die Frage, was dafür verantwortlich ist. Eine wichtige Rolle könnte hier China spielen, denn die chinesische Zentralbank hat kürzlich umfangreiche quantitativen Lockerungsmaßnahmen in Höhe von 500 Milliarden CNY beschlossen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Liquidität im Markt zu erhöhen und damit auch das Wirtschaftswachstum zu fördern.

Dies hat zu einem Anstieg der in China ansässigen Kryptowährungen geführt, was wiederum den Bitcoin und den Rest des Kryptomarktes positiv beeinflusst hat. Allerdings ist der Kryptomarkt auch stark von anderen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Nachfrage von Investoren oder politischen Entwicklungen in verschiedenen Ländern.

Trockenes Pulver am Spielfeldrand

Da der Aktienmarkt in den nächsten Jahren möglicherweise eine Rezession durchlaufen wird, suchen Anleger nach alternativen Anlageoptionen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich im Aktienmarkt allzu viel Aufwärtspotenzial bietet. Bitcoin und andere Kryptowährungen können eine attraktive Alternative sein. Der Kryptowährungsmarkt scheint momentan einen starken Aufwärtstrend zu verzeichnen, was Investoren dazu veranlassen könnte, ihre Aufmerksamkeit auf diesen Markt zu richten.

Die Kryptowährungen könnten als neue Anlageklasse fungieren, die in der Lage ist, dem Markt eine positive Dynamik zu verleihen. Ein weiterer Grund dafür könnte sein, dass Bitcoin in letzter Zeit in der Nähe seines Tiefpunkts gehandelt wird. Investoren, die auf der Seitenlinie sitzen und auf ein Durchbrechen der 25.000 $-Marke warten, könnten sich nun dazu entscheiden, Geld in den Kryptowährungsmarkt zu investieren. Wenn der Bitcoin die Marke durchbricht, könnte dies eine wichtige Signalwirkung auf andere Investoren haben, die sich dann möglicherweise auch entscheiden, in diesen Markt zu investieren.

Winklevoss glaubt an asiatisches Kryptopotenzial

Laut Cameron Winklevoss, einem amerikanischen Investor und Mitbegründer von Gemini, wird die nächste Kryptowährungshausse in Asien beginnen. Winklevoss‘ Kommentare fallen in eine Zeit, in der die Regulierungsbehörden den Krypto-Sektor verstärkt kontrollieren. Er sagte in einem Twitter-Thread:

Meine Arbeitsthese ist, dass der nächste Bullenlauf im Osten beginnen wird.

Hinzufügen: Es wird eine demütigende Erinnerung daran sein, dass Krypto eine globale Anlageklasse ist und dass der Westen, vor allem die USA, immer nur zwei Möglichkeiten hatte: es sich zu eigen zu machen oder zurückzubleiben. Winklevoss schloss mit den Worten: Es kann nicht aufgehalten werden. Das wissen wir.

Die USA sind gegen den Krypto-Sektor vorgegangen, und viele argumentieren, dass die Behörden den Ansatz der „Regulierung durch Durchsetzung“ verfolgen. Winklevoss argumentiert, dass Regierungen wie die USA, die keine klaren und präzisen regulatorischen Richtlinien für Kryptowährungen anbieten, „im Staub zurückbleiben werden“ und vergleicht dies mit dem Verpassen „der größten Wachstumsphase seit dem Aufstieg des kommerziellen Internets.“ Er fügte hinzu: Und es würde bedeuten, dass man es verpasst, die zukünftige Finanzinfrastruktur dieser Welt (und darüber hinaus) mitzugestalten und mitzugestalten.

Der Mitbegründer von Gemini ist nicht der erste, der darauf hinweist, dass der derzeitige Ansatz der USA gegenüber den Sektoren die Branche ins Ausland treiben wird. Brian Armstrong, CEO und Mitbegründer der Krypto-Börse Coinbase, hatte kürzlich viel zu sagen über die Durchsetzung der US-Regulierungsbehörden in der Branche.

Arthur Hayes, der ehemalige CEO des Krypto-Derivat-Giganten BitMEX, sagte im Oktober voraus, dass die nächste Hausse mit dem Wiedereintritt Chinas in den Markt beginnen würde, und dass Hongkong dabei eine wichtige Rolle spielen würde. Er argumentiert, dass Hongkong ein Testgelände für Peking sein wird, um mit Kryptowährungen zu experimentieren, und dass es wahrscheinlich das chinesische Zentrum für Kryptowährungen werden wird.

Hayes‘ Vorhersagen sind vielleicht gar nicht so abwegig. Hongkong hat sich vor kurzem als das weltweit führende Kryptozentrum positioniert. Die Stadt bekundete ihr Ziel, ihre Position als Finanzzentrum zurückzuerobern und sagte, sie würde alles tun, um den Kryptosektor zu fördern. Letzte Woche machte Hongkong einen bedeutenden Sprung in der Finanzindustrie, als es die weltweit erste tokenisierte grüne Anleihe emittierte.

