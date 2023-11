Krypto News: Bitcoin-Preis erreicht 18-Monats-Hoch, während Bitcoin ETF Token auf 2 Millionen Dollar zusteuert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs hat die 38.000-Dollar-Marke durchbrochen, nachdem BlackRock sich mit der US-Börsenaufsicht (SEC) getroffen hat, um über seinen ETF-Antrag zu sprechen, während die Chancen auf eine Genehmigung stiegen und die darauf aufbauende neue Kryptowährung, der Bitcoin ETF Token (BTCETF), mehr als 1,5 Millionen Dollar im Vorverkauf eingebracht hat.

Mit dem Bitcoin ETF Token könnten Anleger ideal für eine mögliche Zulassung der Bitcoin-ETFs positioniert sein, da das Projekt direkt an die Ereignisse rund um diese Fonds gebunden ist. Investoren haben in weniger als 3 Wochen mehr als 1,5 Millionen Dollar in den Kauf von $BTCETF gesteckt. Der Vorverkauf befindet sich aktuell in der 5. von insgesamt 10 Stufen, wobei der Token-Preis derzeit noch bei 0,0058 Dollar liegt.

Es bleiben nur noch höchstens drei Tage, bis der Preis auf 0,0060 Dollar steigt. Die Preiserhöhung könnte aber auch schon deutlich früher durchgesetzt werden, wenn die Token, die für die aktuelle 5. Phase vorgesehen sind, früher ausverkauft sind, was bei der aktuellen Dynamik durchaus denkbar ist.

Obwohl Fehlstarts in den letzten Wochen aufgrund von Falschmeldungen, dass ein BlackRock-Bitcoin-Spot-ETF genehmigt wurde und dass derselbe Vermögensverwalter die Ausgabe eines XRP-Spot-ETFs plant, eine schmerzhafte Erinnerung an die Anfälligkeit des Kryptomarktes waren, zeigt es dennoch, dass die Bullen in den Startlöchern stehen.

Ein Treffen zwischen BlackRock und der SEC zu Beginn dieser Woche hat ebenfalls die Gemüter erhitzt, sodass Bitcoin heute mit 38.250 Dollar auf einem 18-Monats-Hoch gehandelt wird. Außerdem meldete sich SEC-Kommissarin Hester Peirce diese Woche mit weiteren positiven Nachrichten zu Wort: “Es gibt keinen Grund für uns, einem Bitcoin-ETF im Wege zu stehen.”

Hinzu kommt, dass das Justizministerium und der frühere CEO von Binance CZ die strafrechtlichen Vorwürfe gegen die Kryptobörse mit einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden USD beigelegt haben und viele haben das Gefühl, dass der Sektor der digitalen Vermögenswerte an der Schwelle zu einem neuen goldenen Zeitalter steht, in dem die Regulierungsbehörden das Sagen haben und private und institutionelle Anleger einfach und sicher traden können.

The #BitcoinETF — a long-awaited focus for #Crypto entrepreneurs.



Simplifying #Bitcoin interest, it enables stock market traders to access digital asset shares via regular brokerage accounts, bypassing the complexities of direct purchase and storage. pic.twitter.com/dCeBuzd1n3 — BTCETF_Token (@BTCETF_Token) November 24, 2023

Bitcoin ETF Token dürfte von FOMO um ETFs profitieren

Während die Zahl der Bitcoin-ETF-Anträge auf 12 steigt, gibt es jetzt eine Möglichkeit, an der Aufregung vor dem Start teilzuhaben, ohne auf die Genehmigung der Anträge warten zu müssen – den neuen Bitcoin-ETF-Token.

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) wurde speziell entwickelt, um Marktteilnehmer anzusprechen, die an den potenziellen Renditen der Bitcoin ETFs teilhaben wollen. Der $BTCETF Token läuft auf der Ethereum-Blockchain und wurde so gestaltet, dass er von jedem realen Meilenstein auf dem Weg des Bitcoin-ETF von der Genehmigung bis zum Start profitiert.

Beim Handelsstart an den dezentralen Kryptobörsen gibt es noch eine Transaktionsgebühr von 5 %, die immer um 1 % sinkt, wenn einer der festgelegten Meilensteine erreicht wird. Parallel dazu gibt es einen Burn-Mechanismus von bis zu 25 % des Gesamtangebots. Jedes Mal, wenn ein Meilenstein erreicht wird, werden 5 % des Gesamtangebots der $BTCETF Token geburnt.

Jetzt mehr über Bitcoin ETF Token erfahren.

(Bitcoin ETF Token Burn-Events – Quelle: btcetftoken.com)

Diese beiden Mechanismen bedeuten, dass die Besitzer des $BTCETF-Tokens die am stärksten auf die Bitcoin-ETF-Wachstumsstory ausgerichteten Krypto-Portfolios haben könnten.

Die jüngsten Entwicklungen an der Regulierungsfront sind weit davon entfernt, die Stimmung zu dämpfen, und haben zu noch mehr Optimismus geführt. Die Probleme von Binance signalisieren dem Rest des Marktes, dass die Finanzbehörden in den USA nicht länger tolerieren werden, dass Kryptobörsen außerhalb des geltenden Rechts operieren.

Mit einem Schlag hat das Justizministerium der SEC und Anlegern signalisiert, dass Handelsplätze,die nicht nach den Regeln spielen, in den USA vom Aussterben bedroht sind. Entweder lassen sich die Börsen bei den Behörden registrieren und erfüllen die Auflagen, oder sie werden aus dem Geschäft gedrängt.

Es kann nicht eingeschätzt werden, welche Folgen dies für die künftigen Expansionsaussichten des Marktes hat. In Zukunft und in Verbindung mit der Zulassung eines börsengehandelten Fonds wird es für Vermögensverwalter und Finanzberater einen einfachen und geregelten Weg geben, um im Namen ihrer Kunden in Bitcoin zu investieren.

Hier geht’s direkt zur Bitcoin ETF Token Website.

Spot-Bitcoin-ETFs sollen laut Bloomberg Intelligence ein 100-Milliarden-Dollar-Markt werden

In den USA werden Billionen von Dollar an Investitionen von Finanzberatern im Namen ihrer Kunden verwaltet. Bloomberg Intelligence schätzt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Bitcoin-ETF-Spotmarkt mit 100 Milliarden Dollar bewertet wird. Tatsächlich berichtet Bloomberg, dass eine Reihe von Managern und Beratern, mit denen Bloomberg gesprochen hat, Anfragen von ihren Kunden zu Bitcoin-Spot-ETFs erhalten haben.

Jeff Janson von Summit Wealth mit Sitz in Florida sagte Bloomberg: “Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in den Lauf der Kanone starren, wenn die SEC endlich die Genehmigung erteilt”, sagte Janson, dessen Firma etwa 550 Millionen Dollar verwaltet, in einem Interview. “Und ich glaube, wenn man erst einmal Zugang hat, wird das Interesse der institutionellen Anleger sehr groß sein.

In der Zwischenzeit berichtet Galaxy Digitals, dass es Anfragen von 300 Anlageexperten erhalten hat, die wissen wollten, wie man mit einem Bitcoin-Spot-ETF Allokationen vornehmen kann. Chuck Cumello, der CEO von Essex Financial Services in Connecticut, unterstreicht den Punkt der Beseitigung von Reibungsverlusten beim Handel, ob wahrgenommen oder nicht: “Es wäre einfach und leicht, einen Trade zu platzieren – mit einer Long-Position mit dem Konto eines Kunden.”

Die 99 % der Amerikaner, die keine Finanzberater haben, sind vielleicht eher geneigt, auf die Zahlung einer Gebühr an solche Firmen zu verzichten und stattdessen eine Investition in den Bitcoin ETF Token zu tätigen, der durch die aktuellen Entwicklungen schon bald um ein Vielfaches ansteigen könnte.

The #BitcoinETF — a long-awaited focus for #Crypto entrepreneurs.



Simplifying #Bitcoin interest, it enables stock market traders to access digital asset shares via regular brokerage accounts, bypassing the complexities of direct purchase and storage. pic.twitter.com/dCeBuzd1n3 — BTCETF_Token (@BTCETF_Token) November 24, 2023

Wird Tether (USDT) als nächstes fallen?

Nach dem Binance-Vergleich, der weitere Grauzonen auf dem Markt beseitigen soll, könnten auch andere Projekte fallen. Zum Beispiel stellt sich die Frage, ob die US-Behörden nun auch hinter Tether her sind.

Wenn Binance die führende Börse war, so war Tether in seiner Rolle als Emittent des meistgenutzten Stablecoins als de facto Abwicklungsebene des gesamten Kryptohandelssystems ebenso wichtig.

Seitdem Kryptowährungen in großem Umfang gehandelt werden, ist USDT (Tether) die Methode zum Parken von Geldern im Kryptomarkt, die den Wert stabil hält, wenn man gerade keinen Coin handeln will. Tether ist 1:1 durch Bargeld oder bargeldnahe Äquivalente gedeckt, aber das Ausmaß dieser Deckung war immer umstritten.

Im Oktober sagte die US-Senatorin Cynthia Lummis, das Justizministerium müsse aufhören, die Erhebung von Klagen gegen Binance und Tether zu verzögern, obwohl sie die SEC als den Bösen in all dem sieht, der durch stückweise Durchsetzungsmaßnahmen reguliert.

The SEC cannot continue ruling by enforcement. My statement on the Kraken lawsuit below: pic.twitter.com/J3qhzU624N — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) November 21, 2023

Tether hat es geschafft, ohne eine offizielle Prüfung der Vermögenswerte auszukommen, die seinen Stablecoin decken. Es ist schwer vorzustellen, dass das auch in Zukunft so bleiben kann. Außerdem ist die Ausgabe von Stablecoins wahrscheinlich ein Geschäftszweig, in den BlackRock und andere gerne einsteigen würden.

Die Beseitigung der Unklarheiten rund um die Unterstützung für den Tether-Stablecoin würde die vielleicht letzte große regulatorische Unsicherheit auf den Kryptomärkten beseitigen und wäre, wie der Schlag gegen Binance, vielleicht ein großes Plus für die gesunde Expansion des Kryptomarktes in den Mainstream. Es wäre eine weitere große Hürde, die der Zulassung eines Bitcoin-ETFs im Wege steht, und ein weiterer indirekter Faktor für einen möglichen Preisanstieg für den Bitcoin-ETF-Token.

Krypto YouTuber ist “super bullish für $BTCETF”

$BTCETF-Token können heute im Presale gekauft werden. Der Token kommt mit einer Staking-Funktion, die derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 162 % ermöglicht. Die APY variiert mit der Größe des Staking Pools. Bis heute wurden mehr als 164 Millionen $BTCETF-Token in den Staking-Smart-Contract eingezahlt, was die Beliebtheit dieser passiven Einkommensmöglichkeit unterstreicht.

Staking-Belohnungen werden in $BTCETF über einen Zeitraum von fünf Jahren verteilt. Jeder produzierte ETH-Block generiert eine Belohnung von 119 $BTCETF für diejenigen, die ihre Token staken.

Der Krypto-YouTuber Micheal Wrubel mit 310.000 Abonnenten ist “super bullish für $BTCETF”, wie er in seinem Video von gestern erklärt, das bereits mehr als 21.000 Aufrufe hat.

Austin Hilton mit 235.000 Abonnenten auf YouTube ist ein weiterer $BTCETF-Befürworter. Er sagt seinem Publikum, dass $BTCETF “wie nichts, was Sie jemals gesehen haben” ist, während er die Zuschauer ermutigt, sich selbst zu informieren.

Ein anderer Krypto-Analyst auf YouTube rechnet mit einem Anstieg um das 10-fache beim Bitcoin ETF Token. Eine Preisexplosion für Bitcoin könnte unmittelbar bevorstehen, denn dank der wahrscheinlichen Zulassung des Bitcoin-ETFs in den USA können Unsummen frisches Kapital in den Kryptomarkt fließen.

Der neue Bitcoin ETF Token könnte eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten in der heutigen Kryptowelt sein, da er direkt an die Zulassung und Einführung eines Bitcoin ETFs gebunden ist, unabhängig davon, welcher der 12 konkurrierenden Emittenten das Rennen gewinnt.

Jetzt Bitcoin ETF Token im Presale kaufen.









Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.