Krypto News: BONK steigt um 667 %! Ist Meme Kombat der nächste Meme Coin, der PEPE überholt?

In den letzten vier Wochen hat der Meme-Coin $BONK um 667 % zugelegt. Dennoch zieht aktuell Meme Kombat ($MK), die Plattform, auf der Meme Coin-Charaktere zum Leben erwachen und gegeneinander kämpfen, die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich.

Der auf Solana gelaunchte Coin $BONK demonstriert die Vitalität des Meme Coin-Sektors und bestätigt, dass Community-fokussierte Meme-Coins immer noch zu den beliebtesten Anlageklassen im Krypto-Bereich gehören. $BONK bezeichnet sich selbst als den ersten Meme Coin auf der Solana-Blockchain, der auf einem Hunde-Theme basiert. Der Coin ist kaum ein Jahr alt. Nach dem Start mit einem Kursanstieg von über 3.000 % fiel er zurück und blieb die meiste Zeit des Jahres unauffällig.

Das erneute Interesse an der Solana-Blockchain, nachdem die Implosion der FTX-Börse und der Sam Bankman-Fried-Prozess hinter uns liegen (Solana war stark mit FTX verbunden), hat dem Coin jedoch geholfen.

3 MILLION



We did it memers!!! Let's keep going pic.twitter.com/jubYELT1pj — Meme Kombat (@Meme_Kombat) December 14, 2023

Die Notierung von $BONK auf Binance und Kucoin hat den Coin auf das Radar vieler weiterer Trader gebracht. Währenddessen erlebt auch die Kampf- und Spieleplattform Meme Kombat einen Zustrom von Käufern, da der Presale die 3 Millionen Dollar Marke überschreitet.

Die Altcoin-Saison ist in vollem Gange und Meme Coins wie Meme Kombat sind weiterhin in aller Munde. Derzeit befindet sich der Vorverkauf in der siebten Stufe, die in 7 Tagen endet, wobei sich der $MK-Tokenpreis auf 0,246 Dollar beläuft. Das bedeutet, dass nur noch eine Woche Zeit bleibt, um den niedrigsten verfügbaren Preis zu erzielen, bevor dieser auf 0,257 Dollar springt, was einem Anstieg von 4,47% entspricht.

Potenzielle Käufer von $MK sollten beachten, dass es eine große Chance gibt, dass die aktuelle Phase ausverkauft sein könnte, bevor das einwöchige Zeitfenster schließt. Wenn die Token, die für diese Phase vorgesehen sind, vorher ausverkauft sind, steigt der Preis früher.

Time is ticking!



Only 2 hours left to catch $MK at a lower price as it climbs higher! Don't miss out! pic.twitter.com/AHiHHqoXEU — Meme Kombat (@Meme_Kombat) December 14, 2023

BONK ist seit Anfang November um 2.333 % gestiegen – Meme Kombat ($MK) könnte noch besser abschneiden

Seit Anfang November ist $BONK um 2.333 % gestiegen. Laut Coinmarketcap-Daten hat $BONK jetzt eine höhere Marktkapitalisierung als PEPE, nämlich 894 Millionen Dollar. DEXTools zeigt, dass die Anzahl der Token-Besitzer auf 1,3 Millionen angestiegen ist. Das gesamte 24-Stunden-Handelsvolumen ist um 58 % auf 288 Millionen Dollar gestiegen.

Bemerkenswerterweise ist $BONK nun der drittplatzierte Coin im Meme-Sektor und sein Handelsvolumen ist höher als das von Shiba Inu. Die Outperformance von BONK verdeutlicht die Chancen für Meme-Coins in einem hochdynamischen Bereich des Kryptomarktes, in der Coins scheinbar aus dem Nichts auftauchen und Marktkapitalisierungen von einer Milliarde Dollar erreichen können.

Meme Kombat zeigt alle Anzeichen dafür, dass der Coin das gleiche Potenzial wie $BONK hat, obwohl dieser auf der Ethereum-Blockchain angesiedelt ist. Da Meme Kombat Battles mit allen Top Meme Coins veranstaltet, könnte das Projekt Marktteilnehmer aus dem gesamten Meme Coin-Bereich ansprechen, unabhängig davon, in welchen Coin sie investiert sein mögen.

Meme Kombat mit einzigartigen Anwendungsfall

Meme Coins sind nach wie vor ein Magnet für Trader, die hohe Renditen erzielen wollen. Allerdings entwickelt sich der Markt und Anlegern jagen nicht mehr nur kurzfristigen Kursbewegungen hinterher. Trader sind zunehmend auf der Suche nach Coins, die einen Anwendungsfall haben, der skalierbar ist und Gewinne bringen kann. Meme Kombat ist genau so ein Coin.

Das Projekt baut eine Arena auf, in der Meme-Charaktere gegeneinander antreten und die Nutzer auf die Ergebnisse wetten können. Auf einen Schlag wird das wertschöpfende Potenzial von zwei schnell wachsenden Krypto-Sektoren außerhalb der Meme Coin erfasst – nämlich Gaming und Wetten. Laut der Krypto-Datenseite CoinGecko hat GameFi eine Marktkapitalisierung von 18,5 Milliarden Dollar, während Glücksspiel-Token mit 928 Millionen Dollar bewertet werden und weiter wachsen. Folglich greift Meme Kombat einen reichhaltigen und expandierenden Gesamtmarkt an.

Dazu kommt das Potenzial der Meme Coins selbst, das derzeit mit 23 Milliarden Dollar bewertet wird, bei einem täglichen Handelsvolumen von 1,9 Milliarden Dollar. Wenn man das alles zusammenrechnet, ergibt sich eine Branche, die noch vor dem Beginn des Krypto-Bullenmarktes mit 42 Milliarden Dollar bewertet wird.

Die Communities der unterschiedlichsten Meme Coins könnten ein Interesse daran haben, wie ihr Favorit in der Meme Kombat-Arena abschneidet. Viele werden an dem Spaß und den Gewinnen teilhaben wollen, die sich aus der Beteiligung an dem Ökosystem ergeben.

Die erste Battle-Saison wird starten, nachdem der Presale ausverkauft ist. Es gibt 11 Meme-Charaktere, die in der ersten Saison gegeneinander antreten: Milady, Baby Doge, Doge, Floki, Kishu, Mong, Pepe, Pepe2, Shiba, Sponge und Wojak. Die Meme-Charaktere der zweiten Saison werden kurz vor dem Ende der Saison 1 erscheinen. Es gibt Pläne, auch BONK in die zweite Saison zu integrieren.

Meme Kombat Presale-Käufer können 284 % APY verdienen

Investoren müssen nicht warten, bis die Plattform live geht, bevor sie ihre $MK-Token staken und eine Rendite erhalten können. Wer heute in das ICO (Initial Coin Offering) investiert, kann direkt mit dem Staking beginnen und eine jährliche Rendite (APY) erhalten, die derzeit noch bei 284 % liegt.

Drei Viertel der verkauften $MK-Token sind bereits in den Staking Pool eingezahlt worden, was den Käufern die Gewissheit gibt, dass es nicht direkt zu hohem Verkaufsdruck kommt, wenn $MK an den Kryptobörsen gelistet wird. Staker müssen ihre Token für mindestens sieben Tage nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen halten und werden dafür mit zusätzlichen Token belohnt.

Das dynamische Staking von $MK kombiniert On-Chain- und Off-Chain-Transaktionen, sodass die Nutzer nur Netzwerkgebühren zahlen, wenn sie ihre $MK staken oder wieder abziehen, während die Inanspruchnahme von Rewards Off-Chain erfolgt und keine Gebühren auslöst.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Derzeit wurden 13,8 Millionen $MK in den Staking Pool eingezahlt, und die 3.863 Staker haben insgesamt 2.866.861 $MK an Belohnungen erhalten. Die Zahl der Staker wächst sprunghaft an, da das Interesse an dem Coin zunimmt. Nach dem Start der ersten Battle-Saison können gestakte Token dennoch für Wetteinsätze verwendet werden.

Meme Kombat ($MK) Preis könnte sich beim Start verzehnfachen

Es ist nicht verwunderlich, dass YouTube-Kryptoanalysten bei Meme Kombat hohes Kurspotenzial sehen. Bekannte Krypto-YouTuber sind von Meme Kombat beeindruckt, wobei einige sogar so weit gehen, das Projekt als den nächsten Pepe zu bezeichnen. Ein Presale-Analyst rechnet mit einem Anstieg um das 10-fache, sobald $MK an den Kryptobörsen gelistet wird.

Insgesamt gibt es 120 Millionen $MK-Token. 30 % des Angebots sind für Staking- und Battle-Belohnungen vorgesehen, 10 % für Community Rewards und 10 % für die Liquidität an den dezentralen Kryptobörsen. 50 % des gesamten Tokenangebots werden im Rahmen des ICOs verkauft.

Um über Meme Kombat auf dem Laufenden zu bleiben, können Interessenten dem X-Account folgen oder der Telegram-Gruppe beitreten. Der Smart Contract von Meme Kombat ist vollständig sicherheitsgeprüft und dabei wurden keine nennenswerten Probleme festgestellt, sodass Interessenten den Token ohne Sicherheitsbedenken kaufen können.

Letztendlich geht es bei Meme Coins um die Stärke der Communites, die sie aufbauen können. Obwohl es schwer ist, im Voraus zu sagen, welche Projekte die Gewinner sein werden, punktet Meme Kombat mit Humor, ganz zu schweigen von seinem Anwendungsfall mit der Battle-Arena, die Glücksspiel und Gaming verbindet, während der Meme Coin-Charme erhalten bleibt.

Jetzt $MK im Presale kaufen.









