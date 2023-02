Krypto News: Bored Ape Yacht Club – Floor Preis bleibt stabil, doch Wale realisieren Gewinne

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Dienstag hat das Web 3.0-Unternehmen CanaryLabs.XYZ insgesamt 71 Stücke aus den NFT-Kollektionen Bored Ape Yacht Club und Mutant Apes verkauft. Mit diesem unerwartet großen Verkauf wurden bis zu 5.500 ETH oder 9 Millionen Dollar eingenommen, ohne dass der Mindestpreis für die Sammlungen geändert wurde. Dies ist insbesondere erstaunlich, da dieser Verkauf im Kontext der Vorwürfe von Plagiatsvorwürfen gegen Yuga Labs stattfand.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beträgt das 24-Stunden-Handelsvolumen von Bored Ape Yacht Club (BAYC) etwa 5000 ETH. BAYC, die von Yuga Labs gehalten wird, ist die am zweithäufigsten gehandelte NFT-Sammlung nach CryptoPunks mit einem Gesamthandelsvolumen von 864.801 ETH.

Obwohl BAYC trotz des jüngsten Krypto-Bärenmarkts seinen Bodenpreis über der wichtigen Marke von 64 ETH halten konnte, liegt er derzeit bei rund 69 ETH. Es ist jedoch zu beachten, dass dies immer noch ein ganzes Stück unter dem Bodenpreis von 152 ETH im April des vergangenen Jahres liegt.

Trotz der Behauptung, dass Bored Ape Yacht Club von faschistischen Quellen beeinflusst worden sei, hat dies im Vergleich zu vielen anderen NFT-Projekten, die entweder auf Null zurückgegangen oder den Großteil ihres Höchststands verloren haben, nicht zu einem signifikanten Verlust von Interesse geführt. Die Yuga Labs-Kollektionen, darunter auch die Bored Apes, haben ihren Wert im Allgemeinen gut halten können.

Bored Ape Yacht Club hat auch von der Unterstützung einer Reihe von Prominenten profitiert, darunter Eminem, Snoop Dogg, Jimmy Fallon, Madonna und sogar Raul Pal. Es ist jedoch immer noch unklar, welche dieser berühmten Persönlichkeiten tatsächlich ein Ape gekauft oder ihn als Gegenleistung für ihre Werbedienste erhalten haben.

Bored-Ape-Besitzer entdeckten massives Verkaufsverhalten bei BAYC-Walen

Am Mittwoch haben Inhaber von Bored Ape Yacht Club NFTs, die zu Degenz Finance gehören, also mehre tausend ETH von der erhöhten Liquidität des NFT-Marktplatzes Blur abgehoben. BAYC führte das Handelsvolumen an, wobei die Hälfte davon von nur zwei anonymen Händlern namens Mando und OSF stammte, wie aus einem auf der Degenz-Website veröffentlichten Update hervorgeht.

In einer Erklärung auf der Website heißt es, dass es sich bei dem Verkauf um eine schwierige und emotionale Entscheidung handelte, die in keiner Weise Yuga Labs widerspiegelt. Degenz Finance bleibt weiterhin positiv gegenüber dem Unternehmen und hält auch Otherside, Mutants, Sewer Passes und $APE und ist ein Angel-Investor. Die Liquidität, die Blur im Moment bietet, wird als „wahnsinnig“ bezeichnet.

Die Inhaber von BAYC-NFTs haben sich immer gefragt, wie sie ihre Position ohne starke Auswirkungen auf den Markt monetarisieren können, und scheinen nun in Blur eine Möglichkeit gefunden zu haben, dies zu tun. Am Montag wurde von den NFT-Beobachtern auf Twitter bemerkt, dass 71 Bored Ape Yacht Club NFTs auf Blur zum Verkauf angeboten wurden und für insgesamt etwa 5.545 ETH notiert waren.

Was ist der Bored Ape Yacht Club und was macht diese NFT-Kollektion so besonders?

Der Bored Ape Yacht Club (BAYC) ist eine Sammlung von 10.000 einzigartigen, handgezeichneten NFTs von anthropomorphen Affen. Jedes NFT repräsentiert einen einzigartigen Affen mit unterschiedlichen Hintergründen, Accessoires und Kleidung. Die Sammlung wurde im April 2021 von dem Unternehmen Yuga Labs veröffentlicht und war ein sofortiger Erfolg, mit einem Bodenpreis von 0,08 ETH und einem aktuellen Höchstpreis von 2.000 ETH.

BAYC ist eine der am meisten gehandelten NFT-Sammlungen auf dem Markt, mit einem Handelsvolumen von mehr als 864.000 ETH und einem Marktwert von mehreren Milliarden Dollar. Die Sammlung hat eine treue Fangemeinde und eine Kultur geschaffen, die über den NFT-Markt hinausgeht. Die Inhaber von BAYC-NFTs haben Zugang zu exklusiven Community-Events und -Merchandise und sind Teil eines exklusiven Clubs von „Bored Ape“-Besitzern.

Die Sammlung hat auch einen hohen Wiedererkennungswert, da jeder Affe einzigartig gestaltet ist und die Farbkombinationen und Accessoires jedes Affen unverwechselbar machen. Es gibt sogar eine Rangliste, auf der die seltensten Affen basierend auf der Anzahl der verfügbaren NFTs aufgeführt sind, was die Sammlung noch begehrenswerter macht.

Ein weiterer Aspekt, der BAYC so besonders macht, ist die Tatsache, dass es sich um ein Communityprojekt handelt. Jeder, der ein NFT besitzt, ist Teil der Bored Ape Yacht Club-Community und hat Mitspracherecht bei Entscheidungen, die die Sammlung betreffen. Zum Beispiel wurde kürzlich beschlossen, dass BAYC-NFTs als Collateral auf verschiedenen dezentralisierten Finanzplattformen verwendet werden können.

Play-to-Earn ist nach NFTs der nächste Hype und dieses P2E-Projekt könnte ein Investment wert sein:

RobotEra ist ein Play-to-Earn-Projekt, das seinen Spielern die Möglichkeit bietet, ihr eigenes Metaversum zu erschaffen, zu handeln, zu erforschen und zu betreiben. In diesem Metaversum können Spieler Ressourcen sammeln, ihr eigenes Land verwalten und mit anderen Robotergefährten zusammenarbeiten, um eine neue Welt zu schaffen. Das Ziel von RobotEra ist es, den Spielern die Freiheit zu geben, alles zu erschaffen, was sie sich vorstellen können, und ein immersives Spielerlebnis zu schaffen.

Die Plattform bietet den Spielern eine gemeinsame Welt, die durch die einzigartigen Ländereien der Spieler miteinander verbunden ist. Dies schafft grenzenlose Möglichkeiten, wie beispielsweise Themenparks, Museen, Konzerte und vieles mehr. Um das immersive Spielerlebnis zu ermöglichen, nutzt RobotEra Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte.

Aktuell läuft der Vorverkauf von RobotEra, bei dem Investoren die Möglichkeit haben, in das Projekt zu investieren, bevor die Preise steigen. Innerhalb des RobotEra-Metaversums werden die TARO-Metaverse-Krypto-Token eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten haben. Sie können beispielsweise als Preise für die Teilnahme an Einsätzen und Wettbewerben vergeben werden.