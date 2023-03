Krypto News: C+Charge (CCHG) erreicht letzte Stufe im Presale – Nur noch wenige Tage bis zum BitMart-Listing

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt wartet gespannt auf die Entscheidung der Fed in den nächsten Stunden. Je näher die Verkündung kommt, desto mehr Zurückhaltung ist zu beobachten. Während hier noch die meisten warten, wie sich die Notenbank entscheiden wird und welche Auswirkungen das auf bestehende Coins hat, geht es bei C+Charge Schlag auf Schlag. Der CCHG-Token steht kurz vor dem Ende des Presales und hat inzwischen die letzte Phase des Vorverkaufs erreicht. Für Investoren bietet sich nun also die letzte Gelegenheit, noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen.

Jetzt noch für wenige Tage im Vorverkauf in C+Charge investieren.

Es ist ein starker Start, den C+Charge in der Kryptowelt hinlegt. Inzwischen sind durch den Vorverkauf des CCHG-Tokens mehr als 3,2 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts zusammengekommen. Bei C+Charge setzt man auf den Wachstumsmarkt rund um die E-Mobilität und möchte die Zahlung an den Ladestationen für E-Autos vereinheitlichen. Bisher ist man sich zwar weitläufig einig, dass Autos mit Verbrennungsmotoren bald der Vergangenheit angehören, allerdings kommt die Ladeinfrastruktur für Elektroautos noch nicht richtig in Schwung.

Unterschiedliche Anbieter von Ladestationen unterstützen unterschiedliche Zahlungsmittel und so wird es zusätzlich erschwert, das ohnehin schon schwache Ladenetz effizient zu nutzen. C+Charge möchte hier Abhilfe schaffen und die Zahlung an den E-Tankstellen vereinheitlichen. Bequem per App soll mit dem CCHG-Token schon bald die Ladung der Stromer bezahlt werden können. Für die Betreiber der Ladestationen bedeutet, das, dass sie keine teure PoS-Lösung installieren müssen und auch für die Fahrzeugbesitzer liefert C+Charge zahlreiche Vorteile.

C+Charge App liefert innovative Lösungen

Die App dient nicht nur zum Bezahlen an den Ladesäulen, sondern kann deutlich mehr. Inzwischen ist es zwar ein Leichtes, Ladestationen in der Nähe zu finden, da diese mittlerweile in jedem Navi angezeigt werden, allerdings sind diese Informationen oft veraltet. Nicht selten kommt es vor, dass man eine E-Tankstelle anfährt, die dann außer Betrieb ist. Die C+Charge App liefert Daten der Stationen der teilnehmenden Partner in Echtzeit und informiert Fahrer so direkt über Störungen, bevor sie umsonst zu einer defekten Ladestation fahren.

Jetzt in den Markt der Zukunft investieren und CCHG noch im Presale sichern.

Auch die Betreiber können so direkt informiert werden, wenn es Probleme gibt und diese teilweise sogar aus der Ferne beheben. Durch die Echtzeit-Datenübertragung kann auch die Wartezeit errechnet werden, wodurch der Ladevorgang ebenfalls effizienter gestaltet werden kann. Wer mehrere Stationen im Umkreis hat, kann sich so für die, mit der geringsten Wartezeit entscheiden.

Emissionshandel für Privatpersonen

Eine weitere Innovation, die C+Charge mit sich bringt, könnte vielleicht der größte Vorteil sein, warum sich Fahrer von Elektroautos bald für das Projekt entscheiden dürften. Durch den Einsatz der Blockchain und die Zusammenarbeit mit Flowcarbon wird es möglich, dass Fahrer für jede Ladung, die sie mit der App und dem CCHG-Token bezahlen, GNT-Token zurückerhalten. Dieser stellt eine Emissionsgutschrift dar und kann im Anschluss frei gehandelt werden.

Der Emissionshandel ist bisher für Privatpersonen und kleine Unternehmen nicht wirklich zugänglich, während sich führende Unternehmen wie Tesla sehr viel Geld damit dazuverdienen, dass sie das Kontingent an CO2, das sie eingespart haben, an andere Unternehmen verkaufen, die die Umwelt mehr belasten. Dieses Geld könnte mit C+Charge schon bald bei den Verbrauchern landen, die sich mit dem Betreiben eines Elektrofahrzeuges ebenfalls für eine CO2-neutrale Fortbewegung entscheiden.

Starker Vorverkauf bald zu Ende

Jetzt noch für kurze Zeit CCHG zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Der CCHG hat im Presale inzwischen mehr als 3,2 Millionen Dollar umgesetzt. Damit wird schnell deutlich, dass Investoren sich für das Projekt interessieren und vom Erfolg überzeugt sind. Aktuell ist der Coin noch in der letzten Phase des Vorverkaufs erhältlich und wird am 31. März bereits auf BitMart gelistet. Hier kann der Coin dann frei gehandelt werden und es ist leicht möglich, dass der Preis dann innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigt – spätestens mit dem Fortschreiten des Projekts und dem Abarbeiten der Roadmap erwarten Analysten einen starken Anstieg, wodurch Investoren, die noch im Presale eingestiegen sind, hier schon bald eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals erzielen könnten.

Hier gibt es den $CCHG im Presale.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.