Krypto News: Cathie Wood sieht Trendwende – das muss für den nächsten Bullenmarkt passieren

Während der digitale Währungsmarkt heute im Korrekturmodus verharrt und die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung um rund 2,2 % sinkt, bleibt Ark Invest Fondsmanagerin Cathie Wood – wie könnte es auch anders sein? – auf der Seite der Krypto-Bullen. Denn in einem neuen Videoblog äußerte sich Cathie Wood zum potenziellen Wendepunkt für Kryptos, der einen neuen Bullenmarkt bedingt. Dabei verweist sie explizit auf die Geldpolitik der Notenbanken. Cathie Wood sieht eine stark rückläufige Inflation und vertritt die Auffassung, dass die Federal Reserve noch 2023 ihren Kurs ändert und die Geldpolitik wieder lockert. Dann dürften Kryptowährungen kein Halten mehr kennen.

Alles deutet auf eine niedrigere Inflation hin: „Federal Reserve wird den Kurs bald ändern“

Im vor zwei Tagen veröffentlichten Video beschäftigt sich die Geschäftsführerin von Ark Invest mit dem weiteren Verlauf an den Finanzmärkten. Besonders im Fokus steht abermals die Inflation. Cathie Wood gilt hier als scharfe Kritikerin der Notenbankpolitik der Fed. In der Vergangenheit bekräftigte sie mehrfach ihre Einschätzung, dass die aggressive Straffungspolitik eine deflationäre Wirkung haben würde. Nun sieht sie erste Anzeichen auf eine rückläufige Inflation – diese könnte 2023 sogar schon in den negativen Bereich fallen, da die Geldmenge sinkt. Zugleich dürften technologische Fortschritte wie Künstliche Intelligenz deflationäre Wirkung haben, sodass eine baldige Kursänderung der Federal Reserve unausweichlich wäre. Der sogenannte Pivot könnte nach Cathie Wood schon in der ersten Jahreshälfte deutlich signalisiert werden.

Eine Trendwende der Notenbank würde dann auch eine Trendwende am Kryptomarkt bedingen. Sofern die makroökonomischen Aussichten besser werden, dürfte die finanzielle Lockerung eine Rallye bei risikobehafteten Assetklassen – Aktien & Kryptos – unterstützen.

Coinbase statt Grayscale Bitcoin Trust: Cathie Wood schichtet massiv Aktien um

Ark Invest & Cathie Wood bleiben ihrer innovationsbasierten, aggressiven Wachstumsstrategie treu, die auch zu einem signifikanten Anteil auf Kryptowährungen setzt. Dennoch gab es zuletzt massive Umschichtungen in den Portfolios. Dabei veräußerte Ark Invest Anteile am Grayscale Bitcoin Trust – bereits in letzten Berichten verwies man auf die Gefahren bei der Digital Currency Group, die durch die kürzlich erfolgte Insolvenz von Genesis nicht weniger geworden sein dürften.

„All eyes are on the Digital Currency Group (DCG) and its subsidiaries Genesis and Grayscale as Cameron Winklevoss published an open letter to its Co-Founder and CEO Barry Silbert alleging an outstanding loan from DCG to Genesis of $1.675 billion.“

Deshalb verringerte Cathie Wood ihre Position zugunsten von Coinbase. Zuletzt kaufte Ark Invest über 320.000 Coinbase Aktien.

Hohe Korrelation zwischen Kryptos und Aktien: Die Makroökonomie entscheidet

Zweifelsfrei haben Krypto-immanente Probleme wie der FTX-Crash in den vergangenen Monaten eine massive Kapitalflucht aus dem digitalen Währungsmarkt bedingt und dafür gesorgt, dass die Korrelation von Aktien und Kryptos zwischenzeitlich negativ war. Doch Anfang 2023 sehen wir erneut den Trend zu einer starken Abhängigkeit zwischen Kryptos und Aktien sowie risikobehafteten Assetklassen und der Makroökonomie. Der Bitcoin und der US-amerikanische S&P 500 korrelieren aktuell stark positiv.

Maßgeblich für einen neuen Bullenmarkt dürfte somit die Makroökonomie sein, insbesondere die Geldpolitik der Fed. Was eine lockere Geldpolitik bewirken kann, sahen wir in den letzten Jahren deutlich. Erste Abkühlungen bei der Inflation machen Hoffnung, dass es bereits im laufenden Jahr Anzeichen auf eine Trendwende bei der Fed gibt. Der sogenannte Pivot beschreibt einen Schwenk der Notenbankpolitik, sodass möglicherweise das hawkische Straffen der Geldpolitik bald ein Ende hat.

