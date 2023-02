Krypto News: Chainalysis-Studie sieht Zunahme illegaler Aktivitäten im Krypto-Markt, während kriminelles Guthaben sinkt

Immer wieder wird dem digitalen Währungsmarkt vorgeworfen, ein Zufluchtsort für Kriminelle zu sein. Und zweifelsfrei werden Kryptowährungen auch zu illegalen Zwecken verwendet, um beispielsweise die Herkunft von Geldern zu verschleiern. Eine neue Studie des Blockchain-Unternehmens Chainalysis hat genau dies untersucht. Die Verantwortlichen der Studie identifizieren in 2022 ein starkes Wachstum bei illegalen Aktivitäten, insbesondere Geldwäsche. Doch was genau ist passiert?

Geldwäsche ist ein für finanzielle Straftaten wichtiges Stadium, mit deren Hilfe sie Zugang zu den Mitteln erhalten, die vorher illegal erwirtschaftet wurden. Das Ziel der Geldwäsche mit Kryptowährungen besteht somit darin, Gelder an Adressen zu verschicken, um die Herkunft zu verschleiern und die ursprüngliche kriminelle Quelle zu verdecken. Letztendlich möchte man dann über die Krypto-Börsen an das Kapital kommen – wenn dies nicht gelingt, würde es keinen Anreiz für Straftaten geben, sodass die Prävention von Geldwäsche im digitalen Währungsmarkt ein grundlegendes Interesse sein muss.

„The goal of money laundering in cryptocurrency is to move funds to addresses where its original criminal source can’t be detected, and eventually to a service that allows cryptocurrency to be exchanged for cash — usually this means exchanges. If that weren’t possible, there would be very little incentive to commit crime involving cryptocurrency.“