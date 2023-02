Krypto News: Chancenreiches SSV.Network (SSV) in der Kursprognose 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das SSV.Network gehört heute nach Stacks zum zweitstärksten Kursgewinner der Top 100 der größten Kryptowährungen mit einem Tagesplus von 11,75 % und einem Wochengewinn von 25,08 %. Denn im Zusammenhang mit der Skalierung von Ethereum sind die bisher noch unzureichenden Eigenschaften der Blockchain für eine Mainstream-Adaption immer stärker in den Fokus der Anleger geraten. Aufgrund der bisher mangelhaften Dezentralisierung von Ethereum befasst sich das SSV.Network damit. Was SSV genau ist, welche Entwicklungen es bereits hinter sich hat und was in Zukunft noch zu erwarten ist, wird in der SSV.Network-Kursprognose 2023 näher vorgestellt.

Was ist SSV.Network und wofür wird es verwendet?

Von einem Validator für Ethereum wird vorausgesetzt, dass dieser online ist und verfügbar bleibt. Aufgrund der strikten Protokollregeln kann ein Validator nur einen Knoten nutzen. Somit entsteht aber eine große Gefahr, da es eine Schwachstelle für das Netzwerk darstellt.

Bei SSV.Network wird stattdessen der Validator in mehrere KeyShares unterteilt und diese auf unterschiedliche Nodes gelegt, welche dann gemeinsam den Konsensalgorithmus berechnen. Sollte nun eine Node wegen routinemäßigen Wartungsarbeiten oder anderen Problemen ausfallen, so springen dann die anderen Validatoren ein.

Somit wird durch das SSV.Network eine dezentralisierte Staking-Umgebung geboten, welche ohne Unterbrechung laufen kann. Durch das Ökosystem können somit stakingbasierte Anwendung und Protokolle die Nodes verteilen, um ihre Sicherheit, Betriebszeit und Fehlertoleranz zu verbessern. Davon sollen dann wiederum Ethereum, Staking-Pools, Staking-Dienste und Solo-Staker profitieren.

Das SSV.Network bietet unterschiedliche Dienste an, wie Staking Pools, Staking Service, Solo Stakers, DAOs, Institutional Staking und Bridges. Bisher soll das Netzwerk schon von einigen Staking-Pools genutzt werden, wie Ankr, Stakewise und Blockscape.

Was hat zu der Rallye von SSV.Network geführt?

Innerhalb der vergangenen Wochen habe es einige Nachrichten, welche sich nachhaltig auf den SSV-Kurs ausgewirkt haben und eine große Bedeutung für das Projekt haben. Welche News nicht übersehen werden sollten, werden jetzt im Folgenden vorgestellt.

Fond in Höhe von 50 Mio. US-Dollar für Erstellung von Anwendung mit DVT-Technologie

SSV Network will launch a $50 Million Ecosystem Fund to support #Ethereum PoS decentralization!



Details on the vision, and partners! #RunDVT #MultiClusterDVT pic.twitter.com/JaYfHQUbNk — ssv network (@ssv_network) January 19, 2023

Nachdem bereits im vergangenen Jahr 1,6 Mio. US-Dollar an über 20 Projekte ausgeschüttet wurden, ist indessen ein neues Förderungsprogramm im Umfang von 50 Mio. US-Dollar geplant worden. Mithilfe des Fonds sollen jetzt verschiedene Anwendung gefördert werden, welche die Distributed Validator Technology (DVT) verwenden.

Auf diese Weise soll die Dezentralisierung noch weiter vorangetrieben werden. Das Ziel von SSV.Network liegt dabei darin, dass sich DVT zur Hauptinfrastruktur von Ethereum entwickelt. Dabei macht sich das Projekt die Technologie zunutze, welche auch von Vitalik Buterin, einem Mitbegründer von Ethereum, empfohlen wird.

Um dieses Ziel zu erfüllen, hat sich SSV.Network mit einigen führenden Staking-Unternehmen und VCs zusammengeschlossen. Zu diesen zählen unter anderem DCG, OKX, HashKey, NGC, Everstake, HackVC, GSR, Chorus.One, SevenX, 1kx und weitere. Dabei handelt es sich um den ersten Fond für DVT-Anwendungsfälle. Mit diesem will das Projekt auf den größeren Zulauf von Stakern zu Ethereum reagieren.

Shifu V2 Upgrade

Shifu V2 – Multi-Duty & Interoperability Testnet is Here



HUGE release packed with all the latest updates for the #SSV node.



Check the thread below pic.twitter.com/bTqxaB8FjP — ssv network (@ssv_network) February 1, 2023

Das Team von SSV.Network hat eine Ankündigung für ein Pre-Release ihrer neuesten Version der SSV-Node gemacht. Dadurch sollen die Vervollständigung der Node und die Anpassungen der Spezifikationen erreicht werden. Auf diese Weise können die Nodes von SSV.Network nun auch an allen im Ethereum-Konsensus verwendeten Aufgaben teilnehmen. Somit soll eine noch effizientere Kommunikation sowie ein robusteres und zuverlässiges DVT-Netzwerk geschaffen werden.

Für die Arbeiten an der Node muss das Netzwerk jedoch temporär pausiert und dann zurückgesetzt werden. Dadurch kann Zeit gespart werden, weil nicht zuerst ein neues Testnetz für das Upgrade des Knotens erstellt werden muss. Dabei wird das aktuelle Testnetz ab Februar für 2 Wochen offline gehen und am Ende dieser Zeit zurückgesetzt. In derselben Zeit werden ebenso die Web-App und Explorer-Benutzeroberflächen offline sein.

Einige Listungen auf Kryptobörsen in der letzten Zeit

$SSV by @ssv_network is now listed on Changelly



Designed for building secure & high-performance apps, @ssv_network is an #Ethereum staking infrastructure that can be utilized as a ready-to-use building block for various #dApps



Exchange $SSV https://t.co/9QT3sWFd7U pic.twitter.com/VDU2rHFAOX — Changelly (@Changelly_team) February 22, 2023

Außerdem wurde das SSV.Network auch bei einigen Kryptobörsen aufgenommen. So ist der Token seit 22. Februar auf Changelly, 23. Februar auf Nami Exchange, 15. Februar auf HotcoinGlobal und KuCoin und 9. Februar auf LBank gelistet.

Kooperation mit LidoFinance

2/n



Behind the surge,



Firstly,@ssv_network officially announced a cooperation with @LidoFinance

Its products are expected to be launched on the mainnet this year



Secondly, @ssv_network recently launched a USD $50m ecosystem fund to support the development on DVT$SSV $LDO pic.twitter.com/iUqk6wDJQP — andy ( , ) (@andy_nft8) February 9, 2023

Außerdem wurde eine Kooperation mit LidoFinance eingegangen, dessen Produkte bereits in diesem Jahr gestartet werden sollen.

Was ist in nächster Zeit von SSV.Network zu erwarten?

Zuerst einmal will das Team sich auf die weiteren Tests des Upgrades Shifu V2 konzentrieren, bis es davon überzeugt, dass die Nodes wie geplant funktionieren.

Danach sollen dann die Smart Contracts noch weiter überarbeitet werden, um somit die Gasgebühren für die Nutzung des SSV.Networks um bis zu 50 % zu reduzieren sowie weitere bewährteste Vorgehensweisen zu implementieren, um die Dienste leichter zugänglich und sicherer zu gestalten.

Dies ist dann einer der letzten Schritte vor dem Mainnet, bei welchem die Endversion zusammengeführt und überprüft wird. Dies soll noch im aktuellen Jahr 2023 erfolgen. SSV.Network zielt dabei darauf ab, dass das Ethereum-Mainnet zu 67 % von Solo-Stakern gesichert wird, welche DVT nutzen.

SSV.Network Kursprognose 2023

Die Kryptowährung von SSV.Network befindet sich aktuell auf Platz 96 der größten Kryptowährungen. Derzeit hat sie eine Marktkapitalisierung in Höhe von 431.415.368 US-Dollar. Von den insgesamt 11.012.871 SSV-Token ist mit 90,80 % bereit ein Großteil der Token im Umlauf, womit keine hohe Inflation befürchtet werden muss.

Der Preis von SSV konnte in diesem Jahr um 326,73 % von 10,1 auf 43,1 US-Dollar ansteigen. Dabei wurde am heutigen Tage ein weiterer Kursanstieg von 8,96 % verzeichnet und ein neues Jahreshoch ausgebildet.

Zudem hat das Interesse an dem SSV.Network in letzter Zeit zugenommen. Während zu Beginn des Jahres das tägliche Handelsvolumen noch bei 1,67 Mio. US-Dollar lag, beträgt es nun 62,12 Mio. US-Dollar und liegt somit 3.618,56 % höher. Allerdings war es in diesem Jahr in der zweiten Februarwoche mit 95,72 Mio. US-Dollar sogar noch ein Drittel höher.

Sofern der Widerstand bei 43,50 US-Dollar überschritten werden kann, befinden sich die nächsten Kursziele bei 47,94, 57,59 und 66,30 US-Dollar. Bei einer Konsolidierung liegen die nächsten Unterstützungen bei 35,51, 31,05 und bei 25,76 US-Dollar.

Außergewöhnliche Chancen bietet aktuell der an Momentum gewinnende Vorverkauf des innovativen ESG-Coins C+Charge. Denn der Presale konnte sogar im Bärenmarkt bereits eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 1,655 Mio. US-Dollar erzielen. Mithilfe des einzigartigen P2P-Zahlungsnetzwerkes erhalten die Fahrzeughalter von E-Autos künftig das eingesparte CO₂ in Form von Emissionsguthaben erstattet. Durch den finanziellen Anreiz dürften die Verbraucher noch einmal stärker zu einem Klimaschutz durch einen Umstieg auf Elektrofahrzeuge und C+Charge animiert werden. Genutzt werden soll es unter anderem von Perfect Solution von 20 % der Lademöglichkeiten der Türkei sowie den eigenen 100 % klimafreundlichen Elektrotankstellen von C+Charge.

Kursprognosen und Analysen von den gefragtesten Kryptowährungen dieser Woche finden sich unter: Conflux (CFX), Stack (STX), Neo (NEO), Filecoin (FIL), Tezos (XTZ), Ankr (ANKR) und Optimism (OP).

