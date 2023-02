Krypto News: China errichtet neues Zentrum zur weiteren Erforschung des Potenzials von Blockchain-Technologie

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

China hat ein staatlich gefördertes Forschungszentrum ins Leben gerufen, das sich der Erforschung von Blockchaintechnologie, ihrem Potenzial und der Anstrengung vielversprechender technologischer Durchbrüche mit Krypto-Technologie widmet. Einem aktuellen Bericht der South China Morning Post zufolge hat das chinesische Ministerium für Wissenschaft und Technologie den Bau des Nationalen Innovationszentrums für Blockchaintechnologie genehmigt, dessen Aufgabe es ist, die Blockchaintechnologie für industrielle Anwendungen zu erforschen und herauszufinden, wie sie in der Volkswirtschaft eingesetzt werden kann.

Das Zentrum mit Sitz in Peking „wird sich auf Bereiche der Blockchain konzentrieren, die die grundlegende Theorie, Software und Hardware betreffen, mit dem Ziel, entsprechende Schlüsseltechnologien und industrielle Anwendungen zu entwickeln“, heißt es in dem Bericht. Die sogenannte Beijing Academy of Blockchain and Edge Computing (BABEC), die eine Einrichtung darstellt, welche für die Weiterentwicklung der Blockchain Chang’an Chain oder ChainMaker bekannt ist, wird das Forschungszentrum leiten.

China hat die im Entstehen begriffene Blockchain-Technologie unterstützt, obwohl es eine harte Haltung gegenüber Kryptowährungen einnimmt. Im September 2022 behauptete die chinesische Regierung, dass auf das Land 84 % aller weltweit eingereichten Blockchain-Anträge entfallen. Die Bewilligungsquote ist jedoch niedrig: Nur 19 % aller eingereichten Anträge werden genehmigt.

Bereits 2021 sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass Blockchain „eine wichtige Rolle in der nächsten Runde der technologischen Innovation und der industriellen Transformation“ spielen werde. Damals erkannte Xi an, dass die Anwendung der Blockchain-Technologie auf mehrere Wirtschaftssektoren ausgeweitet wurde, darunter das digitale Finanzwesen, das Internet der Dinge, die intelligente Fertigung, das Lieferkettenmanagement und der Handel mit digitalen Vermögenswerten.

Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) und die Cyberspace Administration of China (CAC), die beiden wichtigsten Regulierungsbehörden für die chinesische Technologiebranche, erklärten in ihren 2021 veröffentlichten Leitlinien, dass China bis 2030 eine breite Nutzung der Blockchain in einer Reihe von Branchen anstreben wird.

Im September 2021 sandten die chinesischen Regulierungsbehörden eine Schockwelle durch die Kryptowelt, als sie ein generelles Verbot von Kryptowährungen und Unternehmen, die damit verbundene Dienstleistungen anbieten, verhängten. Dieses Verbot kam nur wenige Monate, nachdem das Land das Verbot von Kryptowährungs-Mining-Aktivitäten angekündigt hatte.

Blockchain-Nutzung wird immer relevanter

In den letzten Jahren hat die Blockchain-Nutzung in verschiedenen Organisationen und Ländern stark zugenommen, da die Technologie eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit bietet, Zahlungen zu tätigen und zu empfangen, Daten zu speichern und eine Kredithistorie aufzubauen. Wie berichtet, kündigte die kalifornische Kraftfahrzeugbehörde letzten Monat an, dass sie die Blockchain-Technologie für die Aufzeichnung, einschließlich der Ausstellung von Fahrzeugbesitz und der Vereinfachung von Eigentumsübertragungen, nutzen will.

In einem Bericht von Anfang des Jahres erklärte das Weltwirtschaftsforum (WEF), dass es glaubt, dass die Blockchain-Technologie auch in Zukunft ein „integraler“ Bestandteil der modernen Wirtschaft sein wird. Die Organisation hob die weit verbreiteten Anwendungen von Kryptographie und Blockchain-Technologien hervor und fügte hinzu, dass ihr Einsatz im Finanzdienstleistungssektor bereits bemerkenswert ist.

„Als Test für die Beständigkeit von digitalen Vermögenswerten und Blockchains im Kern der Finanzdienstleistungen (und anderen Bereichen der Weltwirtschaft) sollte man in der Tat darauf achten, was die großen Banken und etablierten Finanzdienstleister tun, nicht was sie sagen.

Welche Bedeutung hätte eine Involvierung Chinas für den Kryptomarkt?

Eine weitere aus diesen Entwicklungen resultierende Involvierung Chinas im Kryptomarkt hätte eine enorme Bedeutung für die Branche. Als eine der größten Volkswirtschaften der Welt und ein wichtiger Akteur in der Technologiebranche, könnte China einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung und den Einsatz von Kryptowährungen haben.

Einerseits könnte eine offizielle Anerkennung und Regulierung von Kryptowährungen durch die chinesische Regierung zu einer breiteren Akzeptanz führen und dazu beitragen, dass Kryptowährungen als legitime Anlageform anerkannt werden. Dies könnte zu einer größeren Nachfrage führen und somit zu einer Stärkung des Kryptomarkts insgesamt.

Andererseits könnte China auch selbst aktiv in den Kryptomarkt einsteigen, indem es seine eigene digitale Währung ausgibt. Eine solche Währung könnte dann auch für internationale Zahlungen verwendet werden, was die Dominanz des US-Dollars als internationale Reservewährung gefährden könnte.

Darüber hinaus könnte China auch einer der größten Miner von Kryptowährungen werden und in Zukunft einen signifikanten Anteil an den Rechenzentren besitzen, die für die Validierung von Kryptotransaktionen verantwortlich sind. Eine stärkere Involvierung Chinas im Kryptomarkt könnte daher auch Auswirkungen auf die Effizienz und Sicherheit des Kryptosystems haben.

So zeigt sich, dass eine Involvierung Chinas im Kryptomarkt eine große Bedeutung für die Branche hätte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die chinesische Regierung weiter verhalten wird, aber es ist unbestreitbar, dass ihre Entscheidungen einen großen Einfluss auf die Zukunft des Kryptomarktes haben werden.

