Krypto News: China verhaftet 40 Kryptobetrüger

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In China stehen bis zu 40 mutmaßliche Krypto-Betrüger vor der Anklage – davon bereits 10 Personen vor Gericht. Die Nachrichtenagentur Jimu News berichtet, dass 10 der angeklagten Betrüger vor dem Volksgericht Enshi in der Provinz Hubei wegen Betrugsvorwürfen angeklagt werden.

Die öffentliche Anklagebehörde behauptet, dass die „Bande“ der mutmaßlichen Betrüger von 2020 bis 2021 aktiv war. Die Behörde behauptet, dass die Drahtzieher der Bande Ma und Xie heißen. Das Gericht hörte, dass das Duo eine betrügerische Krypto-Handelsplattform namens FXcoin aufgebaut hatte, die „hohe Hebelwirkungen“ und „hohe Renditen“ als „Köder“ nutzte.

Die Bande erzählte den Opfern angeblich, dass sie durch den Kauf von Bitcoin (BTC) bei „Hochs und Tiefs“ enorme Renditen erwarten könnten. Opfer wurden von der Bande angeblich vertröstet und erhielten „kleine Rabatte“, um sie dazu zu bringen, ihre Einsätze zu erhöhen.

Es bleibt abzuwarten, wie der Prozess ausgeht und wie viele der Verdächtigen tatsächlich verurteilt werden. Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren verstärkt Maßnahmen gegen Krypto-Betrug ergriffen, um die Bürger vor finanziellen Verlusten zu schützen. Die Bevölkerung Chinas ist jedoch immer noch sehr an Kryptowährungen interessiert und sucht nach Möglichkeiten, in den Markt einzusteigen. Es ist wichtig, dass potenzielle Investoren vorsichtig sind und sich über die Risiken und Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen informieren, bevor sie in den Markt eintreten.

Chinesische Staatsanwälte: Gruppe von 40 „Krypto-Betrügern“ in „Untereinheiten“ aufgeteilt

Laut den Ermittlern war die kriminelle Bande in drei „Teilgruppen“ aufgeteilt. Diese begannen schließlich unabhängig voneinander zu agieren. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass die drei Teilgruppen insgesamt etwa 1,5 Millionen Dollar von ihren Opfern eingenommen hatten.

Die meisten Opfer der Gruppe stammten aus China, aber es scheint, dass auch einige ausländische Investoren auf den angeblichen Betrug hereingefallen sind. Die Gerichtsverhandlung ergab, dass die Opfer Einzelpersonen aus Hainan, der Provinz Jiangxi, dem autonomen Bezirk Xishuangbanna Dai und Myanmar waren.

Um ihre Behauptungen zu untermauern, legten die Ermittler Beweise vor, darunter Gruppenchats von der Chat-App-Plattform WeChat. Die Gruppe nutzte auch Websites und gefälschte Apps, die wie legitime Krypto-Handelsplattformen aussahen. Die Gruppe soll beispielsweise gefälschte Websites erstellt haben, die der lateinamerikanischen Handelsplattform Buda und der japanischen Krypto-Börse Zaif ähnelten. Wie das Medium berichtet, werden die drei „Teilgruppen“ separat verhandelt, „aufgrund der großen Anzahl von beteiligten Personen“ und „der Komplexität des Falls“.

Ende letzten Jahres verhaftete die Polizei in Tongliao, Innere Mongolei, 63 Personen unter dem Verdacht, 1,72 Milliarden Dollar an Krypto-Vermögenswerten zu waschen. Es ist wichtig zu betonen, dass Betrug und Geldwäsche schwere Straftaten sind, die nicht nur finanzielle, sondern auch soziale Auswirkungen haben können, indem sie das Vertrauen in Finanzinstitute und die Integrität des Marktes untergraben. Es ist daher unerlässlich, dass die Behörden solche Aktivitäten bekämpfen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Wie entwickelt sich der Betrug im Zusammenhang mit Krypto in China und welche Auswirkungen hat das für die Branche?

In China hat es in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung im Bereich Kryptowährungen gegeben, aber auch eine Zunahme von Krypto-Betrug. Die Regierung hat auf diese Bedrohung reagiert, indem sie Maßnahmen ergriffen hat, um diese Aktivitäten zu bekämpfen und zu unterbinden.

Im Jahr 2017 hat die chinesische Regierung ICOs (Initial Coin Offerings) verboten, die eine wichtige Finanzierungsquelle für Krypto-Startups waren. Infolgedessen wurde das Angebot von Kryptowährungen in China drastisch reduziert. Die Regierung hat auch die Überwachung und Regulierung von Krypto-Handelsplattformen verstärkt und Maßnahmen ergriffen, um den illegalen Handel mit Kryptowährungen zu bekämpfen.

Trotz dieser Bemühungen hat es jedoch weiterhin Fälle von Krypto-Betrug in China gegeben, wie der oben erwähnte Fall zeigt. In der Tat ist China einer der größten Märkte für Kryptowährungen, und die Popularität von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie hat das Land zu einem wichtigen Innovationszentrum gemacht. Dies hat jedoch auch zu einer Zunahme von Betrugsfällen geführt, da einige unehrliche Akteure versuchen, von der Begeisterung und dem Hype um Kryptowährungen zu profitieren.

Die Auswirkungen von Krypto-Betrug in China haben nicht nur lokale, sondern auch internationale Auswirkungen. Da China ein großer Markt für Kryptowährungen ist, kann das Auftreten von Betrug und illegalen Aktivitäten dazu führen, dass das Vertrauen der Verbraucher und Investoren in die Branche insgesamt sinkt. Dies kann auch Auswirkungen auf andere Länder und Regionen haben, da der Kryptowährungsmarkt global vernetzt ist.

Es ist wichtig zu betonen, dass Betrug in der Krypto-Branche nicht auf China beschränkt ist. Es hat weltweit Fälle von Krypto-Betrug gegeben, einschließlich betrügerischer ICOs, Phishing-Attacken und gefälschter Krypto-Handelsplattformen. Es ist daher wichtig, dass Verbraucher und Investoren bei der Nutzung von Kryptowährungen vorsichtig sind und die Legitimität von Plattformen und Angeboten sorgfältig prüfen.

Dieses neue Krypto-Gaming-Projekt ist vor Betrügern geschützt und verspricht Anlegern hohe Renditen:

RobotEra, ein kommendes Metaversum-Kryptoprojekt, ist ein kommendes Sandkasten-ähnliches Metaversum, das Spieler dazu einlädt, ihr eigenes Metaversum zu erschaffen, zu handeln, zu erforschen, zu betreiben und zu teilen. Durch die Verkörperung von Robotern in diesem Metaverse können die Spieler Ressourcen auf dem Planeten sammeln, ihr eigenes Land verwalten, Robotergefährten erschaffen und an der Schaffung einer neuen Welt mitwirken. Hier erfahren Sie, warum Sie einen Blick auf das Projekt werfen sollten und wie Sie sich frühzeitig einkaufen können.

Mit RobotEra haben die Spieler die Freiheit, alles zu erschaffen, was sie sich vorstellen können, und mit anderen Robotern zusammenzuarbeiten, was eine neue Ära des immersiven Spielerlebnisses einläutet. Die Plattform bietet eine gemeinsame Welt, die die einzigartigen Ländereien der Spieler miteinander verbindet und grenzenlose Möglichkeiten bietet, wie z. B. Themenparks, Museen, Konzerte und vieles mehr. Dies ist mehr als nur ein Spiel; es ist eine immersive virtuelle Welt, die Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte nutzt.

RobotEra befindet sich derzeit in der Anfangsphase seiner Vorverkaufskampagne, die Investoren die Möglichkeit bietet, Mittel in das Projekt zu investieren, bevor die Preise steigen. Die TARO-Metaverse-Krypto-Token werden innerhalb des RobotEra-Metaverse eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten haben und auch als Preise für die Teilnahme an Einsätzen und Wettbewerben vergeben werden