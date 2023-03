Krypto News: China will im Rahmen einer Regierungsumbildung eine neue Finanzaufsichtsbehörde eröffnen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am 7. März kündigte die Regierung Chinas Pläne für eine umfassende Regierungsumstrukturierung an, die auch die Gründung einer neuen nationalen Finanzaufsichtsbehörde beinhalten wird. Diese Veränderungen sind Teil einer größeren Reformagenda für Staatsinstitutionen, die von Staatspräsident Xi Jinping vorgeschlagen wurde. Ein wichtiger Aspekt dieser Reformagenda ist die Abschaffung der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) und die Übertragung ihrer Zuständigkeiten auf eine völlig neue Verwaltung.

Der Plan sieht vor, dass die neue Finanzaufsichtsbehörde die institutionelle Aufsicht verstärken wird, um das Verhalten und die Funktionen des Finanzsektors zu überwachen. Einige Funktionen der Zentralbank und der Wertpapieraufsichtsbehörde werden in diese neue Behörde integriert. Die Details der Umstrukturierung werden am 10. März zur Abstimmung in der Legislative vorgelegt.

Diese Reformen sind ein bedeutender Schritt für Chinas Finanzsektor, da sie darauf abzielen, die Regulierung und Überwachung des Finanzsystems zu verbessern und eine solide Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich diese Veränderungen auf die chinesische Wirtschaft und den globalen Finanzmarkt auswirken werden. Die Schaffung einer neuen Finanzaufsichtsbehörde könnte dazu beitragen, das Vertrauen in den chinesischen Finanzsektor zu stärken und Investoren anzuziehen, während sie gleichzeitig die Finanzstabilität des Landes gewährleistet.

Zurzeit befindet sich die chinesische Finanzindustrie unter der scharfen Beobachtung und Kontrolle der People’s Bank of China (PBOC), der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) sowie der China Securities Regulatory Commission. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die kürzlich angekündigten Reformen für die Kryptoindustrie eine grundlegende Veränderung in der bestehenden Regulierungssituation mit sich bringen werden.

Interessanterweise hatte im Februar dieses Jahres ein ehemaliger Berater der PBOC die Regulierungsbehörden in Peking dazu aufgefordert, ihre strikte Verbotsrichtlinie für Kryptowährungen zu überdenken. Obwohl China im Jahr 2021 beinahe sämtliche Kryptotransaktionen untersagte, ist die Regierung selbst aktiv in die Entwicklung einer eigenen digitalen Zentralbankwährung, dem sogenannten digitalen Yuan, involviert und hat dafür bereits Millionen investiert.

Es bleibt spannend zu sehen, ob die chinesischen Regulierungsbehörden den Vorschlag des ehemaligen PBOC-Beraters berücksichtigen werden und inwiefern eine potenzielle Lockerung der Regulierungsvorschriften für Kryptowährungen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des chinesischen Finanzsektors haben wird. In jedem Fall zeigt das Interesse an der Entwicklung des digitalen Yuans, dass China sich derzeit intensiv mit der Digitalisierung des Finanzsektors auseinandersetzt und dabei auch die Rolle von Kryptowährungen in Betracht zieht.

Das digitale Yuan-Projekt hat in jüngster Zeit eine Reihe von Aktualisierungen erfahren, einschließlich der Integration neuer Smart-Contract-Funktionen und Anwendungsfälle. So ist es nun zum Beispiel möglich, Wertpapiere mit der digitalen Währung zu kaufen und auch Offline-Zahlungen zu tätigen. All diese neuen Entwicklungen zeigen, dass China entschlossen ist, die Potenziale der Blockchain-Technologie im Finanzsektor voll auszuschöpfen.

Des Weiteren hat China im Februar dieses Jahres das Nationale Innovationszentrum für Blockchain-Technologie ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine vom Staat geförderte Einrichtung, die dazu beitragen soll, die Industrie des Landes durch die Anwendung der Blockchain-Technologie weiter voranzutreiben. Das Innovationszentrum wird eine wichtige Rolle bei der Förderung der Blockchain-Technologie in China spielen und wird voraussichtlich die Entwicklung neuer Anwendungen und Technologien im Bereich der Blockchain vorantreiben.

Es wird erwartet, dass der neue Regulierungsrahmen für den chinesischen Finanzsektor zu einer besseren Überwachung und Rationalisierung des Sektors führen wird. Durch die Zusammenführung der regulatorischen Zuständigkeiten in einer einzigen Behörde wird auch eine bessere Koordination und Effizienz bei der Regulierung von Finanzaktivitäten erwartet. Dies könnte dazu beitragen, die Stabilität des chinesischen Finanzsystems zu verbessern und das Vertrauen in den Markt zu stärken.

Welche Relevanz hat der chinesische Finanzmarkt für die weitere Entwicklung der Kryptoindustrie?

Der chinesische Finanzmarkt spielt eine bedeutende Rolle für die weitere Entwicklung der Kryptoindustrie, da China einer der größten Märkte für Kryptowährungen ist und auch eine wichtige Rolle bei der Produktion von Mining-Hardware und anderen kryptowährungsbezogenen Technologien spielt.

Trotz des harten Verbots von Kryptowährungen, das China im Jahr 2021 erlassen hat, bleibt die Volksrepublik ein wichtiger Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt. So wurden beispielsweise viele Kryptowährungsbörsen von chinesischen Investoren gegründet und auch der Handel von Bitcoin und anderen Kryptowährungen erfolgte über viele Jahre hinweg aktiv in China.

In der Vergangenheit hat die chinesische Regierung jedoch immer wieder Maßnahmen ergriffen, um die Nutzung von Kryptowährungen einzudämmen und die Verbreitung von Kryptowährungen im Land zu reduzieren. So wurden bereits im Jahr 2017 Kryptowährungsbörsen verboten und ICOs (Initial Coin Offerings) untersagt. Im Jahr 2019 erließ die Regierung dann weitere Vorschriften, die das Mining von Kryptowährungen einschränkten.

Darüber hinaus spielt die Entwicklung des bereits erwähnte digitalen Yuan eine wichtige Rolle für die weitere Entwicklung der Kryptoindustrie in China. Während das Verbot von Kryptowährungen im Jahr 2021 weiterhin zu teilen besteht, hat die chinesische Regierung die Entwicklung einer eigenen digitalen Währung vorangetrieben. Der digitale Yuan könnte in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des chinesischen Finanzsystems spielen und auch die weitere Entwicklung von Kryptowährungen beeinflussen.

Dieses Kryptoprojekt wird sich unabhängig von den Entwicklungen in China überdurchschnittlich gut entwickeln:

Fight Out ist ein innovatives Krypto-Projekt, das auf der Ethereum-Blockchain basiert und eine vielversprechende Zukunft hat, da es einen einzigartigen Use-Case bietet und in Zukunft durchaus mit Polygon konkurrieren kann. Die Plattform ermöglicht es ihren Nutzern, für Fitness-Aktivitäten belohnt zu werden und In-App-Währungen namens REPS zu verdienen, indem sie verschiedene Fitness-Aktivitäten durchführen. Darüber hinaus bietet die Fight Out Companion App personalisierte Workouts an, die auf die individuellen Ziele und Fähigkeiten der Nutzer zugeschnitten sind, um ein effektives Trainingserlebnis zu bieten.

Benutzer können die Kryptowährung des Projektes, $FGHT, verwenden, um in verschiedenen Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi anzutreten und ihre Fitness-Fortschritte im Web3-Metaverse zu verfolgen. Darüber hinaus können Einkäufe innerhalb des Metaverse nur mit $FGHT getätigt werden, was die Verwendung der Kryptowährung auf der Plattform fördert.

Der $FGHT-Vorverkauf befindet sich derzeit in einer frühen Phase und wird zu einem Preis von 0,0261 USDT pro Token angeboten. Durch den Kauf von $FGHT können Investoren die Plattform unterstützen und sich am Web3-Metaverse beteiligen, indem sie ihre Fitness-Aktivitäten vergüten lassen.

Fight Out hat das Potenzial, ein führender Anbieter im Bereich Fitness und Krypto zu werden, da es einzigartige Möglichkeiten bietet, um Benutzer zu motivieren, sich fit zu halten und gleichzeitig eine Kryptowährung zu verdienen. Die Companion App bietet personalisierte Workouts und ermöglicht es Benutzern, ihre Fitness-Fortschritte im Metaverse zu verfolgen.