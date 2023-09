Krypto News: Coinbase darf nun auch außerhalb der USA Futures-Trading anbieten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Krypto-Börse Coinbase strebt eine verstärkte internationale Präsenz an und erweitert ihr Perpetual-Futures-Handelsangebot auf nicht-US-amerikanische Privatkunden, nachdem das Angebot zuvor nur institutionellen Anlegern zugänglich war. Diese Erweiterung unterstreicht das Engagement von Coinbase, den globalen Finanzmarkt zu modernisieren und kommt nach der Genehmigung durch die Bermuda Monetary Authority (BMA). Es bietet die Möglichkeit für Coinbase, in einem Marktsegment mitzukonkurrieren, das etwa 75 % des globalen Kryptohandelsvolumens ausmacht, während es gleichzeitig seine Compliance mit regionalen regulatorischen Standards aufrechterhält.

Expansion des Futures-Handelsangebots

Coinbase, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, intensiviert ihre Bemühungen, um ihre Dienstleistungen auf ein globales Publikum auszudehnen. Nach dem erfolgreichen Start ihrer Perpetual-Futures-Handelsdienste, die ursprünglich nur für institutionelle Anleger zugänglich waren, erlebt das Unternehmen nun eine signifikante Erweiterung dieses Angebots für internationale Einzelhandelskunden.

Solch ein bedeutsamer Schritt folgt einer Periode, in der ein bemerkenswertes Handelsvolumen, vorwiegend von institutionellen Investoren, registriert wurde, und stellt eine strategische Antwort von Coinbase auf die sich abzeichnenden Marktbedürfnisse und -trends dar. Über $5,5 Milliarden an nominalem Volumen wurden im zweiten Quartal allein durch diese Handelsdienste generiert, was das enorme Potenzial und die Attraktivität dieses Segments unterstreicht.

The expansion continues…



Thrilled to announce that Coinbase International Exchange has secured regulatory approval from the Bermuda Monetary Authority (BMA) to enable perpetual futures for non-US retail customers. — Coinbase (@coinbase) September 28, 2023

Eine Erweiterung des Dienstes ermöglicht es nun auch Retail-Kunden außerhalb der USA, ihre Eignung für dieses Angebot auf der erweiterten Coinbase-Plattform zu prüfen. Die tatsächliche Handelsaufnahme für diese Benutzergruppe ist für die kommenden Wochen geplant, was einen neuen Meilenstein für das Unternehmen darstellen wird.

Strategische Ausdehnungen der Perpetual-Futures-Handelsdienste zeigen nicht nur den Wunsch von Coinbase, ihre Produktlinie zu diversifizieren und ihre globale Benutzerbasis zu erweitern, sondern auch ihre Ambition, eine prägende Rolle im Wandel des weltweiten Finanzsystems zu spielen. Die Anbietung solcher fortgeschrittenen Handelsmöglichkeiten erhöht nicht nur die Attraktivität der Plattform für ein breiteres Spektrum von Tradern, sondern erweitert auch die Möglichkeiten für bestehende Nutzer, was wiederum zur weiteren Festigung der Position von Coinbase im hart umkämpften Kryptomarkt beiträgt.

JUST IN: Coinbase approved to offer perpetual #Bitcoin futures to global retail customers pic.twitter.com/WQVMlxaFTM — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 28, 2023

Strategische Bedeutung und Marktpositionierung

Die Entscheidung von Coinbase, das Angebot von Perpetual Futures auf internationale Retail-Kunden auszuweiten, ist von großer strategischer Tragweite. Derivatehandel, und insbesondere der Handel mit Perpetual Futures, macht etwa 75% des weltweiten Kryptohandelsvolumens aus. Für Coinbase ist es daher unerlässlich, in diesem Sektor präsent und konkurrenzfähig zu sein, um ihr Geschäftsmodell zu diversifizieren und um sich gegenüber ihren Mitbewerbern durchzusetzen.

Coinbase verfolgt dabei eine klar definierte Strategie, die auf der Ausweitung und Verbesserung ihres Angebots basiert. Diese Ausdehnung ermöglicht es dem Unternehmen, sich als führender Anbieter in einem Marktsegment zu etablieren, das bislang nur von wenigen etablierten Anbietern dominiert wurde. Mit dieser Entwicklung hat Coinbase die Möglichkeit, neue Kundenkreise zu erschließen und ihre Marktposition weiter zu stärken. Dies ist besonders wichtig in einem Markt, der ständig wächst und sich weiterentwickelt und in dem es entscheidend ist, sich durch innovative und zuverlässige Dienstleistungen von der Konkurrenz abzuheben.

BREAKING: Coinbase receives regulatory approval from the Bermuda Monetary Authority to enable perpetual futures for non-US retail customers.



EXPANSION ONLY! pic.twitter.com/djKMqa41Hv — MASON VERSLUIS (@MasonVersluis) September 28, 2023

Der Kryptobroker Coinbase hat nicht nur die Bedeutung des Derivatehandels für das Kryptowährungsgeschäft erkannt, sondern auch den Wert, der in einer strategischen und durchdachten Positionierung in diesem Bereich liegt. Durch die Ausweitung des Angebots an Perpetual Futures kann Coinbase ihre Kundenbasis erweitern und ihre Relevanz und ihren Einfluss im globalen Krypto-Ökosystem verstärken. Das Unternehmen kann so zur ersten Anlaufstelle für eine immer breitere und diversere Gruppe von Krypto-Enthusiasten und -Händlern werden, die nach fortschrittlichen und sicheren Handelsmöglichkeiten suchen.

Es ist dabei bemerkenswert, wie Coinbase trotz der Herausforderungen und des hohen Konkurrenzdrucks in der Branche, in der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und im Engagement für Transparenz und Sicherheit, seine Innovationskraft und Marktführerschaft beibehält. Dies spiegelt sich in der kontinuierlichen Entwicklung und Implementierung von Dienstleistungen wider, die darauf abzielen, die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen und die Handelserfahrung zu verbessern.

Regulatorische Kooperation und globale Ambitionen

Das Unternehmen zeigt im Kontext seiner globalen Expansion eine fortschrittliche und kooperative Haltung gegenüber Regulierungsbehörden weltweit. In Zeiten, in denen viele Kryptobörsen und -plattformen auf zunehmende regulatorische Herausforderungen und Prüfungen stoßen, bemüht sich Coinbase intensiv, den regulatorischen Anforderungen verschiedener Jurisdiktionen gerecht zu werden und aktiv mit Behörden zusammenzuarbeiten. Dieses Engagement zielt darauf ab, die Entwicklung und Implementierung von innovativen Kryptolösungen in einem legalen und regulierten Umfeld zu ermöglichen, um Verbraucherschutz und Marktsicherheit zu gewährleisten.

Coinbase betont die Notwendigkeit eines klaren und stabilen regulatorischen Rahmens, um das langfristige Wachstum und die Adoption von Kryptowährungen zu unterstützen. Hierbei stellt das Unternehmen seine Bereitschaft unter Beweis, mit proaktiven und zukunftsorientierten Regulierern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine solide Grundlage für die Krypto-Industrie zu schaffen. Diese Haltung hat Coinbase bereits ermöglicht, eine Reihe von Genehmigungen und Lizenzen in verschiedenen Ländern, einschließlich europäischen Staaten wie Spanien, Italien und den Niederlanden, zu erlangen.

Die internationalen Ambitionen von Coinbase sind offensichtlich, und das Unternehmen ist entschlossen, in zahlreichen Ländern und Märkten Fuß zu fassen. Coinbase hat nicht nur erfolgreich Dienstleistungen in mehreren europäischen Ländern eingeführt, sondern auch in anderen wichtigen Märkten wie Singapur, Brasilien und Kanada. Das Ziel ist es, die breite Palette von Produkten und Dienstleistungen von Coinbase weltweit anzubieten, wobei immer die Einhaltung der jeweiligen lokalen Gesetze und Bestimmungen gewährleistet wird.

Diese globale Strategie ist Teil eines größeren Bestrebens, eine führende Rolle bei der Modernisierung des globalen Finanzsystems zu spielen und den Zugang zu wirtschaftlicher Freiheit und Möglichkeiten für Benutzer weltweit zu erweitern. Mit einem klaren Fokus auf regulatorische Kooperation und Compliance unterstreicht Coinbase seine Vision, eine zentrale Rolle in der weltweiten Krypto-Landschaft zu spielen und gleichzeitig die Grundlagen für die zukünftige Entwicklung der Branche zu legen.

