Krypto News: Depegging von USDC – Sparmöglichkeit für Kreditnehmer und einmaliges Ereignis?

Der plötzliche Bruch der Kopplung des USD Coin (USDC) an den US-Dollar führte zu einer außergewöhnlichen Sparmöglichkeit für Kreditnehmer in dezentralen Finanzprotokollen wie Aave und Compound. War dies jedoch nur ein einmaliges Ereignis, oder könnten wir in Zukunft ähnliche Situationen erwarten? In diesem Artikel untersuchen wir die Ursachen und Folgen des USDC-Depeggings, die daraus resultierenden Einsparungen für Kreditnehmer und die Frage, ob dies ein Einzelfall war oder ob es Anzeichen dafür gibt, dass solche Vorfälle häufiger auftreten könnten.

Wertverfall von USDC eröffnete unzählige Arbitragemöglichkeiten

Im Laufe des Wochenendes löste sich die Bindung der beiden bedeutenden Stablecoins USD Coin (USDC) und Dai (DAI) vom US-Dollar, was eine regelrechte Flutwelle von Kreditrückzahlungen auf den dezentralen Kreditplattformen Aave und Compound auslöste. Dabei konnten die Kreditnehmer insgesamt mehr als 100 Millionen US-Dollar einsparen.

Der Katalysator für diese Trennung war der Kollaps der Silicon Valley Bank am 10. März, der Befürchtungen aufkommen ließ, dass die USDC-Reserven bei der Bank möglicherweise eingefroren sein könnten. Infolgedessen sank der USDC-Wechselkurs am 11. März auf einen Tiefststand von 0,87 US-Dollar. Auch der Stablecoin DAI von MakerDAO verlor kurzfristig an Wert und fiel am selben Tag auf 0,88 US-Dollar.

Laut einem Bericht des digitalen Vermögenswertedatenanbieters Kaiko wurden am 11. März mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Krediten zurückgezahlt, wobei mehr als die Hälfte davon in USDC getilgt wurde. Weitere 500 Millionen US-Dollar an Verbindlichkeiten wurden am selben Tag in DAI beglichen. Die Rückzahlungsaktivitäten ließen nach, als sowohl USDC als auch DAI wieder begannen, sich an ihren Wechselkurs zu binden.

Das Depegging von USDC führte dazu, dass Kreditnehmer erhebliche Geldbeträge einsparen konnten. Die Blockchain-Analysefirma Flipside Crypto schätzt, dass USDC-Schuldner insgesamt 84 Millionen US-Dollar und DAI-Schuldner weitere 20,8 Millionen US-Dollar einsparten. Dies war möglich, weil die Kreditnehmer ihre Kredite während der Entkopplung der Stablecoins zurückzahlen konnten und somit von den niedrigeren Preisen profitierten.

Das Depegging hatte auch weitreichende Auswirkungen auf das gesamte DeFi-Ökosystem. Der Kaiko-Bericht zeigte auf, dass die Preisverzerrungen unzählige Arbitragechancen im gesamten Ökosystem geschaffen haben und die Bedeutung von USDC unterstrichen. Das Versagen von USDC veranlasste auch MakerDAO, seine Beteiligung am Stablecoin zu überdenken, da Krypto-Projekte, die DAI in ihre Tokenomics integrierten, aufgrund einer Kettenreaktion Verluste erlitten.

Dennoch erholte sich der USDC von Circle wieder auf 1 US-Dollar, nachdem CEO Jeremy Allaire bestätigt hatte, dass die Reserven sicher seien und das Unternehmen neue Bankpartner gefunden hatte, während die Regierung zusicherte, dass die Einleger der SVB entschädigt würden.

USDC-Reserven von SVB sicher – Stablecoin erlangt Bindung an den Dollar zurück

Jeremy Allaire, der CEO und Mitbegründer von Circle, gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich auf seine 3,3 Milliarden US-Dollar an Geldern zugreifen konnte, die bei der inzwischen insolventen Silicon Valley Bank (SVB) seit dem 13. März eingefroren waren. In einem Interview mit Bloomberg Markets am 14. März brachte Allaire seine Zuversicht zum Ausdruck, dass „wenn nicht alles, so doch fast alles“ von den bei dem bankrotten Kreditinstitut gelagerten Geldern freigegeben werden konnte.

Diese positive Nachricht führte zur Wiederherstellung der Dollarbindung des von Circle emittierten Stablecoins USD Coin (USDC), der aufgrund der Ankündigung, dass Finanzaktiva im Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar bei der SVB eingefroren wurden, kurzzeitig entkoppelt war. Seitdem ist der USDC wieder stabil und repegged, sodass Arbitragechancen, die durch das Depegging entstanden waren, nun vorerst nicht mehr möglich sind.

Trotz der Tatsache, dass die vorübergehend gesperrten 3,3 Milliarden US-Dollar lediglich weniger als 8 % der Reserven des Tokens ausmachten, wie aus dem am 2. März veröffentlichten Reservenbericht für Januar hervorgeht, hatten sie erhebliche Auswirkungen auf den USDC. Infolge der weit verbreiteten Rücknahmen von USDC sank die Marktkapitalisierung des Stablecoins seit dem 11. März um etwa 10 %.

Laut dem Reservenbericht war USDC zu über 100 % besichert, wobei mehr als 80 % der Reserven aus kurzlaufenden US-Treasury Bills bestanden – hochliquiden Vermögenswerten, die direkte Verpflichtungen der US-Regierung darstellen und als eine der sichersten Anlagen weltweit gelten. Mit der Wiederherstellung der Stabilität des USDC und dem Verschwinden von Arbitragechancen können sich Investoren nun wieder auf die grundlegenden Vorteile und Sicherheit des Stablecoins konzentrieren.

Warum verlieren Stablecoins wie USDC immer wieder ihren Kopplungswert von 1 $?

Stablecoins sind eine Art von Kryptowährung, die darauf abzielt, einen konstanten Wert im Verhältnis zu einem Vermögenswert, wie zum Beispiel Fiat-Währungen oder Gold, beizubehalten. Sie haben sich im DeFi-Bereich und als Ersatz für die Volatilität von Bitcoin und anderen Kryptowährungen weit verbreitet. Dennoch können diese Coins nicht immer die Stabilität aufweisen, die sie vorgeben zu bieten, wie uns die aktuellen Ereignisse zeigen.

Wenn Stablecoins ihren Peg an den Dollar verlieren, kann dies vor allem drei Hauptgründe haben:

Mangelnde Marktliquidität: Wenn zu wenige Käufer und Verkäufer vorhanden sind, kann der Wert von seiner Anbindung abweichen. Beispielsweise fiel der USDC im März 2023 aufgrund des Zusammenbruchs zweier Banken, die Krypto-Unternehmen bedienten, auf 0,88 $. Marktmanipulation: Stablecoins können wie andere Kryptowährungen manipuliert werden. Ein Beispiel ist der Vorwurf, dass Tether (USDT) 2017 den Bitcoin-Preis manipulierte, indem mehr USDT ausgegeben wurde, als es Reserven gab. Fehler im Design: Schwächen im Mechanismus von Stablecoins können dazu führen, dass sie ihre Anbindung verlieren. Zum Beispiel brach im Mai 2022 die Anbindung von TerraUSD (UST) an den Dollar, was zu einem Zusammenbruch des LUNA-Ökosystems führte.

Das Verlieren der Bindung kann das Vertrauen und den Nutzen von Stablecoins untergraben, die schnelle, kostengünstige und globale Transaktionen ohne Preisstabilitäts- und Vorhersehbarkeitsverluste bieten sollen. Es kann auch ihre Rentabilität für Benutzer und Stablecoin-Emittenten beeinträchtigen.

