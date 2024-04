Krypto News: Deutscher Kryptoanalyst sieht Ende von Fiat-Geld nahen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In seinem neuen YouTube Video wirft ein deutscher Kryptoanalyst Blocktrainer einen provokativen Blick auf die Zukunft des Fiat-Geldsystems. Angesichts der rasanten Entwicklungen in der Kryptowährungsbranche und den anhaltenden Herausforderungen, mit denen sich traditionelle Währungen konfrontiert sehen, prognostiziert er einen fundamentalen Wandel. Er sagt das Ende von Fiat-Geld vorraus und sieht Bitcoin als einzig sinnvolle Alternative.

Die Entstehung und Problematik des Fiat-Geldsystems

Im Jahr 1971 setzte der damalige US-Präsident Richard Nixon einen historischen Wendepunkt, indem er die direkte Bindung des US-Dollars an das Gold aufhob. Der Schritt markierte den Beginn des modernen Fiat-Geldsystems, in dem Währungen nicht mehr durch physische Güter wie Gold gedeckt sind, sondern ihren Wert durch das Vertrauen und die Wirtschaftskraft des ausgebenden Staates erhalten. Die Entscheidung Nixons leitete eine neue Ära der Geldpolitik ein, die bis heute weitreichende Auswirkungen hat.

Das Fiat-Geldsystem basiert grundlegend auf der Schöpfung von Geld durch Schulden und Kredite. Banken spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle, da sie die Fähigkeit besitzen, Geld zu erzeugen, indem sie Kredite an Verbraucher und Unternehmen vergeben. Im Gegensatz zum physischen Tausch von Waren oder Gold, wird bei Fiat-Geld der Wert buchstäblich aus dem Nichts geschaffen. Das geschieht im Moment der Kreditvergabe, wobei die Bank Geld generiert, das zuvor nicht existierte, und es dem Kreditnehmer zur Verfügung stellt. Die Praxis ermöglicht es, die Geldmenge innerhalb eines Wirtschaftssystems schnell zu erweitern, was allerdings auch bedeutet, dass die Geldmenge potenziell unbegrenzt wachsen kann.

Die Konsequenzen dieser Geldschöpfung aus dem Nichts sind vielfältig und sehr komplex. Eine direkte Folge ist die Inflation, die entsteht, wenn die Geldmenge schneller wächst als die Wirtschaftskapazität eines Landes. Das führt dazu, dass mehr Geld hinter weniger Gütern und Dienstleistungen steht, was wiederum die Preise in die Höhe treibt. Über die Jahre hinweg hat die exponentielle Zunahme der Geldmenge, insbesondere in Krisenzeiten wie der globalen Finanzkrise 2008 oder der Corona-Pandemie, zu einem erheblichen Inflationsdruck geführt.

Ein weiteres Problem des Fiat-Geldsystems ist der potenzielle Vertrauensverlust in die Währung. Wenn die Bürger eines Landes das Vertrauen in den Wert ihrer Währung verlieren, weil sie befürchten, dass diese durch anhaltende Geldschöpfung entwertet wird, kann dies zu einer Flucht in stabilere Anlagen oder Fremdwährungen führen. Ein solcher Vertrauensverlust kann die Stabilität des gesamten Währungssystems eines Landes untergraben und in extremen Fällen sogar zu einer Hyperinflation führen.

Vergleich von Bitcoin und Fiat-Geld

Im Zentrum der Diskussion um die möglichen Alternativen zum Fiat-Geldsystem steht dem Blocktrainer zufolge die im Jahr 2009 eingeführte Leitkryptowährung Bitcoin. Bitcoin präsentiert sich als ein potenziell revolutionärer Ansatz, der die inhärenten Probleme des Fiat-Geldsystems adressieren könnte. Im Gegensatz zu Fiat-Geld, das durch die unkontrollierte Geldschöpfung der Zentralbanken charakterisiert wird, bietet Bitcoin eine deflationäre Struktur, die durch einen festgelegten, maximalen Vorrat von 21 Millionen Einheiten begrenzt ist. Die Knappheit ist fest im Bitcoin-Protokoll verankert und kann nicht verändert werden, wodurch Bitcoin eine Art digitales Gold darstellt.

Eines der Hauptargumente für Bitcoin als Lösung für die Probleme des Fiat-Geldsystems ist seine deflationäre Natur. Während Fiat-Geldsysteme zu Inflation neigen, da ständig neues Geld geschaffen wird, führt die Begrenztheit von Bitcoin dazu, dass es im Laufe der Zeit an Wert gewinnt. Die Wertsteigerung wird durch den technologischen Fortschritt und die zunehmende Effizienz in der Produktion von Gütern und Dienstleistungen unterstützt. Da die Menge der produzierbaren Güter und Dienstleistungen steigt, während die Menge an verfügbaren Bitcoins unverändert bleibt, erhöht sich der Wert eines Bitcoins im Verhältnis zu diesen Gütern und Dienstleistungen. Das Ergebnis ist eine Währung, deren Kaufkraft über die Zeit zunimmt, anstatt abzunehmen.

Zudem ermöglicht die dezentralisierte Natur von Bitcoin eine größere Autonomie und Sicherheit für die Nutzer. Im Gegensatz zum Fiat-Geld, das von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert wird, basiert Bitcoin auf einem dezentralisierten Netzwerk, das Manipulationen und politischen Eingriffen weitgehend widersteht. Eine Unabhängigkeit von zentralen Autoritäten könnte in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit besonders wertvoll sein.

Bitcoin als zukünftiger Wahrungsstandard

Die zunehmende Anerkennung von Bitcoin als potenzielle Lösung für die inhärenten Mängel des Fiat-Geldsystems wirft die Frage auf, wie ein Übergang von einem auf dem Fiat-System basierenden Wirtschaftssystem zu einem Bitcoin-Standard praktisch umgesetzt werden könnte.

Der Blocktrainer geht davon aus, dass so ein Übergang voraussichtlich nicht über Nacht geschehen, sondern eher eine graduelle Transformation darstellen würde. Die Vision sieht vor, dass Bitcoin schrittweise als zuverlässige Wertspeicherung und Tauschmittel akzeptiert wird, was die Abhängigkeit von Fiat-Währungen verringert. Im Laufe der Zeit könnte dies dazu führen, dass Bitcoin als de-facto-Standard für finanzielle Transaktionen und Wertspeicherung anerkannt wird. Ein solcher Wandel würde das Vertrauen in das Wirtschaftssystem stärken, da Bitcoin im Gegensatz zu Fiat-Währungen nicht durch politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Krisen entwertet werden kann.

Ein wesentlicher Aspekt dieses Übergangs ist die Möglichkeit, durch Bitcoin die Schuldenlast des Fiat-Systems schrittweise zu reduzieren, ohne einen vollständigen Kollaps des Systems zu riskieren. Indem individuelle Akteure und vielleicht sogar Staaten beginnen, in Bitcoin zu investieren und es als Zahlungsmittel zu nutzen, könnten die auf Fiat basierenden Schulden mit einer Währung beglichen werden, die ihren Wert beibehält oder sogar steigert. Das würde einen Anreiz schaffen, Schulden in einer entwertenden Fiat-Währung aufzunehmen, um in eine aufwertende Währung wie Bitcoin zu investieren, was langfristig zur Reduzierung der Gesamtschuldenlast führen könnte.

Mit einer Entwicklung, wie sie der Blocktrainer in seinem Video vorhersieht, würde zwangsläufig auch eine Wertsteigerung des Bitcoins einhergehen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Anstieg von Bitcoin oft positive Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt hat. Sollte es tatsächlich zu einer Ablösung des Fiatgeldes durch Bitcoin kommen, steht eine umfassende Rallye bevor, von der nicht nur Bitcoin selbst, sondern der gesamte Kryptosektor profitieren könnte. Neben den konventionellen Kryptowährungen könnten insbesondere Memecoins wie DOGE20 von dieser Entwicklung stark profitieren.

