Krypto News: Die Memecoin Rallye geht weiter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Memecoins erleben heute erneut einen Schub in ihrer aktuellen Rallye, angeführt von Akteuren wie Dogwifhat und Bonk. Die Coins haben in den letzten Wochen signifikante Gewinne erzielt. Auch der weniger bekannte Coins wie Smog konnten beeindruckende Erfolge verbuchen. Steht nun also die nächste parabolische Memecoin-Rallye an?

Dogwifhat schießt mit starken Gewinnen auf neues Allzeithoch

In den letzten Wochen hat die Welt der Memecoins eine ihrer stärksten Rallyes seit Langem erlebt. Nach einer Phase intensiven Wachstums erlebten viele dieser Coins in den letzten Tagen eine Verschnaufpause, charakterisiert durch Konsolidierung und leichte Korrekturen. Dogwifhat ($WIF) bildete dabei keine Ausnahme. Der Kurs fiel von einem Hoch bei 2,50 Dollar auf ein zwischenzeitliches Tief von 1,80 Dollar zurück. Doch dieser negative Trend scheint seit gestern gebrochen zu sein, und der Kurs befindet sich jetzt erneut in einem scharfen Aufwärtstrend.

Überraschenderweise überwand Dogwifhat heute Nacht sein altes Allzeithoch und verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen beeindruckenden Anstieg von über 40 Prozent, wobei ein neues Hoch bei 3,40 Dollar erreicht wurde. Aktuell pendelt der Kurs über der 3-Dollar-Marke und stabilisiert sich bei etwa 3,30 Dollar. Die Kursentwicklung markiert einen Anstieg von über 75 Prozent in der letzten Woche und zeigt sogar ein noch bullischeres Bild im Monatsvergleich mit einem Kursgewinn von über 600 Prozent.

Mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen über 3 Milliarden Dollar hat sich Dogwifhat zur 41. größten Kryptowährung aufgeschwungen. Auch das Handelsvolumen ist in den letzten Stunden auf fast 1 Milliarde Dollar angestiegen.

Es bleibt spannend zu beobachten, ob Dogwifhat die erzielten Gewinne halten kann. Sollte die 3-Dollar-Marke als Support etabliert werden können, könnte eine Rallye in Richtung 4 oder 5 Dollar folgen. Im Laufe der kommenden Monate ist sogar eine Rallye in Richtung 10 Dollar nicht ausgeschlossen, falls der Bullenmarkt weiter an Fahrt gewinnt. Sollte jedoch die 3-Dollar-Marke nicht gehalten werden können, droht kurzfristig ein Rücksetzer auf den alten Höchststand bei 2,50 Dollar.

Auch Bonk legt kräftig an Wert zu

In den letzten 24 Stunden hat sich Dogwifhat als die bestperformende Kryptowährung unter den Top 100 etabliert, doch dicht auf den Fersen folgt ihm Bonk, ein weiterer Memecoin, der auf der Solana-Blockchain basiert. Bonk konnte heute einen bemerkenswerten Aufschwung verzeichnen, mit einem Anstieg von knapp 20 Prozent. Der Kurs liegt derzeit bei 0,000036 Dollar, womit Bonk aus seiner letzten Konsolidierungsrange zwischen 0,000028 und 0,000033 Dollar ausgebrochen ist.

Im vergangenen Monat hat Bonk seinen Kurs mehr als verdoppelt und eine Marktkapitalisierung von etwas über 2,2 Milliarden Dollar erreicht. Damit liegt Bonk, trotz des beeindruckenden Wachstums, inzwischen hinter Dogwifhat, dessen Marktkapitalisierung nun höher ist. Das Handelsvolumen beider Coins ist jedoch nahezu identisch, mit einem Anstieg auf knapp 1 Milliarde Dollar in den letzten 24 Stunden, was Bonk zur 61. stärksten Kryptowährung macht.

Bonks Allzeithoch wurde Anfang März bei 0,000044 Dollar gesetzt. Die aktuelle Rallye könnte das Potenzial haben, den Coin nicht nur auf dieses Niveau, sondern auch darüber hinauszutragen. Für ein neues Allzeithoch müsste Bonk jedoch zunächst den Widerstand bei 0,00004 Dollar überwinden. Sollte dies gelingen, könnte der Coin schnell in die nächste parabolische Rallyephase eintreten, die ihn auf 0,00005 Dollar, 0,0001 Dollar oder sogar noch höher tragen könnte. Angesichts der Tatsache, dass auch die Solana-Blockchain, auf der Bonk basiert, derzeit sehr gut performt, könnte der Coin sich erneut zu einem Top-Performer unter den Memecoins entwickeln.

Dennoch dürfen Anleger das Risiko einer möglichen Korrektur nicht außer Acht lassen. Sollte sich Bonk nicht über der Marke von 0,000033 Dollar halten können, droht zunächst ein Rückfall in die jüngste Konsolidierungsrange. Sollte auch hier kein Support gefunden werden, könnte der Kurs weiter bis zum Support bei 0,000025 Dollar fallen, wo er dann voraussichtlich Unterstützung finden dürfte.

Smog schießt über 50 Prozent in die Höhe

Unter den zahlreichen Memecoins, die derzeit den Kryptomarkt bereichern, ist Smog ($SMOG), ein Dragon-Themed Memecoin, einer, der noch nicht im Fokus der meisten Anleger steht. Trotz seiner relativen Unbekanntheit erzielte $SMOG heute einen beeindruckenden Anstieg von 50 Prozent, was seine Marktkapitalisierung auf über 200 Millionen Dollar brachte. Dieser Sprung macht ihn zur aktuell 322. größten Kryptowährung auf dem Markt.

$SMOG ist ein verhältnismäßig junger Coin, dessen Existenz erst seit Anfang März datiert. In dieser kurzen Zeitspanne erlebte der Coin jedoch eine bemerkenswerte Rallye, die seinen Wert von 0,05 Dollar auf einen Höchststand von 0,38 Dollar steigen ließ. Nach diesem Höhepunkt durchlief $SMOG eine Korrekturphase, die nun jedoch durchbrochen zu sein scheint.

Angesichts der geringen Marktkapitalisierung und der ambitionierten Ziele des Meme-Projekts bietet sich für Anleger hier eine potenziell interessante Einstiegsmöglichkeit. $SMOG plant, den größten Airdrop in der Geschichte von Solana durchzuführen. Zudem bietet der Coin Anlegern die Möglichkeit zum Staking mit einer jährlichen Rendite von 42 Prozent. Durch den Kauf, das Halten und das Staking der Coins können sich Anleger für Airdrop-Belohnungen qualifizieren.

Ursprünglich war $SMOG ausschließlich auf der Solana-Blockchain verfügbar. Inzwischen ist jedoch eine Expansion auf Ethereum erfolgt, und in den kommenden Wochen könnten weitere Blockchain-Integrationen folgen, um die Reichweite von $SMOG weiter zu erhöhen. Die strategische Ausweitung seiner Präsenz auf verschiedene Blockchains könnte $SMOGs Attraktivität für ein breiteres Spektrum von Anlegern steigern und seinen Wert weiter vorantreiben. Für Anleger, die auf der Suche nach Investitionsalternativen zu den bereits etablierten Memecoins sind, könnte $SMOG daher eine interessante Option darstellen.

Pepe erreicht ebenfalls einen neuen Höchststand

Auch Pepe hat, nach einigen Tagen der Konsolidierung, erneut seine Stärke unter Beweis gestellt. Das folgt auf eine beispiellose Rallye im letzten Monat, die selbst für den volatilen Kryptomarkt außergewöhnlich war. Der Kurs von Pepe explodierte von einem Tiefstwert von 0,0000011 Dollar auf ein beeindruckendes Hoch von knapp 0,00001 Dollar. Die fast zehnfache Wertsteigerung in einem so kurzen Zeitraum ist ein klares Zeichen für das immense Interesse und die Spekulation rund um diesen Memecoin.

Nachdem Pepe seinen Höchststand vor einer Woche erreicht hatte, erlebte der Coin eine leichte korrektive Phase, während der der Kurs um etwa 20 Prozent auf knapp unter 0,000008 Dollar fiel. Die letzten zwei Tage brachten jedoch eine Erholung, und heute konnte Pepe sogar ein neues Allzeithoch bei 0,0000107 Dollar erreichen. Mit einem Anstieg von 15 Prozent in den letzten 24 Stunden und einem aktuellen Kurs von 0,00001 Dollar unterstreicht Pepe seine Position als der stärkste der hier thematisierten Memecoins.

Seine Marktkapitalisierung stieg zuletzt auf 4,2 Milliarden Dollar und sein Handelsvolumen auf 2,6 Milliarden Dollar. Die Entwicklung legt nahe, dass Pepe das Potenzial hat, seine Rallye in den kommenden Wochen und Monaten fortzusetzen. Nach der jüngsten Kursentwicklung, bei der erneut eine Null aus dem Kurs “ausradiert” wurde, spekulieren Analysten, dass der Kurs in den kommenden Monaten möglicherweise auf 0,0001 Dollar steigen könnte. Eine solche Entwicklung würde Pepe eine Marktkapitalisierung verleihen, die mit aktuellen Schwergewichten wie Shiba Inu oder Dogecoin vergleichbar ist.

Für die nahe Zukunft gibt es jedoch zwei mögliche Szenarien für Pepe: Sollte es dem Coin gelingen, sich über der Marke von 0,00001 Dollar zu etablieren, könnte dies den Weg für weitere Gewinne ebnen. Sollte der Kurs jedoch nicht in der Lage sein, sich auf diesem Niveau zu halten, könnte ein Rückfall auf den Support bei 0,000008 Dollar drohen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.