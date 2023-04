Krypto News: Die Wahrheit über die Beziehung zwischen P2E und Glücksspiel

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die aufstrebende Welt der Play-to-Earn-Spiele hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da sie laut DappRadar fast die Hälfte aller Blockchaintransaktionen ausmachen. Doch trotz ihrer Beliebtheit gibt es auch Bedenken darüber, ob Play-to-Earn-Spiele dem Glücksspiel ähneln und welche Risiken sie mit sich bringen können. In diesem Blog-Artikel werden wir untersuchen, was Play-to-Earn-Spiele mit Glücksspiel zu tun haben. Wir werden uns mit den Definitionen und Funktionsweisen von Play-to-Earn-Spielen und Glücksspielen auseinandersetzen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihnen aufzeigen und schauen, wie man Risiken vermeiden kann. Lesen Sie nun weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie sicherer investieren können.

Was sind Play-to-Earn-Spiele und was ist Glücksspiel?

Play-to-Earn-Spiele ermöglichen es Spielern, durch das Sammeln von virtuellen Gegenständen oder das Abschließen von Aufgaben Einnahmen zu generieren. Diese Einkünfte können unter anderem Kryptowährungen und andere virtuelle Assets wie NFTs sein. Play-to-Earn-Spiele verwenden in der Regel die Blockchaintechnologie, um die Sicherheit, Transparenz, Dezentralität und vollständige Besitzrechte der In-Game-Assets für die Nutzer zu gewährleisten.

Glücksspiel bezieht sich hingegen auf eine Aktivität, bei der ein Spieler einen Einsatz macht, um eine Chance auf einen Gewinn zu haben. Es gibt verschiedene Arten von Glücksspielen, einschließlich Lotterien, Spielautomaten, Casino-Spiele und Sportwetten. Zudem unterscheidet man auch zwischen legalen und illegalen Glücksspielarten, wobei die Legalität je nach Land und Region variiert. Die Legalität von Glücksspielen hängt auch davon ab, ob sie von staatlichen Stellen reguliert und lizenziert werden.

Play-to-Earn und Glücksspiel: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Obwohl Play-to-Earn-Spiele und Glücksspiel auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen mögen, gibt es auch einige Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Beide Arten von Spielen bieten die Möglichkeit, Geld zu gewinnen, und beide bergen auch Risiken. Ebenso gibt es bestimmte Arten von Play-to-Earn-Spielen oder Aspekte in ihnen, die auf den Prinzipien des Glücksspiels basieren.

Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es auch signifikante Unterschiede zwischen Play-to-Earn-Spielen und Glücksspiel. Ein wichtiger Unterschied ist, dass Play-to-Earn-Spiele in der Regel auf Fähigkeiten und Strategie basieren, während Glücksspiel in erster Linie auf Glück und Zufall beruht. In Play-to-Earn-Spielen können Spieler ihre Fähigkeiten und Erfahrungen nutzen, um ihre Gewinnchancen zu verbessern, während dies bei Glücksspielen nicht möglich ist.

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass Play-to-Earn-Spiele meist keine direkte finanzielle Beteiligung erfordern, während Glücksspiel dies oft tut. Bei Play-to-Earn-Spielen können Spieler in der Regel nur dann Geld verdienen, wenn sie tatsächlich gut spielen, während bei Glücksspielen das Ergebnis oft unabhängig von den Fähigkeiten des Spielers ist.

Trotzdem gibt es Situationen, in denen Play-to-Earn-Spiele als Glücksspiel angesehen werden können. Unter anderem Spiele, bei denen der Erfolg des Spielers weitgehend vom Zufall abhängt, wie bei einigen Arten von Lotteriespielen. In solchen Fällen kann es schwierig sein, den Unterschied zwischen Play-to-Earn und Glücksspiel zu ziehen.

Regulierung von Play-to-Earn-Spielen und Glücksspiel

Die Regulierung von Play-to-Earn-Spielen und Glücksspiel variiert je nach Land und Region. In einigen Ländern gibt es strenge Regulierungen für beide, während es in anderen Ländern weniger Regulierung und Überwachung gibt.

Die Debatte über die Regulierung von Play-to-Earn-Spielen und Glücksspiel ist jedoch nicht eindeutig. Einige argumentieren, dass die Regulierung von Play-to-Earn-Spielen notwendig ist, um sicherzustellen, dass sie fair und sicher für Spieler sind. Andere argumentieren, dass Play-to-Earn-Spiele aufgrund ihrer Fähigkeitskomponente nicht dasselbe Risiko für Spieler darstellen, wie Glücksspiel und daher nicht strenger reguliert werden sollten.

Insgesamt gibt es eine Vielzahl von Ansichten darüber, wie Play-to-Earn-Spiele und Glücksspiel reguliert werden sollten. Während einige Länder spezielle Regulierungen für Play-to-Earn-Spiele haben, gibt es in anderen Ländern weniger klare Regulierungen. Die Debatte über die Notwendigkeit von mehr Regulierung und Überwachung von Play-to-Earn-Spielen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Weitere P2E-Projekte im Überblick

Im Folgenden findet sich eine Auswahl an neuen P2E-Projekten, welche vermehrt die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen haben:

RobotEra (TARO)

In RobotEra schlüpfen die Nutzer in die Rolle eines Roboters, welcher den im Krieg gegen die Humanoiden zerstören Planeten TARO wiederaufbaut. Dafür werden den Anwendern kostenlos Entwicklertools bereitgestellt, mit denen selbst Anfänger in Kürze eigene NFTs und aufwendigere Kreationen erstellen können. Diese lassen sich dann über die umfangreiche NFT-Wirtschaft monetarisiert. Damit neue Objekte erschaffen werden können, benötigen die Nutzer jedoch die Ressourcen, welche zunächst auf den Landparzellen mit Fabriken gefördert werden müssen. Ebenso gibt es einen eigenen Immobiliensektor mit Flipping, Bau und Vermietung. Insgesamt soll es eine unerschöpfliche Erlebniswelt in VR sein, mit Gaming, Events, Onlineshopping und mehr.

Fight Out (FGHT)

Um die Fitness auf die nächste Stufe zu bringen, wurde das ambitionierte Sport-Start-up Fight Out gegründet. Dafür wirken an dem Projekt weltberühmte Sportlegenden und Trainingsgurus an personalisierten Trainingsplänen, On-Demand-Meisterklassen und vielem mehr. Das Besondere ist jedoch, dass die Nutzer für ihr tägliches Training Kryptowährungen als Belohnungen verdienen. Zudem können sie in dem Sport-Metaversum gegen Nutzer auf der ganzen Welt in fesselnden Spielmodi, Herausforderungen, Duellen und Turnieren antreten. Ein weiterer Aspekt ist das interne Wettsystem für traditionellen und elektronischen Sport. Hinzu kommen die futuristischen Hightech-Fitnesscenter, welche erstmalig an das Metaversum angeschlossen werden können, jedoch lässt es sich auch von zu Hause nutzen.

Calvaria (RIA)

Ein langfristig unterhaltsames und besonders fesselndes Strategiespiel möchte Calvaria bieten. Das NFT-Kartenspiel im postapokalyptischen Afterlife-Design wurde mit Hinblick auf den E-Sport entwickelt, weshalb es besonders abwechslungsreich und kompetitiv gestaltet sein soll. Dabei folgt es dem Ansatz: „Easy to learn, hard to master“. Einen besonders einfachen Einstieg, selbst für Web2-Spieler, soll durch den Wegfall der Voraussetzung einer Wallet und Kryptowährungen erreicht werden. Denn das Game lässt sich auch Free-to-Play spielen, um eine große Community zu erreichen. Dafür wird zudem der Calvaria-Kult inklusive Comics, Serien und Fanartikeln vorangetrieben. Für Investoren könnten die deflationären Karten ebenfalls mit der Verleihfunktion eine interessante Möglichkeit bieten.

Tamadoge (TAMA)

Das originelle Konzept von Tamadoge will das 90er-Kultspiel Tamagotchi in die Moderne holen. Dabei handelt es sich um ein Spiel mit einem Haustier, in welchem sich die Nutzer um Pflege, Aufzucht und Training kümmern. Die Modernisierung wird hingegen durch die neue Technologie MR (Mixed Reality) erreicht, wie es auch bei dem populärem Mobilegame Pokémon Go bereits der Fall ist. Während der Entwicklungszeit hat das Team des Top 10 Memecoins jedoch seine Community positiv überrascht. Mittlerweile hat sich eine ganze P2E-Spieleplattform um Tamadoge entwickelt, auf welcher schon 5 Gelegenheitsspiele veröffentlicht wurden und noch viele weitere in 3D und VR erfolgen sollen.

