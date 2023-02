Krypto News: Diese innovative P2E-Kryptowährung bietet Explosionspotenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine außergewöhnliche P2E-Kryptowährung konnte innerhalb kurzer Zeit eine große Community von Investoren, Fans und Elitesportlern um sich scharen. Denn das Start-up will nichts weniger als die Fitness-, Sport- und Gamingwelt mit ihrem außergewöhnlichen Projekt revolutionieren. Dafür bietet es ein Sortiment aus interessanten Features, mit welchen die Anwender ihre Gesundheit und Fitness auf die nächste Stufe heben können, sowie gleichzeitig noch wesentlich mehr Spaß haben. Worum es sich bei dem P2E-Projekt genau handelt und was es zu bieten hat, soll in dem folgenden Beitrag näher vorgestellt werden.

Gamifizierung des Sports

Mit der Gamifizierung des Sports ist gemeint, dass dieser durch Elemente von Spielen noch spaßiger gestaltet wird. Auf diese Weise kann ein wesentlich größerer Unterhaltungswert geboten werden. Zudem können sogar lästige Pflichten mehr Spaß machen, sodass dadurch eine stärkere Motivation entsteht, welche auch wissenschaftlich erwiesen ist.

Dafür werden bei Fight Out unterschiedliche Features geboten. Dies ist unter anderem das Fitness- und Sport-Metaversum, in welchem die Nutzer gegen andere Sportler auf der ganzen Welt antreten können. In diesem Zusammenhang stehen verschiedene Herausforderungen, Duelle, Turniere und spaßige Spielmodi zur Verfügung. Dabei könnte sich Fight Out möglicherweise zum Standard der Wettkampf-Apps entwickeln. Dafür stehen den Nutzern die Disziplinen Kraft, Ausdauer, Cardio, Beweglichkeit und Technik zur Verfügung.

Zudem kann über die Community auch eine größere Bindung und Motivation geboten werden, da Mannschaftssportarten in der Regel längerfristiger nachgegangen wird als Besuchen von Fitnesscentern. Über dies bieten sich auf diese Weise auch unterschiedliche Austausch- und Interaktionsmöglichkeiten. Ebenso entsteht durch den Vergleich der persönlichen Leistungen und Erfolge auch ein besonders kompetitives Umfeld, in welchem man sich einander zu höheren Leistungen anspornt.

Diversifizierung durch physische Hightech-Fitnesscenter mit Metaverse-Anbindung

Ein weiterer interessanter Aspekt an dem Projekt sind die futuristischen Fitnesscenter. Diese werden erstmalig auf der Welt an die digitale Welt des Metaversums angebunden. Durch die weitere Digitalisierung des Sports kann dabei das volle Potenzial ausgeschöpft werden. So können in diesem Zusammenhang beispielsweise auch erweiterte Spielmodi für den Sport möglich werden, wie es bei Nintendo Ring Fit bereits der Fall ist.

Innerhalb des Metaversum werden die einzelnen Nutzer durch einen personengebundenen Avatar repräsentiert. Dieser enthält dabei alle sportlichen und gesundheitlichen Daten sowie die Erfolge, welche sich entsprechend der persönlichen Fortschritte entwickeln. Ausgestattet werden kann der Avatar mit unterschiedlichen Gegenständen, um die Attribute zu verbessern.

Gebaut werden sollen dies ersten 20 Fitnesscenter in den Städten mit den meisten Community-Mitgliedern von Fight Out. Danach soll das Angebot der Hightech-Fitnessstudios schrittweise auf alle anderen Großstädte der Welt expandiert werden.

Innerhalb der Fitnesscenter werden zudem noch einige weitere Extras geboten. Zu diesen zählen unter anderem eine Healthbar, Co-Working-Bereiche und Filmstudios für die Aufnahme der Video-On-Demand-Kurse der Elitesportler. Aufgrund des breiten Geschäftsmodells von Fight Out bietet das Projekt auch eine gewisse Diversifikation, welche das Risiko von rein digitalen Kryptowährungen besser verteilt.

Plattform von Elite-Kampfsportler

Innerhalb kürzester Zeit konnte Fight Out bereits einige Sport-Weltstars für sich gewinnen. Seitdem wirken nun auch diverse weltberühmte Elitesportler und Proficoaches mit an dem außergewöhnlichen Play-to-Earn-Projekt im Fitness- und Sportbereich mit. Zu dem renommierten Team aus der Welt des Boxens und Martial Arts gehören unter anderem UFC-Kämpferin Amanda Ribas, Box-Champion Savannah Marshall, MMA-Kämpferin Taila Santos und Fitnessinfluencer Tremayne Dortch.

Personalisierte Trainingspläne

Außerdem will Fight Out seinen Anwendern auch einen besonders personalisierten Fitnessplan bieten, welcher entsprechend der eigenen Ziele und Voraussetzungen erstellt wird. Dieser soll den Nutzern zudem viele nützliche Tipps und auch Motivation geben, um ihren guten Vorsätzen leichter treu blieben zu können. Ebenso stehen verschiedene Video-On-Demand-Kurse von Elitesportlern sowie auch persönliche Coachings zur Verfügung. Somit sollen die Nutzer ein besonders professionelles und effizientes Training erhalten.

Fight Out Vorverkauf erzielt bereits 4,658 Mio. US-Dollar

Der Vorverkauf von Fight Out hat bisher schon eine Finanzierungssumme von 4.663.570,76 US-Dollar innerhalb weniger Wochen erzielt. Aktuell können die FGHT-Token noch für einen Preis von 0,02442 US-Dollar erworben werden. Jedoch finden bei dem Presale alle 12 Stunden Preiserhöhungen statt, welche linear erfolgen, bis der endgültige Notierungspreis von 0,0333 US-Dollar erreicht wurde. Von jetzigem Zeitpunkt an können also noch 36,36 % Buchgewinne über das ICO gesichert werden. Abgeschlossen sein soll der Vorverkauf spätestens am 31. März dieses Jahres, sofern sich nicht aufgrund der hohen Nachfrage ein vorzeitiger Ausverkauf ergibt.

Frühe Anleger können dabei von dem Vorverkauf überdurchschnittlich profitieren. Denn sie erhalten neben den günstigeren Einkaufspreisen auch noch viele weitere attraktive Boni. Diese sind von dem Anlagezeitraum und der Investitionshöhe abhängig. Wobei die Anlegerfür eine Sperrzeit von 3 bis zu 36 Monaten 10 bis 42 % Coins gratis bekommen. Zudem erhalten sie weitere kostenlose Kryptowährungen durch Investitionsbeträge von 500 bis 50.000 US-Dollar, wobei die Boni zwischen 10 und 25 % liegen. Über dies können durch verschiedene Loyalitätsstufen noch weitere Extras wie Avatar-Gegenstände, Fanartikel, Camps mit Elitesportlern, Abos und vieles mehr freigeschaltet werden.

Our stage 2 presale is ending soon, and with it, your chance to get in on the ground floor of the #FightOut revolution



Act fast and secure your spot!



Buy $FGHT and claim your 50% bonus NOW! https://t.co/ZJslyfHI4t



#Presale #Crypto #AltGem pic.twitter.com/eTB4P2xNfS — Fight Out (@FightOut_) February 23, 2023

Kürzlich wurde zudem auch ein Empfehlungslink eingeführt, mit welchem die Nutzer 5 % des Anlagebetrages der über den Link abgewickelten Investitionen erhalten. Um an dem Bonusprogramm teilnehmen zu können, muss einfach die Wallet mit der Website von Fight Out verbunden werden. Anschließend steht der Referral-Link unter den Zahlungsmethoden auf der rechten Seite zur Verfügung.

Unmittelbar nach dem Abschluss des Presales finden besonders viele Listungen an unterschiedlichen zentralen und dezentralen Kryptobörsen statt. Das Erste von ihnen erfolgt am 5. April auf XT.com. Hinzu kommen LBank, BKEX, Changelly Pro, Bit Forex, DigiFinex und die größte DEX Uniswap. Aufgrund dieses außergewöhnlich positiven Newsflow könnten Investoren überdurchschnittlich profitieren. Denn viele Krypto-Daytrader nutzen diese häufig als Handelssignale für ihre Strategien, da ein höheres Volumen und größere Volatilität entstehen, von welcher diese wiederum profitieren können.

Einige Analysen der interessantesten Kryptowährungen mit den stärksten Kursanstiegen der letzten Tage finden sich unter: Conflux (CFX), Stack (STX), Neo (NEO), Filecoin (FIL), Tezos (XTZ) und Ankr (ANKR).

