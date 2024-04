Krypto News: Dogwifhat Kurs bricht um 25 % ein – Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt hat es gestern eine heftige Korrektur gegeben, bei der nicht nur der Bitcoin-Kurs von 71.000 Dollar auf 65.000 Dollar gecrasht ist. Die meisten Altcoins hat es noch deutlich härter getroffen mit Verlusten im zweistelligen Prozentbereich. Zu den Verlierern des Tages gehört Dogwifhat, der innerhalb von 24 Stunden um mehr als 25 % eingebrochen ist. Handelt es sich dabei nun um eine neue Einstiegsgelegenheit, oder ist der Hype um Meme Coins nun wieder vorbei?

Flash Crash am Kryptomarkt

Der Kryptomarkt ist nach wie vor für seine Volatilität bekannt. Hier wird so viel spekuliert wie in kaum einem anderen Bereich und hoch gehebelte Positionen machen einen erheblichen Anteil aus, da viele das schnelle Geld verdienen wollen. Gestern hat sich einmal mehr gezeigt, warum es riskant ist, seine Positionen zu hebeln. Innerhalb kürzester Zeit wurden allein bei Bitcoin Long-Positionen im Wert von über 800 Millionen Dollar liquidiert.

Während Bitcoin mehr als 7 % verloren hat, haben die meisten der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung noch deutlich höhere Verluste eingebracht. Zu den 3 größten Verlierern gehört neben Core und Wormhole auch Dogwifhat.

(Verlierer des Tages – Quelle: Coinmarketcap)

Auf Wochensicht kommt WIF zwar etwas besser davon, Core und Wormhole haben in den letzten 7 Tagen aber je fast 40 % eingebüßt. Ob das Schlimmste schon überstanden ist, wird sich erst zeigen.

Ist die Meme Coin Season vorbei?

Der Kurseinbruch bei Dogwifhat, Bonk, Pepe und vielen anderen bedeutet nicht unbedingt das Ende der Meme Coin Season. Vielmehr handelt es sich um eine Korrektur, die den gesamten Markt betrifft, sodass davon auszugehen ist, dass bei einer Erholung von Bitcoin auch Meme Coins wieder zu den Top Movern gehören und schnell wieder neue Höchststände erreicht werden können.

Allerdings sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass es bei den Coins, die inzwischen Milliarden von Dollar wert sind, nicht nochmal zu einem Anstieg um das 50-, 100- oder 1.000-fache kommen wird. Beim neuen Slothana könnte eine solche Kursexplosion laut Analysten bevorstehen.

Steht Slothana vor einem Anstieg um das 50-fache?

Slothana ist ein neuer Meme Coin, der auf Solana basiert und an die Erfolge von Book of Meme (BOME) und Slerf anknüpft. Beide Coins haben nach einem kurzen Vorverkauf innerhalb kürzester Zeit Gewinne von tausenden Prozent eingebracht. Book of Meme ist zwei Tage nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen und die Tatsache, dass Slothana innerhalb kürzester Zeit mehr als 10 Millionen Dollar im Presale umgesetzt hat, deutet darauf hin, dass es sich auch hier um einen Milliarden Dollar Coin handeln könnte.

(Slothana Initial Coin Offering – Quelle: Slothana Website)

Wer am Vorverkauf teilnehmen will, hat noch für kurze Zeit die Gelegenheit, SOL von einer selbstverwalteten Wallet an die auf der Website angegebene Adresse zu senden und erhält dafür beim Launch einen Airdrop mit den $SLOTH-Token, noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder Slerf zu reproduzieren, könnte das für frühe Käufer eine Gelegenheit sein, eine Rendite von tausenden Prozent innerhalb kurzer Zeit zu erzielen.

