Krypto News: Ecoterra bindet weitere große Marken wie Coca-Cola ein – Presale erreicht 4,35 Millionen Dollar

Die revolutionäre Web3 Recycle-to-Earn (R2E)-Plattform Ecoterra hat gerade eine neue Reihe großer Getränkemarken in ihr Ökosystem aufgenommen, darunter Coca Cola, Carlsberg und Evian, was den Nutzen des umweltbewussten Protokolls weiter steigert.

Nutzer der Ecoterra-App können Flaschen der oben genannten Marken und einer Vielzahl weiterer Marken wie Dr. Pepper scannen, wenn sie sie an Rückgabeautomaten fürs Recycling zurückgeben und werden dafür mit der Kryptowährung $ECOTERRA belohnt.

ecoterra has partnered with numerous beverage brands, including Vittel, Dr Pepper, and Heineken, to integrate them into our innovative recycling system Together, we’re working towards a more sustainable future! Join our #Presale today https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/HIevyimQjZ — ecoterra (@ecoterraio) May 6, 2023

Die Aufnahme weiterer namhafter Marken in das Ecoterra-Ökosystem ist ein wichtiger Impuls für das preisgekrönte Projekt, das an der Spitze der Bemühungen von Web3 steht, umweltfreundliche Verhaltensweisen zu fördern.

Want to earn #Crypto whilst recycling? Here’s how: 1⃣ Scan your recyclables using our app

2⃣ Bring them to the nearest RVM

3⃣ Receive token rewards It’s quick, easy, and fun! Join our #Presale and be part of a sustainable ecosystem https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/9LqbrJJ87S — ecoterra (@ecoterraio) May 22, 2023

Wie im Whitepaper des Projekts beschrieben, baut Ecoterra ein umfassendes, von $ECOTERRA betriebenes Web3-Ökosystem auf, das über sein einzigartiges Recycle-to-Earn (R2E)-System das Recycling fördern, den Handel mit recycelten Materialien erleichtern und Privatpersonen und Unternehmen dazu ermutigen soll, ihren ökologischen Fußabdruck auszugleichen.

Es wird erwartet, dass grüne Web3-Projekte wie Ecoterra in den kommenden Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle bei den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels spielen werden, da die Verbreitung von Kryptowährungen zunimmt. Es ist also kein Wunder, dass der Krypto-Vorverkauf, den Ecoterra derzeit durchführt, um die Entwicklung seiner Plattform zu finanzieren, ein großer Erfolg ist.

Keine Zeit zu verlieren, um sich an einem der vielversprechendsten grünen Web3-Projekte zu beteiligen

In weniger als zwei Monaten seit dem Start hat der Vorverkauf von Ecoterra sieben Phasen durchlaufen und beachtliche 4,35 Millionen Dollar eingebracht. Dieses Tempo wird sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiter beschleunigen, da das Projekt in den sozialen Medien immer mehr Zuspruch erhält.

Die Anzeichen dafür sind vielversprechend – der Discord-Kanal von Ecoterra hat bereits über 5.000 Abonnenten und der Twitter-Account des Projekts hat bereits 12.600 Follower.

Great news: ecoterra has reached an incredible milestone More than $4,300,000 RAISED Join our #Presale now and be part of the sustainable revolution https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/y46oqyVild — ecoterra (@ecoterraio) May 26, 2023

Investoren sollten also keine Zeit verlieren, wenn sie frühzeitig in eines der vielversprechendsten grünen Web3-Projekte einsteigen wollen, denn wenn der Vorverkauf die 4,775-Millionen-Dollar-Marke erreicht, steigt der Preis des Ecoterra-eigenen Token $ECOTERRA, der als ERC-20 auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben wird, um 9 % von derzeit 0,0085 auf 0,00925 US-Dollar.

$ECOTERRA wird dann später in diesem Jahr an den großen Börsen für 0,01 Dollar gelistet werden, was bedeutet, dass Anleger, die jetzt einsteigen, noch Buchgewinne von rund 17 % bis zum Listing mitnehmen können.

Geld verdienen und gleichzeitig die Umwelt schützen

Wenn sie richtig eingesetzt wird, bietet die Blockchain-Technologie eine beispiellose Möglichkeit, umweltfreundliches Verhalten zu fördern, indem sie Recycling belohnt, den Ausgleich von Kohlenstoffemissionen erleichtert und die Umweltauswirkungen durch die Transparenz der Blockchain verfolgt.

Und Ecoterra baut eine All-in-One-App, die alle drei Dinge und noch mehr kann. Ecoterra belohnt User mit dem plattformeigenen Token $ECOTERRA, wenn sie recyceln. Die R2E-App des grünen Web3-Startups wird in allen Ländern unterstützt, in denen Leergutrücknahmesysteme (Reverse Vending Machines, RVMs) eingesetzt werden, was einen riesigen potenziellen Markt darstellt.

Small actions can have significant impacts on the planet With $ECOTERRA, we’re taking recycling a step further by incentivising and rewarding sustainable practices. Join our #Presale today and be part of the movement towards a greener future https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/NH0hv6NPyF — ecoterra (@ecoterraio) May 19, 2023

Die Plattform bietet einen Marktplatz für den Ausgleich von CO2-Emissionen, der es Privatpersonen und Unternehmen erleichtert, ihren ökologischen Fußabdruck auszugleichen. Ecoterra bietet auch einen Marktplatz für recycelte Materialien, der es Unternehmen erleichtert, recycelte Waren mit $ECOTERRA oder anderen Kryptowährungen zu kaufen.

Dank der Transparenz der Blockchain ermöglicht es Ecoterra Privatpersonen und Unternehmen, ihre umweltfreundlichen Praktiken über ein Impact Trackable Profile zu verfolgen. Beobachter gehen davon aus, dass diese Funktion bei umweltbewussten Unternehmen sehr beliebt sein wird, da sie das Impact Trackable Profile nutzen können, um ihr Markenimage zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken.

$ECOTERRA – Eine Kryptowährung mit starkem Nutzen

Dank der Tatsache, dass $ECOTERRA zum Betreiben der Ecoterra-Plattform verwendet wird, hat es auch einen echten Nutzen. Das Entwicklungsteam von Ecoterra beabsichtigt, in der Zukunft ein Staking-Protokoll einzuführen, das es ECOTERRA-Inhabern ermöglicht, einen passiven Einkommensstrom durch ihren Token-Besitz zu generieren, was für Investoren einen weiteren Grund darstellt, den Token über die erwarteten Kursgewinne auf dem öffentlichen Markt hinaus zu halten.

Das Angebot von $ECOTERRA ist auf zwei Milliarden Token begrenzt, wobei eine Milliarde davon (50 %) für Presale-Investoren zur Verfügung gestellt wird.

At ecoterra, transparency and traceability are our top priorities We believe in the power of community, which is why 50% of our tokenomics is dedicated to the #Presale Join us today, and let’s build the future of #EcoCrypto together https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/6kxCwiitxJ — ecoterra (@ecoterraio) May 26, 2023

20 % sind für die Liquidität des Ökosystems vorgesehen, jeweils 10 % für die Kryptobörsen-Listings und das Marketing und 5 % für Kooperationen. Nur 5 % werden dem Team zugeteilt, was bedeutet, dass das Team, wenn es mit dem Projekt viel Geld verdienen will, lange dabei bleiben müssen, um den $ECOTERRA-Preis wirklich in die Höhe zu treiben.

Da man davon ausgeht, dass aufstrebende grüne Web3-Projekte wie Ecoterra in den kommenden Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle bei den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels spielen werden, ist es kein Wunder, dass Analysten große Dinge für den $ECOTERRA-Token vorhersagen.

Der beliebte britische Krypto-Vorverkaufsanalyst Jacob Crypto Bury glaubt, dass $ECOTERRA das Potenzial hat, sich zu verzehnfachen, wenn der Token später in diesem Jahr an den Kryptobörsen gelistet wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.