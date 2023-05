Krypto News: Ecoterra sammelt 3 Millionen Dollar in einem Monat ein – Recycle 2 Earn Projekt trendet auf Google

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 5. Mai 2023 – Die neueste Web3-Sensation, der Recycle 2 Earn Coin ECOTERRA hat durch den Vorverkauf der Token mehr als 3 Millionen Dollar von umweltbewussten Investoren erhalten. Es hat etwas mehr als einen Monat gedauert, bis der $ECOTERRA-Token den beeindruckenden Meilenstein von 3 Millionen Dollar erreicht hat.

Es verbleiben laut Countdown auf der Website noch vier Tage in Phase 4 des Vorverkaufs, aber da nur noch Token im Wert von 150.000 Dollar in dieser Phase verfügbar sind, ist es wahrscheinlich, dass diese weit vor Ablauf dieser vier Tage ausverkauft sein werden. Der Plan von Ecoterra, eine Recycle2Earn-Smartphone-App zu entwickeln, hat die Aufmerksamkeit von Investoren geweckt, die auf der Suche nach einer Gelegenheit sind, die ein hohes Renditepotenzial in Kombination mit einem Anwendungsfall bietet, der die Auswirkungen der Umweltzerstörung abmildern kann.

Der Geschäftsplan des Projekts zielt darauf ab, den Klimawandel zu bekämpfen, indem Anreize für das Recycling geschaffen werden und so genannte „Impact Actions“ ermöglicht werden, bei denen Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen Aktivitäten, die einen direkten Einfluss auf die Verbesserung unserer Umwelt haben, als Ware anbieten können.

Da sich der Verkauf von Ecoterra derzeit beschleunigt und im Durchschnitt etwa 200.000 Dollar pro Tag umgesetzt werden, könnte es nur noch Stunden dauern, bis die nächste Preiserhöhung erfolgt. Der Preis für $ECOTERRA-Token liegt derzeti bei 0,007 USDT und steigt in der nächsten Phase auf 0,00775 USDT. Gelistet wird der Coin an den Kryptobörsen für 0,01 USDT, woraus sich ein garantierter Buchgewinn von 40 % ergibt.

FOMO treibt $ECOTERRA voran

Krypto-Experten sagen voraus, dass Ecoterra überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften könnte, was sich im Preis des $ECOTERRA-Tokens widerspiegelt. Das FOMO für den Token steigt, was sich darin zeigt, dass er bei Google Trends für den Suchbegriff „Krypto“ bereits an dritter Stelle steht.

Um $ECOTERRA-Token zu kaufen, müssen Anleger ETH oder den Tether-Stablecoin (USDT) besitzen. Diejenigen, die mit Kryptowährungen nicht vertraut sind, können auch direkt per Karte mit Fiatwährungen zahlen. Wenn der Vorverkauf endet, wird $ECOTERRA an den Börsen zu einem Preis von $0,01 notieren – 150 % über dem Preis der Stufe 1 von $0,004 und 40 % über dem aktuellen Preis.

Ecoterra Recycle to Earn App ist der Beweis, dass Not erfinderisch macht

Recycling ist eine ökologische Notwendigkeit und eine Geschäftsmöglichkeit, da die Menschheit versucht, die Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung zu mildern. Um diese Ziele zu erreichen, hat Ecoterra ein Belohnungssystem für Recycler und ein System entwickelt, das Anreize für ökologische Maßnahmen zur Verbesserung unserer Umwelt schafft.

Die Recycle 2 Earn-App von Ecoterra ist der wichtigste Teil des Ökosystems. Sie ist die Smartphone-App, die den Nutzern den Zugang zu den drei Säulen des Ökosystems ermöglicht: den Marktplätzen für recycelte Materialien und CO2-Kompensationen sowie dem öffentlichen Wirkungsprofil, mit dem ökologische Maßnahmen verfolgt werden können.

Der Geschäftsführer von Ecoterra, Mihai Ciutureanu, erläuterte kürzlich, wie die Plattform den Liquiditätspool nutzen wird, um die Token-Liquidität zu verwalten, sobald die App in Betrieb ist. Der Liquiditätspool wird die eingehenden $ECOTERRA aus Gebühren und von Unternehmen gekauften Paketen mit den ausgehenden $ECOTERRA ausgleichen, die zur Belohnung der Nutzer innerhalb der Recycle 2 Earn-App verwendet werden. Die Beta-Version der Recycle2Earn-App wird voraussichtlich noch vor Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Einfacher Weg für Unternehmen, mehr zu recyceln mit dem Ecoterra-Marktplatz

Im Zentrum des Ökosystems steht der Marktplatz für Recyclingmaterialien, der Unternehmen, die recycelte Materialien benötigen, mit Recyclingunternehmen verbindet, die diese Ressourcen anbieten. Durch die Implementierung fortschrittlicher Filter stellt der Marktplatz sicher, dass die gelisteten Materialien mit den spezifischen Anforderungen jedes Käufers übereinstimmen.

Great news!



We've raised over $3 MILLION in our $ECOTERRA token #Presale!



Thank you to everyone who has supported our mission towards a greener future



Join us today and be a part of the movement! https://t.co/1fYkPOsPYG#Crypto #GreenFinance pic.twitter.com/Ehrku0fLcF — ecoterra (@ecoterraio) May 5, 2023

Zahlungen werden mit $ECOTERRA-Token oder anderen Kryptowährungen getätigt. Außerdem kann die Kaufhistorie in das nachvollziehbare Profil eines Unternehmens integriert werden, um die Transparenz zu erhöhen und dem Problem des Greenwashings auf nachprüfbare Weise vorzubeugen. Um die Akzeptanz bei den Unternehmen voranzutreiben, wird Ecoterra die erste Gruppe von Unternehmen mit kostenlosen Testpaketen ansprechen, um sie davon zu überzeugen, dem Ökosystem beizutreten.

Jetzt Ecoterra im Presale kaufen.

Auf diese Weise können sich die Unternehmen ein genaueres Bild von der Funktionsweise des Ecoterra-Ökosystems machen. Außerdem verwendet Ecoterra die Ethereum-Blockchain, die aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Sicherheit der Marktführer für den Einsatz von Smart Contracts ist. Das Team von Ecoterra ist davon überzeugt, dass das Peer-to-Peer-Konzept, das der Blockchain-Technologie zugrunde liegt, die beste Möglichkeit bietet, die Nachfrage zu steuern und Privatpersonen und Unternehmen Lösungen für recycelte Materialien anzubieten.

Globale Marken – von Heineken bis Dr. Pepper – werden in die Ecoterra-Datenbank aufgenommen

Das Projekt hat bereits damit begonnen, globale Marken in das Ökosystem zu integrieren. Zu den bisher in die Datenbank aufgenommenen Marken gehören Vittel, Heineken, San Pellegrino, Pepsi, Fanta, Peroni und Dr. Pepper, und es werden laufend weitere hinzukommen. Alle Markenprodukte in der Ecoterra-Datenbank werden als scannbare Materialien erkannt, für die die Nutzer der App Belohnungen für das Recycling erhalten können.

Ciutureanu fügt hinzu: „In den kommenden Monaten werden wir uns auf die Bildung von Partnerschaften konzentrieren. Unsere laufenden Gespräche haben bisher zu vielversprechenden Ergebnissen geführt.“ Das Team von Ecoterra verfügt über umfangreiche und tiefgreifende Erfahrungen in der Recyclingbranche, die es dem Projekt ermöglichen, schnell Partnerschaften zu schließen, wie zum Beispiel mit der Supermarktkette Delhaize (Lion).

Delhaize verfügt über ein Filialnetz in Europa, Nordamerika und Asien. In den meisten Filialen stehen Leergutrücknahmesysteme (RVMs) zur Verfügung – ein Schlüsselelement des auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Recyclingsystems von Ecoterra. RVMs nehmen wiederverwertbare Materialien als Input an und geben im Gegenzug eine Belohnung aus (Pfand), die gleichzeitig als Beleg für den Erhalt dient.

Jetzt Ecoterra zum günstigen Vorverkaufspreis kaufen.

NFT-Aktionen und Belohnungen für die Stromerzeugung als i-Tüpfelchen

Ein weiterer wichtiger und innovativer Teil des Ecoterra-Ökosystems ist die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs), die für die nachverfolgten Meilenstein-Aktionen stehen. Alle Aktionen werden in den Wirkungsprofilen erfasst und bilden den wichtigsten Input für das Wirkungsprofil eines jeden Nutzers. Durch die Einführung von NFTs, die ökologische Aktionen wie das Pflanzen von Bäumen oder andere ökologisch nützliche Aktivitäten repräsentieren, werden diese zu Waren und damit handelbar.

Die NFTs für Umweltauswirkungen ermutigen jeden von uns, individuelle Maßnahmen zum Schutz unserer Umwelt zu ergreifen. Ein weiteres großartiges Feature von Ecoterra ist die Schaffung eines $ECOTERRA-Token Einkommens für Haushalte und Unternehmen, die erneuerbaren Strom erzeugen. Ecoterra hat außergewöhnlich gut durchdachte Versorgungsfunktionen und ist das einzige Produkt auf dem Markt, das eine Recycle 2 Earn-Lösung bietet.

Wer in den Ecoterra-Vorverkauf investiert, unterstützt ein Projekt, das ein Geschäftsmodell hat, das die Auswirkungen des Klimawandels abmildert und gleichzeitig für seine Nutzer und Investoren einen Gewinn erwirtschaftet. Mit Ecoterra gibt es keine Ausrede mehr, seinen Müll nicht zu recyceln.

Jetzt $ECOTERRA vor der Preiserhöhung im Presale kaufen.







