Krypto News: Ecoterra-Vorverkauf endet in wenigen Stunden – Börsenlisting in dieser Woche

Die Community des branchenführenden nachhaltigen Web3-Projekts Ecoterra ist in heller Aufregung, nachdem offiziell bekannt gegeben wurde, dass der projekteigene Token $ECOTERRA noch in dieser Woche an zentralen und dezentralen Börsen eingeführt wird. Um 10:00 UTC am Freitag, dem 14. Juli, wird $ECOTERRA sowohl auf der LBank als auch auf BitMart gelistet.

Nach diesem Zeitpunkt werden die Investoren des Vorverkaufs in der Lage sein, ihre im Presale gekauften $ECOTERRA-Token zu claimen, die auch auf Uniswap, der größten dezentralen Börse, zum Handel zur Verfügung stehen werden. Ecoterra, ein preisgekröntes nachhaltiges Web3-Projekt, dessen viraler Vorverkauf von Analysten als einer der heißesten des Jahres 2023 bezeichnet wurde, baut eine revolutionäre Plattform auf, die Benutzer belohnen und ermutigen soll, umweltfreundlich zu handeln.

Das Ecoterra-Ökosystem wird eine bahnbrechende Recycle-to-Earn (R2E)-Plattform umfassen, für die sich die Nutzer bereits anmelden können, sowie einen Marktplatz für CO2-Kompensationen und recycelte Materialien und eine Plattform für BIldung im Bereich Nachhaltigkeit. Krypto-Investoren können $ECOTERRA-Token immer noch günstig über den Vorverkauf des Projekts sichern, aber die Zeit dafür wird knapp.

Das liegt daran, dass der Ecoterra-Vorverkauf in rund 10 Stunden enden wird. Nach dem Ende des Vorverkaufs gibt es nur noch die Möglichkeit, Token über LBank, BitMart oder Uniswap zu einem potenziell höherem Preis zu erwerben. Analysten tippen darauf, dass $ECOTERRA nach der Börsennotierung einen großen Aufwärtstrend verzeichnen wird, angesichts des erfolgreichen Vorverkaufs, der mehr als 6 Millionen Dollar eingebracht hat.

We have reached another milestone:



$6 MILLION RAISED AND COUNTING



Only 2 DAYS LEFT until the #Presale ends!



Don't hesitate, join the presale now and receive our 10% BONUS every time you purchase $ECOTERRA tokens https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/lxUf26LrPr — ecoterra (@ecoterraio) July 10, 2023

Ecoterra – Wie die Plattform funktioniert

Wenn die Blockchain-Technologie wie im Fall von Ecoterra richtig eingesetzt wird, bietet sie eine beispiellose Möglichkeit, umweltfreundliches Verhalten zu fördern, indem sie Recycling belohnt, den CO2-Ausgleich erleichtert und die Umweltauswirkungen durch die Transparenz der Blockchain verfolgt.

Ecoterra baut eine All-in-One-App, die alle drei Dinge vereint und noch deutlich mehr kann. Ecoterra belohnt Nutzer mit dem plattformeigenen Token $ECOTERRA, wenn sie über die R2E-App der Plattform recyceln.

ecoterra is dedicated to revolutionising the recycling experience



Unlock exclusive access to an educational platform green events and financial opportunities plus, earn rewards for your recycling efforts



Join our #Presale https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/oDeHMYZfAz — ecoterra (@ecoterraio) July 10, 2023

Die Alphaversion von Ecoterras R2E-App wird voraussichtlich bis Ende des Jahres auf den Markt kommen. Die App wird in allen Ländern unterstützt, in denen Leergutrücknahmesysteme (Reverse Vending Machines, RVMs) eingesetzt werden, was einen riesigen potenziellen Markt darstellt.

Ecoterras Anwendung wird über Desktop und Mobile zugänglich sein, und das grüne Krypto-Startup hat bereits ein paar kleine Einblicke gegeben, wie die App auf beiden Geräten aussehen wird.

Das schlanke und minimalistische Layout der App soll eine einfache Navigation und eine großartige, intuitive Benutzererfahrung gewährleisten. Ecoterra bietet einen Marktplatz für den CO2-Ausgleich, der es Privatpersonen und Unternehmen erleichtert, ihren CO2-Abdruck auszugleichen, und einen Marktplatz für recycelte Materialien, der es Unternehmen erleichtert, recycelte Waren mit $ECOTERRA oder anderen Kryptowährungen zu kaufen.

Dank der Transparenz der Blockchain ermöglicht Ecoterra Privatpersonen und Unternehmen auch, ihre umweltfreundlichen Praktiken über ein Impact Trackable Profile zu verfolgen. Beobachter gehen davon aus, dass diese Funktion bei umweltbewussten Unternehmen sehr beliebt sein wird, da diese das Impact Trackable Profile nutzen können, um ihr Markenimage zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken.

In der Zwischenzeit plant Ecoterra laut dem Whitepaper des Projekts auch den Aufbau einer umfassenden Bildungsplattform für Unternehmen und Einzelpersonen, die ihre Recycling- und Nachhaltigkeitsgewohnheiten verbessern wollen.

Jetzt mehr über Ecoterra erfahren.

Warum es sich lohnen kann, $ECOTERRA zu hodln

$ECOTERRA wird für den Betrieb der Ecoterra-Plattform verwendet, was bedeutet, dass es sich dabei um einen Utility-Token handelt. Neben der Funktion als Haupttauschmittel der Plattform erhalten $ECOTERRA-Inhaber auch VIP-Zugang zu realen Veranstaltungen, Bildungsprogrammen und vielem mehr.

In der Zwischenzeit beabsichtigt das Entwicklungsteam von Ecoterra, in der Zukunft ein Staking-Protokoll einzuführen, das es $ECOTERRA-Inhabern ermöglicht, einen passiven Einkommensstrom durch ihren Token-Besitz zu generieren, was den Investoren einen weiteren Grund gibt, den Token zu hodln.

Das Angebot von $ECOTERRA ist auf zwei Milliarden Token begrenzt, von denen eine Milliarde (50 %) für Vorverkaufsinvestoren zur Verfügung gestellt wird. 20 % sind für die Liquidität des Ökosystems vorgesehen, 10 % für Listings und Marketing und 5 % für die Kooperation mit Unternehmen.

Es wird erwartet, dass aufstrebende grüne Web3-Projekte wie Ecoterra in den kommenden Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle bei den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels spielen werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass Ecoterra bereits Auszeichnungen für seine Bemühungen, die Web3-Technologie zum Wohle der Umwelt zu nutzen, gewonnen hat, ist es kein Wunder, dass Analysten dem $ECOTERRA-Token Großes voraussagen.

Die Analysten von Cryptonews.com stufen Ecoterra als eine der besten grünen Kryptowährungen ein, in die man in diesem Jahr investieren kann. In der Zwischenzeit glaubt der beliebte britische Krypto-Vorverkaufsanalyst Jacob Crypto Bury, dass $ECOTERRA das Potenzial hat, seinen Wert zu verzehnfachen, wenn der Tokenan den Kryptobörsen eingeführt wird.

Hier gehts direkt zur Ecoterra-Website.

10x Anstieg für $ECOTERRA nur der Anfang?

Ein Anstieg auf das 10-fache könnte erst der Anfang sein. Beim aktuellen Vorverkaufspreis von 0,01 US-Dollar beträgt die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von $ECOTERRA dank des maximalen Token-Angebots von 2 Milliarden 20 Millionen US-Dollar.

Bei 10-fachen Gewinnen würde die Kryptowährung eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Dollar erreichen, aber wenn Ecoterra zu einem der grünen Top-Projekte im Web3 wird, könnte der Wert in den kommenden Jahren noch deutlich höher steigen.

Embrace the green revolution and become part of a sustainable future with ecoterra!



Don't miss out on our #Presale, where you can contribute to positive change through #Blockchain #Technology



Join us now at: https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/63iQI2rVtf — ecoterra (@ecoterraio) July 9, 2023

Investoren sollten beachten, dass sie, wenn sie sich ihre $ECOTERRA-Token vor dem Ende des Vorverkaufs sichern, auch einen Bonus von 10 % erhalten.

Attention everyone



ONLY 5 DAYS LEFT until our $ECOTERRA #Presale ends



Be quick and buy the tokens now to receive a 10% BONUS on your purchase



Join the #Presale now https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/xqE8Dyf4Op — ecoterra (@ecoterraio) July 7, 2023

Das bedeutet, dass der effektive Preis, den Investoren für ihre im Presale gekauften $ECOTERRA-Token zahlen werden, tatsächlich etwa 0,0091 $ und nicht 0,01 $ beträgt. $ECOTERRA kann mit ETH, USDT und per Karte gekauft werden.

Jetzt $ECOTERRA im Presale kaufen.









