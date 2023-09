Krypto News: Ein Hauch von Bitcoin: BTCBSC – Die Wiedergeburt von BTC?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs stagniert seit Monaten und macht auch nicht den Anschein, als würde er so bald wieder auf 30.000 Dollar und mehr steigen. Für den September werden sogar eher wieder Verluste bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung erwartet. Während hier in nächster Zeit also wahrscheinlich eher nicht viel zu holen ist, kommt mit dem $BTCBSC-Token ein “Bitcoin auf der Binance Smart Chain” und übertrifft schon in den ersten Tagen alle Erwartungen. Kommt mit $BTCBSC die Wiedergeburt von Bitcoin? Auch wenn es beim Bitcoin BSC wahrscheinlich nicht für ein Kursziel von 30.000 Dollar reichen wird, kann die Performance von Bitcoin in den letzten Jahren durchaus weit übertroffen werden.

Die Bitcoin-Geschichte der letzten Jahre könnte kaum unglaublicher sein. Noch im Jahr 2011 ist der BTC-Kurs zum ersten Mal auf 1,00 Dollar gestiegen. Seitdem hat es Spitzen von knapp 70.000 Dollar gegeben und immer mehr Analysten gehen davon aus, dass auch Kursziele weit über 100.000 Dollar durchaus denkbar sind. Eine vergleichbare Rendite ist außerhalb des Kryptomarktes nur schwer vorstellbar.

Auch wenn die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen hat, dass sie wohl noch lange die unangefochtene Nummer eins bleiben wird, bezieht sich das aber eher auf die Marktkapitalisierung als auf die zukünftige Rendite. In den letzten Jahren hat es zahlreiche Coins gegeben, die deutlich besser performt haben als der Platzhirsch Bitcoin und mit $BTCBSC kommt ein “Bitcoin auf BSC”, der das Beste aus beiden Welten vereinen soll.

Bitcoin auf BSC – Eine verbesserte Version des Bitcoins?

Neben allen Vorteilen, die Bitcoin mit sich bringt, gibt es natürlich auch einige Nachteile. Inzwischen sind schon mehr als 19 Millionen der insgesamt 21 Millionen BTC im Umlauf und das nächste Halving, bei dem die Blockbelohungen für Miner wieder halbiert werden, steht schon im nächsten Jahr bevor. Damit wird das Schürfen neuer Bitcoin immer schwerer und erfordert eine Investition von tausenden Dollar, um sich mit seiner Rechenleistung am Proof of Work-Prozess zu beteiligen.

Auch wegen des hohen Stromverbrauchs steht BTC immer wieder in der Kritik. Die Transaktionskosten sind im Vergleich zu neueren Blockchains auch höher und auch im Bezug auf die Geschwindigkeit gibt es inzwischen schnellere Lösungen. Die Binance Smart Chain überzeugt hier auf ganzer Linie, sodass ein Bitcoin-Token auf BSC der nächste logische Schritt zu sein scheint, um das Krypto-Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben.

$BTCBSC-Transaktionen können nicht nur in Sekundenschnelle durchgeführt werden, sondern auch die Kosten belaufen sich nur auf einen Bruchteil, da der BEP-20-Token auf der BNB Smart Chain ausgegeben wird. Außerdem benötigt es keine Investition von tausenden Dollar, um zusätzliche $BTCBSC-Token zu verdienen. Bitcoin BSC unterliegt dem Proof of Stake-Mechanismus und kann seinen Käufern so durch Staking ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token verschaffen.

Diese Funktion wird auch schon von zahlreichen Käufern aus dem Presale genutzt. Schon während des Vorverkaufs können Käufer sich dazu entscheiden, ihre $BTCBSC zu staken und inzwischen sind auch schon weit mehr als die Hälfte der Token aus dem Presale in den Staking-Contract eingezahlt worden. Dabei werden die $BTCBSC-Token nach dem Handelsstart für 7 Tage gesperrt.

Die APY (jährliche Rendite) beläuft sich aktuell noch auf über 3.000 %. Dieser Wert sinkt allerdings noch, wenn der Staking-Pool größer wird und mehr Käufer sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken. Sollte sich der Wert im Bereich zwischen 100 und 200 % einpendeln, würde das immer noch bedeuten, dass Käufer schon die doppelte bis dreifache Menge an Token erhalten, was immer noch einer beachtlichen Rendite entspricht.

Bitcoin aus dem Jahr 2011

Das ganze Konzept hinter $BTCBSC erinnert an Bitcoin im Jahr 2011. Damals waren erst 6 Millionen BTC im Umlauf und so viele BTCBSC werden auch im Presale angeboten. Der Preis beläuft sich dabei auf 0,99 Dollar, wie bei Bitcoin in diesem Jahr. Auch das Staking-Protokoll ist komplett an BTC angelehnt.

Alle 10 Minuten – immer dann, wenn auf der Bitcoin Blockchain ein neuer Block bestätigt wird und Miner eine Belohnung erhalten – werden auch bei Bitcoin BSC neue Token an die Staker ausgezahlt. Auch hier ist das Gesamtangebot auf 21 Millionen Token begrenzt und die Staking Rewards werden alle 4 Jahre halbiert, sodass es 120 Jahre dauert, bis alle $BTCBSC im Umlauf sind. Das bedeutet, dass Käufer jetzt noch die Gelegenheit haben, hohe Rewards zu erhalten, wie das beim Bitcoin vor den letzten Halvings auch noch der Fall war.

Krypto-Community begeistert

Die Idee eines Bitcoin auf BSC, der die Vorteile beider Welten miteinander verbindet, begeistert die Krypto-Community. Schon am ersten Tag wurden $BTCBSC für weit mehr als 100.000 Dollar gekauft, sodass der Presale schnell enden dürfte. Auch der X-Account und die Telegram-Gruppe von $BTCBSC wachsen schnell.

Im Vorverkauf haben Anleger den großen Vorteil, dass $BTCBSC noch zum Fixpreis von 0,99 Dollar gekauft werden kann. Nach dem Listing an der dezentralen Kryptobörse PancakeSwap kann der Preis schnell um ein Vielfaches ansteigen, sodass der Einstieg deutlich teurer werden kann als im Vorverkauf. Kursziele von mehr als 10 Dollar werden schon jetzt ausgesprochen.

Wenn man sich die Entwicklung ähnlicher Projekte wie BTC20 (Bitcoin auf Ethereum) und BTC2.0 anschaut, wird schnell deutlich, dass der Kurs auch noch deutlich höher steigen kann. 2 % der Token sind für DEX-Liquidity reserviert, sodass einem effizienten Handel ohne hohe Slippage-Verluste auch bei hohem Handelsvolumen nichts im Weg steht. Für Käufer aus dem Presale beduetet das, dass es sich bei $BTCBSC um eine Gelegenheit handelt, die das eingesetzte Kapital schon in den nächsten Wochen vervielfachen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

