Krypto News: Erstes nuklearbetriebenes Rechenzentrum bereitet sich auf Bitcoin-Mining vor

Die Beliebtheit des Minings von Bitcoin hat in den letzten Jahren stark zugenommen und immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, in die Kryptowährung zu investieren. Ein neues Projekt, das Aufsehen erregt, ist das erste atombetriebene Rechenzentrum in den Vereinigten Staaten, das speziell für das Bitcoin-Mining konzipiert wurde.

Laut einem Bericht hat Cumulus Data, ein Hersteller von kohlenstofffreien Rechenzentren und eine Tochtergesellschaft des unabhängigen Energieerzeugers Talen Energy, den Rohbau seines ersten Rechenzentrums, das mit einem 2,5-Gigawatt-Kernkraftwerk betrieben wird, abgeschlossen. Das Susquehanna-Kernkraftwerk im Nordosten Pennsylvanias ist direkt an das 48-MW-Rechenzentrum mit einer Fläche von 300.000 Quadratmetern angeschlossen. Auf dem 1.200 Hektar großen Gelände soll der erste Cloud-Computing- und Bitcoin-Mining-Betrieb in den Vereinigten Staaten eingerichtet werden.

Mit einer geplanten Gesamtkapazität von 475 Megawatt für den Campus befinden sich zwei weitere Anlagen in Phase 1 des Projekts in fortgeschrittener Entwicklung. Weitere 18 Standorte von Talen Energy, die für Rechenzentren mit direktem Zugang zum Kraftwerk in Frage kommen, wurden von Cumulus Data ebenfalls gefunden.



Das Projekt hat einen starken Umweltfokus und setzt sich dafür ein, kohlenstofffreies Bitcoin-Mining zu betreiben. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger und umweltfreundlicher Kryptowährungs-Mining-Methoden. Auch andere Unternehmen haben ähnliche Initiativen gestartet, wie zum Beispiel TeraWulf, das ebenfalls an einer kohlenstofffreien Bitcoin-Mining-Anlage arbeitet. Ein weiteres Beispiel ist der Virunga-Nationalpark im Osten des Kongo, der Wasserkraft nutzt, um Bitcoin zu schürfen. Dies ist ein weiterer kosteneffizienter Versuch, Geld für den Schutz der Wälder und der Tierwelt im ältesten geschützten Park Afrikas zu sammeln, der durch jahrelange Gewalt der Milizen, Abholzung und unzureichende Unterstützung durch die Regierung in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Insgesamt zeigt das atombetriebene Rechenzentrum in den Vereinigten Staaten, dass die Kryptowährungsbranche immer mehr auf erneuerbare Energiequellen setzt, um ihre Mining-Aktivitäten durchzuführen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und eine Möglichkeit, die Umweltbelastung durch das Mining von Kryptowährungen zu reduzieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Art des Minings in Zukunft entwickeln wird und ob es zu einer weiteren Verbreitung von atombetriebenen Rechenzentren für Kryptowährungen kommen wird.



Mining Hashrate steigt auf ATH – Wie geht es weiter?

Das Bitcoin-Mining hat in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs an Popularität erfahren, was dazu geführt hat, dass die Hashrate des Netzwerks immer wieder auf ein Allzeithoch gestiegen ist. Dies bedeutet, dass immer mehr Miner an dem Wettbewerb um die Blockbelohnungen teilnehmen, um das Netzwerk sicher und dezentral zu halten. Allerdings führt dies auch dazu, dass der Wettbewerb um die Belohnungen härter wird und dass einige Miner aus dem Markt gedrängt werden könnten.

Einer der Gründe für die steigenden Spannungen unter den Bitcoin-Minern ist der Rückgang der Einnahmen der Miner. Durch den Anstieg der Hashrate steigt auch die Schwierigkeit, neue Blöcke zu schürfen, was es für die Miner schwieriger macht, Belohnungen zu verdienen. Hinzu kommt, dass die Miner-Zuflüsse zurückgehen, was darauf hindeutet, dass die Belohnungen für die Miner sinken.

Diese Entwicklungen könnten dazu führen, dass sich mehr Miner dazu entscheiden, ihre Bitcoin-Bestände zu verkaufen, um Ausgaben zu decken, Schulden zu tilgen oder Gewinne zu erzielen. Dies könnte den Bitcoin-Preis weiter nach unten treiben. Es gibt jedoch auch Anzeichen dafür, dass viele Bitcoin-Besitzer ebenfalls bereit sein könnten, ihre Bestände zu verkaufen.

Ob dieser Anstieg der Hashrate und der damit einhergehende Wettbewerb zu einem weiteren Rückgang der Miner-Einnahmen führen werden. Es ist auch unklar, wie sich dieser Rückgang auf die Bitcoin-Preise auswirken wird. Einige Beobachter sind der Meinung, dass der Verkaufsdruck aufgrund des Rückgangs der Einnahmen der Miner in nächster Zeit zunehmen könnte, was den Bitcoin-Preis beeinflussen könnte. Andere glauben jedoch, dass die Nachfrage nach Bitcoin aufgrund seiner begrenzten Versorgung und seiner wachsenden Akzeptanz als legitime Anlageform auch bei einem Rückgang der Miner-Einnahmen aufrechterhalten bleiben wird.

Ein weiteres Risiko, das in Zusammenhang mit der Bitcoin-Hashrate und dem damit einhergehenden Wettbewerb steht, ist die Zentralisierung der Mining-Branche. Mit zunehmender Hashrate wird es für kleinere Miner immer schwieriger, profitabel zu sein, und es besteht die Gefahr, dass sich die Branche immer mehr in wenigen großen Unternehmen konzentriert, was die Dezentralisierung und die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks beeinträchtigen könnte.

