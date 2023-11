Krypto News: Ethereum ETF Token (ETHETF) kündigt Burn-Programm von 21 % der Token an – Explodiert der Preis jetzt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zwei Tage nach dem Start hat der neue $ETHETF-Token ein Burn-Programm von 21 Millionen Token angekündigt, wodurch das Gesamtangebot an Token um 21 % reduziert wird.

Der Kurs von $ETHETF sprang nach dieser Nachricht um 25 % auf 0,01601 Dollar und liegt auch jetzt noch 12 % höher bei 0,1448 Dollar. Die Nachricht über das Burn-Programm kam zur gleichen Zeit, als der Fondsgigant BlackRock offiziell seinen Antrag auf Ausgabe eines Ethereum-Spot-ETF einreichte.

In X- und Telegram-Posts hat das $ETHETF Token-Team gesagt, dass die Token über einen Zeitraum von 21 Tagen geburnt werden, beginnend mit 1 Million Token, die heute geburnt wurden. Burning ist eine Methode, bei der Token an eine Nulladresse auf der Blockchain gesendet werden, die nur eine Empfangsfunktion hat, wodurch Token, die an diese Adresse gesendet werden, effektiv aus dem Verkehr gezogen werden.

Durch die Entfernung von 21 % des Gesamtangebots kann der Preis der verbleibenden Token in die Höhe getrieben werden. Für diejenigen, die den Kauf des Tokens in Erwägung ziehen, ist das Burn-Programm eine starke Demonstration des Engagements des Teams für das Projekt und seiner Absicht, weiterhin nach Möglichkeiten zu suchen, den Wert des Tokens zu steigern.

Hier geht’s direkt zu $ETHETF auf Dextools.

21 % weniger Token: Folgt eine Kursexplosion?

In Verbindung mit dem Thema Ethereum-Spot-ETF verfügt $ETHETF bereits über einen Burn-Mechanismus, bei dem jeder Kauf einen 2 prozentigen Buy-Burn nach sich zieht. Diese Buy-Burns entfallen, wenn ein Ethereum-Spot-ETF eingeführt wird. Die heutige Nachricht über das 21 prozentige Burn-Programm unterstreicht die deflationären Eigenschaften des Tokens in hohem Maße.

Gestern wurde als weiteres Zeichen des Engagements des Teams für das Projekt mehr als eine halbe Million Dollar an Liquidität gesperrt. Dieser Schritt macht den Handel viel reibungsloser, da er sowohl kleinere als auch größere Transaktionen erleichtert. Vor allem aber ist es eine Maßnahme, auf die Trader achten, wenn sie die Gewissheit haben wollen, dass ein Projekt seriös ist.

$ETHETF wird nun auf den Liquiditätspool-Versionen V2 und V3 der dezentralen Börse Uniswap gehandelt. V3 hat eine gesperrte Liquidität von 572.000 Dollar, während V2 eine Liquidität von 241.000 Dollar hat. Der Token hat eine Marktkapitalisierung von 1,35 Millionen Dollar und 405 Inhaber, was bedeutet, dass der Coin noch in den Kinderschuhen steckt und noch viel Spielraum für eine positive Entwicklung hat. Nach dem strategischen Schritt des Teams könnten die nächsten drei Wochen kursfördernd sein, da jeden Tag 1 % der Token vernichtet wird.

BlackRocks Ethereum-ETF-Fieber kann den Preis des $ETHETF-Tokens um das 10-fache oder mehr ansteigen lassen

In der Registrierungseinreichung von BlackRock bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) heißt es, dass der Fonds iShares Ethereum Trust heißen wird, so wie der Bitcoin-ETF iShares Bitcoin Trust heißen wird.

Wenn sich der größte Vermögensverwalter der Finanzbranche zu Wort meldet, ist es für alle, die noch nicht in Krypto investiert sind, an der Zeit, sich darüber zu informieren. BlackRock stellt keine Anträge für ETFs, wenn das Unternehmen nicht glaubt, dass es dafür eine Zulassung erhält. Bloomberg-Analysten schätzen die Chance, dass ein Bitcoin-ETF genehmigt wird, auf 90 %. Wenn die Bitcoin-Variante erfolgreich ist, ist ein Ethereum-Produkt wahrscheinlich ein Selbstläufer.

Die SEC hat es bisher versäumt, Bitcoin-Spotprodukte zu genehmigen, weil der Markt nicht ausreichend überwacht wird und die Gefahr der Preismanipulation besteht. In einem kürzlich ergangenen Gerichtsurteil bezeichnete der Richter die SEC jedoch als inkonsequent und falsch, da sie ein Futures-Produkt genehmigte, das von demselben zugrunde liegenden Preisumfeld abhängt, während sie für ein Spot-Produkt eine höhere Hürde ansetzte.

Was den zweiten Punkt, die Überwachung, betrifft, so arbeitet BlackRock mit Coinbase in einer “Vereinbarung zur gemeinsamen Überwachung” zusammen, um diese Bedenken ausdrücklich auszuräumen.

In den kommenden Tagen und Wochen ist mit einem stetigen Strom von sich bestätigenden Nachrichten zu rechnen, die alle den Wert des $ETHETF-Tokens verstärken könnten, sodass 10-fache Gewinne durchaus wahrscheinlich sind.

2% Buy Tax: An innovative feature to enhance community growth, automatically burned with each purchase



After the SEC approval of the #Ethereum Spot #ETF, the buy tax will be lifted, signifying a major step towards mainstream #Crypto adoption!$ETH #CryptoCommunity #Web3 pic.twitter.com/7YhR9vH2E6 — EthereumETF_Token (@ETHETFToken) November 16, 2023

FOMO wird zunehmen, da sich Nachrichten um Spot-Ethereum-ETFs häufen

All diejenigen, die nach einer Möglichkeit suchen, sich an den Entwicklungen rund um das Thema Spot Ethereum ETF zu beteiligen, könnten höchstwahrscheinlich bald auf den $ETHETF Token stoßen.

Die Entscheidung, das zusätzliche Burn-Programm zu diesem Zeitpunkt einzuführen, ist ein kluger Schachzug. Marktteilnehmer, die die daraus folgende Preisentwicklung beobachten, könnten schnell der FOMO (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) erliegen.

Für Trader und Investoren, die nach einer Möglichkeit suchen, den Ethereum-ETF-Rausch zu nutzen, bietet $ETHETF eine solide Möglichkeit, der Masse voraus zu sein. Der Token könnte die ideale “Buy the Rumor..” Gelegenheit sein. Da die Käufer von $ETHETF frühzeitig einsteigen, lange bevor der ETF selbst aufgelegt wird, sind sie vor einem vorübergehenden Abverkauf nach der Bestätigung der Gerüchte geschützt.

Ethereum ist die am häufigsten genutzte Blockchain für die Ausführung von Anwendungen, die auf Smart Contracts basieren, und bildet als solche die Basisschicht für dezentrale Web3-Anwendungen. Es gibt viele andere Blockchain-Ökosysteme, die darum wetteifern, Ethereum zu schlagen, aber bisher bleibt Ethereum die klare Nummer 1.

Anleger müssen jedoch nicht auf die Genehmigung eines Fonds durch die SEC und die anschließende Einführung eines Ethereum-ETF warten, denn der $ETHETF-Token wird bereits an dezentralen Börsen gehandelt und ermöglicht es smarten Tradern, sofort in das Ethereum-ETF-Thema einzusteigen.

Der $ETHETF-Token kann entweder direkt auf der Website oder auf Uniswap gekauft werden. Um sicherzustellen, dass der richtige Token gekauft wird, sollte die Token-Adresse auf der Website kopiert werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.