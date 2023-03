Krypto News: Fight Out (FGHT) erreicht mit 5 Millionen Dollar den nächsten Meilenstein im Presale – Ist der Coin bald ausverkauft?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt findet in den letzten Wochen keine klare Richtung. Täglich wechseln sich Gewinne und Verluste ab, wodurch der Gesamtwert der digitalen Währungen am Ende immer wieder auf den Bereich um 1,05 Billionen Dollar zurückkehrt. Doch während der Bitcoin und Ethereum, die zusammen mehr als die Hälfte der Krypto-Marktkapitalisierung ausmachen, seit Wochen seitwärts verlaufen, scheint es bei Fight Out kein Halten mehr zu geben. Der $FGHT-Token hat im Vorverkauf die nächste wichtige Hürde von 5 Millionen Dollar überschritten. Ein Wert, der nicht vielen Krypto-Projekten in dieser frühen Phase gelingt. Wird der Coin schon früher als geplant ausverkauft sein?

Schon früh hat sich abgezeichnet, dass Fight Out viele Krypto-Projekte in den Schatten stellen wird. Der Start des Vorverkaufs hat vor wenigen Wochen innerhalb von ein paar Tagen gleich mehr als 2 Millionen Dollar eingebracht, wodurch schnell klar wurde, dass es sich hier um etwas Großes handelt. Heute ist mit 5 dem Überschreiten der 5 Millionen Dollar Marke ein weiterer großer Schritt gelungen. Doch was ist es, das Investoren so für das Projekt begeistert und 5 Millionen Dollar lukrieren kann, um das Projekt zu finanzieren? Die Gründe dafür sind vielseitig.

Einzigartiges Projekt

Fight Out siedelt sich irgendwo zwischen Move 2 Earn, Play 2 Earn und Metaverse an. Müsste man sich aber für eine Kategorie entscheiden, wäre das wohl Move 2 Earn. Und hier haben Apps, die bisher erfolgreich waren, nicht wirklich viel zu bieten gehabt. Stepn hat zwar einen Hype ausgelöst, abgesehen vom Coin-Earning zählt die App aber nur zurückgelegte Entfernung und ist nicht gerade spannend, wenn der Kurs des Coins, der ausgezahlt wird, im Keller ist.

Fight Out geht hier andere Wege und deckt ein viel breiteres Spektrum ab, um interessant zu bleiben. User erhalten zum Start einen Avatar-NFT, mit dem sie durchs Metaverse reisen und andere Nutzer zu kleinen Challenges herausfordern können. Um die Chancen dabei zu erhöhen, kann der NFT entwickelt und aufgelevelt werden. Das gelingt aber nur, wenn die Person, die ihn hält, dafür reale Workouts absolviert. Wer also im Gym Kraft trainiert, kann Stärke auf seinen Avatar übertragen, wer Ausdauer trainiert, kann die Ausdauer des NFTs erhöhen. Je fitter der Charakter im Metaverse, desto höher die Chancen, in den Challenges zu punkten und REPS-Token zu verdienen, die für In-App-Käufe genutzt, oder gegen $FGHT-Token eingetauscht und gehandelt werden können.

Damit verbindet Fight Out nicht nur Fitness, Gesundheit und Bewegung mit einem spielerischen Anreiz, der User motiviert, sich fit zu halten, sondern schafft auch noch einen weiteren, starken Nutzen, damit die App auch gestartet wird, wenn der $FGHT-Kurs kurzfristig fallen sollte. Usern wird es nämlich ermöglicht, direkt in der App Trainingspläne zu erhalten, die auf ihre individuellen Fitnessniveaus und Ziele angepasst sind. Außerdem werden Video-Kampfsportkurse zum mitmachen angeboten. Das macht Fight Out zu einem einzigartigen Move 2 Earn Projekt, das anderen weit voraus ist und weit mehr kann, als nur Schritte zu zählen.

Schon vor dem Start sehr beliebt

Nicht nur die Tatsache, dass der $FGHT im Presale mehr als 5 Millionen Dollar eingebracht hat, spricht für die Beliebtheit und damit den potenziellen Erfolg des Projekts. Auch die mehr als 100.000 Follower auf Twitter machen das deutlich. Außerdem haben sich schon einige Profisportler aus der Welt des Kampfsports und Fitness-Influencer zu dem Projekt bekannt. Erst vor kurzem wurde Savannah Marshall – Boxweltmeisterin der letzten Jahre – als Markenbotschafterin gewonnen. Das sorgt natürlich für hohe Bekanntheit und stärkt das Vertrauen der Community.

Hohes Gewinnpotenzial vor und nach dem Launch

Ein weiterer Punkt, der Investoren begeistern dürfte, ist das extrem hohe Gewinnpotenzial. Schon im Vorverkauf können sich Anleger über hohe nominale Gewinne freuen, da der Preis für den $FGHT-Token alle 12 Stunden ansteigt und man auf die Einzahlung noch einen Bonus von bis zu 67 % erhält. Wie hoch der Bonus ausfällt, hängt von der Sperrfrist ab, für die man sich entscheidet und von der Höhe der Investition. Für Ungeduldige gibt es aber auch die Möglichkeit, die Coins ohne Sperrfrist im Vorverkauf zu kaufen. Hier fällt dann lediglich der Bonus auf die Einzahlung weg.

Da Fight Out schon jetzt in aller Munde ist und der $FGHT schon mehr als 5 Millionen Dollar lange vor dem Start umgesetzt hat, ist das Gewinnpotenzial nach dem Launch natürlich nochmal deutlich höher. Aktuell haben Investoren noch die Möglichkeit, den Coin für 0,02590 USDT zu kaufen. Gelistet wird er Anfang April für 0,0333 USDT. Daraus ergibt sich schon ein Nominalgewinn von knapp 30 %.

Durch die Tatsache, dass der Coin dann gleich an 7 Kryptobörsen gelistet wird, steigt im April die Bekanntheit nochmal sprunghaft an und da sich viele Investoren für eine Sperrfrist entschieden haben, wird der Markt auch nicht gleich mit Coins aus dem Presale geflutet. Damit hat der $FGHT die besten Voraussetzungen, um nach dem Listing noch deutlich höhere Gewinne einzubringen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

