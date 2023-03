Krypto News: Final Fantasy Entwickler Square Enix erobert Blockchaingames

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Square Enix setzt sich als Entwickler von der populären Spielreihe Final Fantasy nun besonders stark mit dem Bereich Blockchaingames auseinander. So hat das Gamestudio DLTs nun zu einem der wegweisendsten Bereiche des Unternehmens gemacht. Was von dem renommierten Spieleentwickler künftig zu erwarten ist, wird nun im folgenden Beitrag vorgestellt.

Final Fantasy Entwickler Square Enix widmet sich verstärkt den Blockchaingames

Das Unternehmen Square Enix, welches hinter der Spielreihe von Final Fantasy steht, hat 3 Schwerpunkte für ihre Investments gesetzt, wobei der Fokus ihrer Strategie auf Blockchainspielen liegt. In diesem Bereich hat das Unternehmen große Bemühungen in Bezug auf Investitionen und Entwicklungen vorgenommen.

Einer der Gründe dafür liegt darin, dass die Blockchains und Web3 im Jahr 2022 an Bedeutung gewonnen haben. Die Rückschläge auf dem GameFi-Markt führt das Unternehmen hingegen auf den Bärenmarkt sowie die Skandale um die ehemals zweitgrößte zentrale Kryptobörse FTX und ihren damaligen CEO Sam Bankman-Fried zurück.

Yosuke Matsuda hat als Präsident und repräsentativer Direktor von Square Enix auch betont, dass die Philosophie der Dezentralität der Schlüsselfaktor sei, wobei dezentrale und sich selbst erhaltende Modelle erschaffen werden, im Gegensatz zum bisherigen zentralisierten System.

Matsuda erwähnt auch, dass seiner Meinung nach der Markt bisher von Spekulanten anstelle von Gamern angetrieben wurde. Demnach standen auch die finanziellen Aspekte bei der Entwicklung im Vordergrund, da es sie zu einer Monetarisierung führen sollten.

Mittlerweile geht der Trend hingegen in die Richtung, dass die Blockchaintechnologie nur noch als Mittel zum Zweck genutzt wird. Dabei sollen den Kunden neue Erfahrungen und Spannung geboten werden. Aufgrund dieser Entwicklung vermutet Matsuda auch ein künftiges Wachstum für die Branche.

Erste Ankündigungen von Blockchaingames durch Final Fantasy Entwickler Square Enix

Bereits im vergangenen Jahr hatte Square Enix einige Blockchainspiele angekündigt, welche sie entwickeln. Nun werden schon die Vorbereitungen getroffen, wobei noch in diesem Jahr die ersten Titel veröffentlicht werden sollen. Dafür kümmert sich Square Enix aktuell noch mit Investitionen in attraktive Unternehmen. Dabei soll das Unternehmen in dem Jahr 2023 große Entwicklungen und Transformationen erleben.

Bereits im Jahr 2022 hat Square Enix sich stärker mit den Blockchaingames auseinandergesetzt. So hat das Unternehmen im Juli Sammelobjekte für Final Fantasy auf Enjin veröffentlicht. Ebenso wurde Square Enix im September zum Node-Validator der Oasys-Blockchain. Über dies investierte das Gamestudio im Dezember 7 Mrd. Yen in den P2E-Mobilegameentwickler Gumi Games.

Symbiogenesis als erstes Blockchaingame von Square Enix erscheint im Frühjahr 2023

Im November 2022 hat Square Enix seine neue Marke für das Projekt Symbiogenesis angemeldet. Es soll eine interaktive Web3-Erfahrung um die digitalen Sammlerstücke bieten. Allerdings handelte sich dabei nicht um einen Titel aus der Reihe Parasite Eve, sondern ein vollständig neues virtuelles und rundenbasiertes Spiel.

Die Story von dem Game findet auf einem mysteriösen, schwimmenden Kontinents statt. Innerhalb dessen sammeln die Nutzer Kunstwerke, welche als Charakter innerhalb der Geschichte fungieren. Dabei müssen die Gamer verschiedene Rätsel lösen und Missionen erfüllen. Zudem muss man sich um die Monopolisierung und Verteilung von Ressourcen kümmern.

Die digitalen Sammlerstücke erhalten die Nutzer über Handel und Abschluss verschiedener Missionen. Zudem sollen sie sich aber auch replizieren lassen, um sie zusammen mit der Community zu lösen. Diese NFTs enthalten auch Geheimnisse, wobei es an den Nutzern liegt, ob sie diese mit anderen teilen oder nicht. Das Spannende daran ist, dass das Game mit jeder Entscheidung der Spieler sich in eine andere Richtung entwickelt. Deswegen wird es auch viele unterschiedliche Enden geben.

Ebenso sollen sich die NFTs auch als Profilbild innerhalb von Social Media nutzen lassen. Ferner ist auch ein eigener kostenloser Browser-Dienst geplant, welcher die NFTs unterstützt.

Nach Angaben des Teams soll das Spiel bereits im Frühjahr 2023 auf der Ethereum-Blockchain gelauncht werden, wobei die Layer-2 Polygon dafür genutzt wird. Allerdings gibt es noch immer einige offene Fragen bezüglich Symbiogenesis, wie beispielsweise die Preise der Non Fungible Token.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.