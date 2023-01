Krypto News: Hacker übernehmen das Twitter-Profil von NFT Project Azuki und stehlen Vermögenswerte im Wert von über 750.000 Dollar

Kryptowährungen und die dazugehörige Technologie, die Blockchain, haben in den letzten Jahren einen beeindruckenden Aufstieg erlebt. Sie haben nicht nur die Art und Weise, wie wir über Geld und Vermögen denken, revolutioniert, sondern auch neue Möglichkeiten für Investoren und Unternehmen geschaffen. Allerdings birgt diese schnelllebige und oft unregulierte Branche auch erhebliche Risiken.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Hackerangriff auf das Twitter-Profil von NFT Project Azuki, bei dem Vermögenswerte im Wert von über 750.000 Dollar gestohlen wurden. Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sich über die möglichen Gefahren im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Klaren zu sein und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie der Angriff stattgefunden hat, welche Auswirkungen er hatte und was die Betroffenen unternehmen können, um sich in Zukunft besser zu schützen.

Einer der größten Hackerangriffe seit langem versetzt NFT Community in Sorge

Das Twitter-Konto des Top-Projekts für nicht-fungible Token (NFT), Azuki, wurde am Freitag kompromittiert, was zum Verlust von Krypto-Vermögenswerten im Wert von über 750.000 Dollar führte. Nach einer Übernahme des Projektkontos gestern Nachmittag posteten die Hacker einen Wallet-Drainer-Link, der als Einladung für Nutzer getarnt war, an einer virtuellen Landmint in The Garden, Azukis eigener Metaverse-Plattform, teilzunehmen.

Wallet Drainer funktionieren als Phishing-Mechanismen, die ahnungslose Opfer dazu bringen sollen, Transaktionen zu genehmigen, die Krypto-Vermögenswerte wie Kryptowährung oder nicht-fungible Token von ihrer Wallet auf die der Hacker übertragen.

Nach Angaben von Etherscan haben die Angreifer innerhalb von 30 Minuten, nachdem der bösartige Link getwittert wurde, 751.321 US-Dollar aus einer Wallet abgezogen, was die größte Beute des Raubes darstellt. Die Angreifer erbeuteten außerdem über 3,9 ETH, 11 NFTs und 6.742,62 USDC aus anderen Krypto-Wallets.

Emily Rose, die Community-Managerin von Azuki, war die erste Autorität, die bestätigte, dass das Twitter-Profil des Projekts gehackt worden war. In einem Tweet warnte Emily Rose die Nutzer, nicht auf Links zu klicken, die von dem Konto gepostet wurden.

Azuki ist in einen weiteren Social-Media-Angriff verwickelt

In den Stunden nach dem Cyberangriff konnte Azuki die Kontrolle über sein Twitter-Konto zurückgewinnen und die bösartigen Tweets löschen. Das Managementteam des auf Anime basierenden NFT-Projekts veröffentlichte außerdem eine Erklärung, in der es mitteilte, dass eine Untersuchung bereits im Gange sei. Gleichzeitig riet es seinen Anhängern, zu überprüfen, ob alle zukünftigen Ankündigungen gleichzeitig auf den verschiedenen Medienkanälen von Azuki gepostet wurden, um deren Gültigkeit zu überprüfen.

1/ The @AzukiOfficial Twitter was compromised today. A series of malicious tweets were posted during the morning of Friday, Jan 27th (Pacific Time).



The team has regained control of the @AzukiOfficial Twitter.



Details below — Azuki (@AzukiOfficial) January 27, 2023

Interessanterweise ist dies nicht das erste Mal, dass das Azuki NFT-Projekt die Hauptfigur in einem Krypto-Skandal in den sozialen Medien ist. Anfang letzten Jahres hatten Hacker mehrere verifizierte Twitter-Accounts gekapert und sie benutzt, um den Abwurf von gefälschten Azuki NFTs zu fördern. Am auffälligsten unter diesen Konten war das der indischen University Grant Commission, das nach dem Einbruch umgehend wiederhergestellt wurde.

Krypto-Markt verzeichnet weiteren Cyber-Angriff für 2023

Die Nachricht von Azukis Cyberangriff kommt zwei Tage, nachdem das Twitter-Profil der bekannten Handelsplattform Robinhood ebenfalls kompromittiert wurde und dazu benutzt wurde, den Verkauf eines gefälschten Krypto-Tokens – RBH – zu fördern.

Obwohl das Team von Robinhood das Konto innerhalb weniger Minuten wiederherstellte und den falschen Werbe-Tweet löschte, konnten die Hacker immer noch über 8.000 Dollar von naiven Anlegern stehlen, die auf den Betrug hereingefallen waren.

Während die Verluste, die beim Robinhood-Angriff entstanden sind, im Vergleich zu denen von Azuki verblassen, stellen beide Vorfälle die einzigen größeren Cyberangriffe auf den Kryptomarkt im Jahr 2023 dar.

Bislang hält der Kryptomarkt seinen Aufwärtstrend für das Jahr aufrecht, wobei zahlreiche Vermögenswerte in den letzten sieben Tagen ein positives Preismuster aufweisen. Laut den Daten von Tradingview.com wird der gesamte Markt mit einer Marktkapitalisierung von 1,002 Billionen US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 25,78 % seit Anfang 2023 entspricht.

Was können NFT-Investoren tun, um sich vor derartigen Angriffen zu schützen?

NFTs, oder non-fungible tokens, sind digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Sie haben in den letzten Monaten einen enormen Popularitätsboom erlebt und sind für viele Investoren zu einer attraktiven Möglichkeit geworden, in digitale Kunst, Musik, Spiele und andere digitale Inhalte zu investieren. Allerdings birgt die Investition in NFTs auch erhebliche Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Hackerangriffen. Um sich vor diesen Gefahren zu schützen, gibt es einige Schutzmaßnahmen, die NFT-Investoren ergreifen können.

Eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen besteht darin, niemals auf Phishing-Links zu klicken. Diese Links sehen oft authentisch aus, aber sie führen tatsächlich zu betrügerischen Websites, die darauf abzielen, persönliche Informationen oder Zugangsdaten zu stehlen. Um sich vor Phishing-Angriffen zu schützen, sollten Investoren immer nur offizielle Links von bekannten und seriösen Quellen verwenden und diese immer prüfen, bevor sie darauf klicken.

Eine weitere wichtige Schutzmaßnahme besteht darin, das Wallet nur mit seriösen Websites zu verbinden und keine unbekannten NFTs zu öffnen. Es ist wichtig, dass Investoren sicherstellen, dass ihr Wallet nur von autorisierten und vertrauenswürdigen Quellen angesprochen wird. Sie sollten auch darauf achten, dass sie NFTs nur von bekannten und seriösen Verkäufern erwerben und niemals unbekannte NFTs in ihrem Wallet öffnen.

Eine weitere Schutzmaßnahme ist die Verwendung von sicheren Passwörtern und die Verwendung von 2-Faktor-Authentifizierung. Investoren sollten sicherstellen, dass sie starke, einzigartige Passwörter für ihre Wallet und andere Konten verwenden und auch die 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die Sicherheit ihrer Konten zu erhöhen. Es ist auch wichtig, dass Investoren regelmäßig ihre Wallet und ihre Konten überwachen, um sicherzustellen, dass keine unerwarteten Transaktionen stattfinden.

Eine der sinnvollsten und sichersten Investitionsalternativen zu NFTs:

Viele Menschen in der Krypto-Branche und in der ganzen Welt verbringen viel zu viel Zeit vor ihren Bildschirmen und nicht genug Zeit, um einen gesunden Lebensstil zu führen. Die Folgen sind gravierend, und Projekte wie Fight Out hoffen, hier Abhilfe schaffen zu können. Diejenigen, die im Metaverse trainieren, können den Anweisungen der App folgen, und wenn sie ihre Ziele konsequent erreichen, werden sie mit FGHT– und REPS-Tokens belohnt, die sie im Metaverse zur Verbesserung der Skins ihrer Avatare verwenden können.

Darüber hinaus arbeitet das Team daran, die Kluft zwischen der physischen und der virtuellen Welt zu überbrücken. Um dies zu erreichen, baut das Team eine Reihe von Fitnessstudios auf der ganzen Welt, wobei das erste im ersten Quartal 2023 erworben werden soll – dies wird dazu beitragen, eine engagierte Gemeinschaft von Menschen zu fördern, die aktive Teilnehmer des Ökosystems sind.

Der Vorverkauf von Fight Out hat inzwischen 3,5 Mio. $ eingebracht, was besonders beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass wir uns derzeit in einer tiefen Baisse befinden und die meisten Projekte Schwierigkeiten haben, eine Finanzierung für ihre Ideen zu finden.

Der Vorverkauf wird in mehreren Phasen auf der Fight Out-Website durchgeführt. Das bedeutet, dass diejenigen, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen Beitrag leisten, in der Lage sind, Token weitaus günstiger zu erwerben als diejenigen, die dies erst später tun, wenn die Notierung des Tokens an einer Reihe zentraler Börsen beginnt.