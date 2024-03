Krypto News: Handelsvolumen auf Solana erreicht Rekordhoch – 1.000 Dollar Kursziel realistisch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer derzeit auf Solana einen Meme Coin launcht und dabei auch die Absicht hat, diesen erfolgreich zu machen und nicht nach einer Stunde wieder fallen zu lassen, hat gute Chancen, dass das auch gelingt. Die Transaktionskosten auf Ethereum sind nach wie vor hoch, während auf der Solana Blockchain jeder Handel weniger als einen Cent kostet. Das führt dazu, dass sich das Handelsvolumen immer mehr auf die Highspeed Blockchain verlagert, da die Gebühren bei Ethereum in Zeiten hoher Auslastung gut und gerne auf über 100 Dollar steigen können. Gestern hat das DEX-Handelsvolumen (Dezentrale Kryptobörsen) auf Solana einen neuen Höchststand erreicht.

Über 3,5 Milliarden Dollar

Der SOL-Kurs ist zwar in Dollar gemessen noch lange nicht an seinem Allzeithoch von knapp 270 Dollar angekommen, gemessen an der Marktkapitalisierung ist Solana nun aber mehr wert als im Jahr 2021, da inzwischen mehr Coins in Umlauf sind. Damit nimmt auch die Netzwerkaktivität wieder deutlich zu und die Zahlen der täglichen aktiven Wallets explodieren genauso wie das Handelsvolumen. Gestern wurde ein neuer Höchststand in Bezug auf das 24-Stunden-Volumen erreicht und die 3,5 Milliarden Dollar Marke geknackt.

JUST IN: Solana records its highest daily DEX volume in history, surpassing $3.5 billion. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 16, 2024

Meme Coins, die auf der Highspeed Blockchain gelauncht werden, die deutlich schneller und günstiger als Ethereum ist, explodieren in den letzten Wochen immer wieder und neben Dogwifhat, MYRO, BONK und SMOG gesellt sich seit gestern auch Book of Memes (BOME) zu den Coins, die die Milliarden Dollar Marke überschreiten könnten. Das führt natürlich auch zu einem extrem hohen Handelsvolumen.

1.000 Dollar Kursziel für SOL?

Auch wenn Solana in Bezug auf die Marktkapitalisierung bereits ein neues Allzeithoch erreicht hat, scheint es nach oben noch viel Spielraum zu geben. Experten erwarten, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch weit über 100.000 Dollar steigt, im nächsten Jahr werden in bullishen Szenarien sogar bis zu 500.000 Dollar pro Bitcoin erwartet und das würde auch die meisten Altcoins deutlich höher steigen lassen als beim letzten Bullrun 2021.

Interessant ist dabei der Vergleich von Solana zu Ethereum im vorigen Bullrun. Zwar wird SOL ETH nicht überholen, da Ethereum schon deutlich länger auf dem Markt und Solana um ein Bitcoin Halving voraus ist, es ist aber gut denkbar, dass SOL in diesem Bullrun die Marktkapitalisierung erreicht, die Ethereum im letzten Jahr erreicht hat.

(Ethereum und Solana Marktkapitalisierung im Vergleich – Quelle: Coinmarketcap)

Ethereum ist 2021 auf eine Bewertung von über 550 Milliarden Dollar gekommen, während SOL aktuell noch auf 85 Milliarden Dollar kommt. Sollte Solana diesmal eine ähnlich hohe Marktkapitalisierung erreichen, könnte der Kurs vom aktuellen Niveau noch um mehr als das 6-fache steigen und damit auch die 1.000 Dollar Marke weit überschreiten.

Meme Coins werden für den Erfolg von Solana weiterhin einen wesentlichen Beitrag leisten. Aber auch auf Ethereum können trotz der höheren Gebühren Meme Coins maßgeblich zum Erfolg beitragen, da auch hier das Handelsvolumen und die aktiven User durch den Erfolg von PEPE, SHIB, FLOKI und vielen anderen explodieren. Ein Coin, der ebenfalls schon bald für ein Handelsvolumen von hunderten Millionen Dollar sorgen dürfte, ist DOGE20. Wer den Vorverkauf von BOME verpasst hat, könnte mit DOGE20 eine zweite Chance bekommen.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

Dogecoin20: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

Meme Coins, die eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erreichen, sind zwar immer noch die Ausnahme, kommen in letzter Zeit aber immer häufiger vor. Allein im letzten Monat ist das bereits FLOKI und Dogwifhat gelungen und BOME scheint auf dem besten Weg zu sein, diesen Meilenstein ebenfalls zu erreichen.

Wer diese Gelegenheiten verpasst hat, könnte mit $DOGE20 bereits die nächste Chance haben. Derzeit deutet alles darauf hin, dass es hier schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte. Der Meme Coin ist noch keine 48 Stunden im Vorverkauf erhältlich und hat bereits weit mehr als eine halbe Million Dollar umgesetzt.

Jetzt $DOGE20-Website besuchen.

(Dogecoin20 ICO – Quelle: DOGE20-Website)

Dogecoin20 ist an DOGE angelehnt, im Gegensatz zum Original ist der Token aber nicht inflationär aufgebaut und beim Launch noch deutlich niedriger bewertet, sodass es keine große Überraschung wäre, wenn der Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigt. $DOGE20 ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert, sodass vor allem diejenigen, die sich früh beteiligen, hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token erzielen können.

($DOGE20 Staking-Übersicht: Quelle: DOGE20-Website)

Derzeit liegt die APY noch bei über 1.000 %. Dieser Wert sinkt natürlich noch, wenn sich mehr Käufer am Staking Pool beteiligen, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Das hat dazu geführt, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde, wodurch das Angebot beim Handelsstart stark begrenzt ist, sodass es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion von weit mehr als 1.500 % kommen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.