Krypto News: Kleine und mittlere Spieleunternehmen entwickeln vermehrt Blockchaingames

Aufgrund des zeitweise großen Erfolgs von Axie Infinity haben sich immer mehr mittlere und große Spieleunternehmen mit der Entwicklung eigener Blockchaingames beschäftigt. Denn auf diese Weise können sie von ihren geistigen Eigentümern profitieren und zudem lässt sich dieser Faktor für einige von ihnen leichter umsetzen als die Entwicklung teure AAA-Premiumspiele. Allerdings verfolgen sie aufgrund ihres geistigen Eigentums mit ihren neuen Konzepten einen eher konservativen Ansatz. So geht es bei ihnen vor allem um die Tokenisierung von Spielgegenständen in Form von NFTs. Insbesondere für das aktuelle Jahr 2023 wird von vielen Experten die Renaissance der Blockchainspiele erwartet. Verpassen Sie sie nicht!

Anfänger der ersten P2E-Spiele

Bei den ersten Blockchainspielen handelte es sich hauptsächlich um P2E-Games (Play-to-Earn). Der Grundgedanke des Konzepts liegt darin, dass die Spieler an den bisher vollständig von den Unternehmen einbehaltenen Gewinne künftig fairer beteiligt werden. Dabei konnten die Gamer durch das Spielen Kryptowährungen und NFTs als Belohnungen verdienen.

Die Spielentwickler haben dabei ihre Einnahmen durch den Verkauf von NFTs erzielt. Wobei die Nutzer für die Teilnahme an den Games diese zuvor erwerben mussten. Zudem wurden auch eigene Handelsplätze gegründet, bei denen über die Handelsgebühren der Sekundärverkäufe weitere Einnahmen generiert wurden. In diesem Zusammenhang sind neben den Spielern auch Investoren verstärkt in diese eingestiegen.

Der Fall der ersten Generation der Blockchaingames

Das wohl bekannteste Blockchaingame ist dabei Axie Infinity, welches innerhalb von nur 7 Monaten auf bis zu 2,7 Mio. täglich aktive Spieler gekommen ist. Es konnte sich insbesondere in den einkommensschwachen Südostasien besonders stark verbreiten. Im Hoch am 9. August des Jahres 2021 erreichten die Einnahmen durch NFT-Verkäufe und Transaktionsgebühren den täglichen Höchstsatz von 14,2 Mio. US-Dollar. Dies entspricht dem Quartalsergebnis von Take-Two Interactive Software, welches unter anderem GTA publiziert hat.

Der Nachteil von Blockchaingames liegt jedoch darin, dass sie so schnell an Bedeutung verlieren, wie diese sie gewonnen haben. So hat der Hype um Axie Infinity lediglich nur rund ein Jahr gehalten, da die meisten dem Spiel wieder den Rück zugedreht haben. Die Gründe dafür liegen in den nicht nachhaltigen Spielkonzept, welches das Kapital neuer Nutzer zur Zahlung der bisherigen Gewinne nutzt. Eine weitere große Schwachstelle liegt in der zur starken Fokussierung auf den Bereich „Earn“ anstelle von „Play“.

Daher entwickeln sich die neuen Trends dahin, dass die möglichen Gewinne der Spiele begrenzt werden oder nicht alle Games auch Geld damit verdienen können. Zudem wird wieder der ursprüngliche Sinn des Spielens, nämlich der Spaß wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Denn die Blockchaingames sollen über das „Earn“ nicht primär die Investoren befriedigen, sondern vor allem die Spieler, um neben der spekulativen auch eine natürliche Nachfrage zu erzielen. Auf diese Weise könnten künftig auch Hunderte Millionen Nutzer angezogen werden.

Insbesondere KMU-Gamestudios nutzen die Chance von Blockchaingames

Aufgrund des starken Interesses an Blockchaingames haben viele kleinere und mittlere Gamestudios das Potenzial dieses Marktes für sich entdeckt. Dabei ist es für sie auch wesentlich einfacher, wenn sie Blockchainelemente übernehmen, als wenn sie über 100 Mio. US-Dollar in die Entwicklung von AAA-Spielen investieren. Ebenso stellen sie auch eine vielversprechende Möglichkeit dar, um weitere Finanzmittel für die Entwicklung einzutreiben, welche sonst nur über Sekundärmärkte oder den Aktienmarkt möglich wären.

Die mittelgroßen bis großen Spieleentwickler reagieren jedoch eher verhalten. Denn die Größe des Blockchainmarktes ist im Vergleich zu den Umsätzen gering und sie könnten auch ihren bisherigen Erfolg damit zunichtemachen, wenn die Resonanz der Kunden aus irgendwelche Gründen weniger positiv ausfallen sollte. Dabei kommt der Gamingmarkt laut Statista auf einen Wert von 174,9 Mrd. US-Dollar, während es laut MarketsAndMarkets bei Blockchaingames lediglich 4,6 Mrd. US-Dollar waren. Somit entsprechen die Kryptogames gerade einmal 2,63 % des Umsatzes des traditionellen Gamings. Bis zum Jahr 2027 rechnet man jedoch mit einem jährlichen Wachstum von 70,3 % bis auf 65,7 Mrd. US-Dollar.

Investmentideen im Bereich der Blockchaingames

Viele neue Projekte entstehen im Bereich der Blockchaingames, einige von ihnen werden nun im Folgenden vorgestellt:

Fight Out (FGHT)

Fight Out kombiniert Sport mit der Komponente Play-to-Earn, um somit die Nutzer für ihre sportlichen Leistungen zu belohnen. Dafür verwendet es ein eigenes Sport-Metaversum, innerhalb dessen die Anwender auf andere Gleichgesinnte aus der ganzen Welt treffen, sowie gegen diese antreten können. Dafür stehen unter anderem Herausforderungen, Duelle und Turniere in verschiedenen Disziplinen zur Verfügung, wie Cardio, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Technik. Entwickelt wird es von einem professionellen Team aus legendären Spitzensportlern und Proficoaches. Zudem beinhaltet es auch eine eigene Franchise-Fitnessstudiokette mit den modernsten Hightech-Fitnesscentern mit Metaverse-Anbindung, welche mit der Gamifizierung und nächsten digitalen Revolution des Sports diesen ins neue Zeitalter befördern sollen.

Tamadoge (TAMA)

Der Ursprungsgedanke hinter dem Memecoin Tamadoge lag in der Entwicklung eines Web3-Spieles in VR, welches in Anlehnung an das Kultspiel Tamagotchi aus den 1990er-Jahren entstanden ist. Dabei bestehen die Aufgaben der Spieler in Pflege, Training und Zucht ihres VR- und AR-Haustieres. Auf diese Weise entwickelt sich dieses von einem Welpen zu einem ausgewachsenen starken Hund, welcher in Wettkämpfen höhere Belohnungen in Form von Kryptowährungen verdient. Mittlerweile handelt es sich jedoch um eine aufragende Web3-Gamingplattform, welche sich zu Beginn auf Arkadespiele spezialisiert und in Zukunft auch auf 3D- und VR-Games konzentrieren will. Bereits jetzt sind schon 3 Titel erschienen und zwei weitere wurden bereits angekündigt. Aber auch das Hauptspiel soll noch in diesem Jahr erscheinen.

