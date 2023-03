Krypto News: Krypto-Boom in Russland – doch Binance zieht sich endgültig zurück

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Europäische Union hat Ende Februar weitere Sanktionen gegen Russland verhängt, mittlerweile das zehnte Paket in rund einem Jahr nach der Invasion in die Ukraine. Als Reaktion darauf musste nun auch Binance final die letzten geschäftlichen Aktivitäten in Russland einstellen. Diese Einstellung bezog sich auf Rubel-Transaktionen über den P2P-Service von Binance, der gerne als Alternative zu SWIFT-Überweisungen genutzt wurde. Insbesondere Arbitrage-Händler zeigen sich von dieser Entscheidung betroffen. Denn Binance beendet hiermit die letzten Geschäftsbeziehungen auf dem russischen Markt – die umsatzstärkste CEX zieht sich aus einem eigentlichen attraktiven Markt zurück.

According to Forbes Russia, Binance has shut down the channel for Russians to buy and sell dollars and euros through its p2p service. Additionally, the exchange prohibits EU citizens from buying and selling Russia rubles through P2P. https://t.co/e49pV9kkfs — Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 14, 2023

Doch bereits in den vergangenen Wochen gab es vermehrt Diskussionen, dass Krypto-Börsen russischen Banken weiterhin Zugang zur Plattform gewähren und damit die Sanktionen umgehen. Nach einem Bloomberg-Bericht konnten Kunden der russischen Sberbank weiterhin Kryptowährungen per Debitkarte auf den Krypto-Börsen Huobi und KuCoin kaufen. Doch mangels wirklich effektiver Wirkung der Sanktionen scheinen die Verantwortlichen bemüht, nun weitere Verbindungen nach Russland zu kappen.

Während der Analysedienst TripleA weltweit von rund 4,2 % an Krypto-Besitzern im Jahr 2023 ausgeht, ist der Anteil in Russland deutlich größer. Denn hier schätzen die Experten die Penetrationsrate auf 10,1 %, sodass insgesamt rund 14,6 Millionen Russen in 2022 Kryptowährungen besaßen.

Russland befindet sich zweifelsfrei immer noch in der Entwicklungsphase, wenn es um Kryptowährungen geht – wie wohl jedes Land. Trotzdem hat Russland in Bezug auf Kryptowährungen positive Schritte unternommen, was auch die höhere Penetrationsrate offenbart. Die russische Regierung kündigte im vergangenen Jahr an, dass sie irgendwann Kryptowährungen als Zahlungsmittel legalisieren werde. Die wichtigsten Finanzinstitute in Russland setzen vermehrt auf Kryptos.

In Russland besitzen etwa 14,6 Millionen Menschen Kryptowährungen. Ethereum ist hier mit 32 % der beliebteste digitale Vermögenswert, knapp dahinter kommt schon der Bitcoin mit 30,8 %. Interessanterweise besitzen in Russland mehr Frauen als Männer Kryptowährungen. Die meisten Krypto-Besitzer in Russland sind zwischen 18 und 34 Jahre alt, rund 60 % entstammen dieser Altersgruppe.

Russische Invasion in die Ukraine: Kryptowährungen von steigender Bedeutung

Über ein Jahr nach der russischen Invasion in die Ukraine zeigen sich weiterhin dramatische Auswirkungen an allen Ecken. In dieser schwierigen Zeit haben Kryptowährungen ihre Bedeutung als effektives Instrument mehrfach unter Beweis gestellt. Nach einer Studie von Chainalysis gibt es nach einem Jahr über 100 pro-russische Organisationen, die insgesamt fast 5,4 Millionen US-Dollar erhielten. Um eine massenhafte Umgehung von Sanktionen zu unterstützen, sind Kryptowährungen nach den Chainalysis-Experten allerdings noch zu illiquide.

Jedoch haben Kryptowährungen auch zur Unterstützung der Ukraine beigetragen, denn dringend benötigte Hilfsgelder wurden auch mit Kryptos transferiert. Seit Beginn des Kriegs im Februar 2022 wurden Kryptowährungen im Wert von mehr als 56 Millionen US-Dollar an Adressen der ukrainischen Regierung geschickt. Diese Spenden reflektieren auch die steigende Akzeptanz von Kryptowährungen, die auch und gerade in Krisen hervortritt.

Umsatzstärkste CEX mit Rückzug: Kommt jetzt die nationale Krypto-Börse Russlands?

Medienberichten aus dem November 2022 plant Russland als Antwort auf Sanktionen und den Rückzug führender Krypto-Dienstleister die Schaffung einer nationalen Krypto-Börse und begann bereits mit der Konzeptphase. Dabei soll auch die Zentralbank Russlands eine wichtige Rolle spielen. Die Umsetzungspläne sollen später von der Regierung und der Bank von Russland bewilligt werden.

Denn die Regierung betonte wiederholt, dass eine fehlende Regulierung im Kryptosektor Gefahren birgt und verfolgt daher einen staatlich zentralisierten Ansatz. Dieser könnte jedoch bei begeisterten Krypto-Fans auf Ablehnung stoßen, da er als zu restriktiv empfunden wird. Dennoch stehen demnach auch die Chancen gut, dass gerade die russische Bevölkerung in einem zunehmend autoritär geführten Staat mehr auf Kryptowährungen setzt. Denn Mittel und Wege, Bitcoin & Ethereum zu akkumulieren, wird es über die dezentralisierten Krypto-Börsen weiterhin en masse geben.

