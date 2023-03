Krypto News: Lido DAO (LDO) Kursprognose – Wie geht es jetzt weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Lido DAO konnte in diesem Jahr einen starken Anstieg des täglichen Handelsvolumens von bis zu rund 10.000 % verzeichnen. In dieser Woche notiert der LDO-Kurs aktuell 3,96 % höher. Was genau hinter Lido DAO steckt, wie es sich entwickelt hat und wie die weitere LDO-Kursprognose aussieht, soll nun im folgenden Beitrag behandelt werden.

Was ist Lido DAO (LDO)?

Bei Lido DAO handelt es sich um einen Liquid-Staking-Dienst, welcher seit Dezember 2020 nutzbar ist. Er sollte ursprünglich die technischen und betrieblichen Komplikationen des Stakings von Ethereum verbessern. Denn es wurde mindestens 32 ETH vorausgesetzt und es musste während der Anfangsphase eine Sperrfrist eingehalten werden.

Mithilfe des Dienstes soll durch die Verwendung mehrerer Validierer das Risiko einzelner Fehlerpunkte beseitigt werden. Es möchte dabei eine integrativere, offenere und transparentere Plattform fürs Staking erschaffen. Lido DAO lässt sich jedoch auch für andere Blockchains mit Proof-of-Stake nutzen, wie Solana, Polygon, Polkadot, Maker und Kusama.

Normalerweise wird für das direkte Staking ein gewisses technisches Know-how vorausgesetzt. Allerdings können die Nutzer mithilfe von Lido DAO ganz einfach ihre Token staken, um somit Belohnungen zu verdienen. In diesem Zusammenhang müssen keinerlei Mindesteinzahlungen beachtet werden. Zudem ist auch keine Wartung der Infrastruktur notwendig. Durch Lido DAO können die Investoren dann auch an Lending und Compound Returns teilnehmen.

Innerhalb der Plattform werden tokenisierte Derivate der gestakten Assets erstellt. Auf diese Weise wird den Nutzern Liquidität für ihre gestakten Token bereitgestellt. So bekommen die Investoren dann beispielsweise für das Staken von ETH das Derivat stETH. Dieses hat denselben Wert und wird vernichtet, sobald die Anleger ihre Kryptoassets aus dem Stakingpool ziehen.

Dieses Konzept ermöglicht den Nutzern dann, dass sie sich über Lido DAO täglich Belohnungen für das Staking verdienen und gleichzeitig auch andere DeFi-Dienste auf der Blockchain nutzen können. Auf diese Weise lassen sich dann wiederum höhere Gewinne erzielen. Somit soll ebenfalls ein Dienst geboten werden, welcher ohne Verwahrungspflicht möglich ist.

Die Kryptowährung LDO ist dabei der Utility-Token, welcher Abstimmungsrechte für die DAO gewährt. Zudem wird er für das Management der Gebührenstruktur sowie die Verteilung und Verwaltung der Nodes verwendet.

Die Anzahl der Einzahler ist auf Lido kontinuierlich gewachsen und ist dabei von rund 200 auf derzeit 400 angestiegen, was einer Steigerung von 100 % entspricht. Im Hoch konnten aber schon fast 3.000 für kurze Zeit verzeichnet werden.

Was hat Lido DAO in letzter Zeit bewegt?

Um auch weitere fundamentalen Einflussfaktoren auf die Bewegungen von Lido DAO zu berücksichtigen, werden im Folgenden einmal die wichtigsten von ihnen aus der letzten Zeit näher vorgestellt:

Lido V2 Ankündigung

Today Lido contributors are proud to present Lido V2 – Lido’s largest upgrade to date and an important step towards further decentralization. https://t.co/SDxlxCgMNq pic.twitter.com/KJewhEp8rV — Lido (@LidoFinance) February 7, 2023

Bei Lido V2 handelt es sich um das größte Upgrade des Ökosystems. Es verbessert noch einmal die Dezentralität. Mithilfe des neuen modularen Architekturdesigns soll jeder On-Ramps für neue Node Operators entwickeln können. Auf diese Weise soll ein vielfältigeres Validator-Ökosystem erschaffen werden. Zudem soll es dann auf Lido auch möglich sein, dass die Staker ETH im Verhältnis 1:1 abheben können, während es aktuell noch 1:0,994 ist. Somit können dann nach Belieben Stakes vorgenommen und aufgehoben werden. Das Upgrade wurde nun für die nächste Woche festgelegt.

Lösung des Auszahlungs-Bugs auf Polygon

Lido on Polygon incident update:



A solution has been developed for the withdrawal bug identified on March 6th. External audits are in progress and require final review before patch deployment can begin.



Audits will be completed this week after which more info will be shared. https://t.co/IgYq4dYPCP — Lido (@LidoFinance) March 13, 2023

Außerdem konnte eine Lösung für den Auszahlungsfehler auf Polygon gefunden werden, welcher seit dem 6. März aufgetreten ist. Der Patch mit der Fehlerbehebung soll nun nach einem Audit in dieser Woche fertiggestellt werden.

Hacker klaut 120.000 wstETH

An unknown exploiter has withdrawn approximately 120k wstETH from the @eulerfinance pool.https://t.co/jFygce5lLZ



If you are holding wstETH in your wallet, or on another platform, you are not affected.



We recommend not depositing any wstETH to Euler for now. https://t.co/aJdxoGweZO — Lido (@LidoFinance) March 13, 2023

Ein Unbekannter hat rund 120.000 wstETH aus dem Pool von Eulerfinance entnommen. Sollte sich bei den Anlegern noch wstETH auf der Wallet befinden, so sind sie nicht von dem Vorfalle betroffen. Zudem wird empfohlen, keine Token mehr bei Euler einzuzahlen. Euler hat hingegen Sicherheitsspezialisten und die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Darauf hingewiesen hatte auch der Sicherheitsexperte PeckShield Inc. Dies könnte allerdings die Verunsicherung bei den Anlegern noch etwas schüren.

Lido DAO (LDO) Kursprognose 2023

Aktuell befindet sich Lido Dao auf Platz 31 der größten Kryptowährungen auf Coinmarketcap. Sie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,090 Mrd. US-Dollar, wobei sich bereits 85 % der insgesamt 1 Mrd. LDO-Token im Umlauf befinden. Aus diesem Grunde muss also auch keine allzu hohe Inflation mehr erwartet werden. Außerdem ist diese im Vergleich zu Fiatwährungen nur einmalig und nicht jährlich.

Innerhalb dieses Jahres ist der Lido DAO Kurs von 0,95 auf 2,43 US-Dollar um 155,79 % angestiegen. Im Jahreshoch konnte LDO jedoch am 19. Februar bereits 3,27 US-Dollar erreichen, was 34,57 % über dem aktuellen Niveau liegt.

Anhand des täglichen Handelsvolumens lässt sich eine Zunahme des Interesses an Lido DAO ablesen. Denn diese ist seit Jahresbeginn von 9,8 Mio. US-Dollar um 3.174 % auf 320,84 Mio. US-Dollar angestiegen. Allerdings lag dieses um den 10. Februar mit 946,90 Mio. US-Dollar bereits fast dreimal so hoch.

Momentan befindet sich Lido DAO in einem bullischen Dreieck und erhält am 38,2er-Fibonacci-Level eine Unterstützung. Auf der Oberseite steht der LDO-Kurs vor einem Cluster aus mehreren Widerständen, welche sich aus dem 50er- und 61,8er-Fibonacci-Level sowie dem vertikalen und horizontalem Widerstand zusammensetzt. Allerdings scheint sich gerade eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation auszubilden, welche weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 1,5 US-Dollar bietet.

In einem bärischen Szenario befinden sich die nächsten Unterstützungen bei 2,22, 1,88, 1,53 und 1,04 US-Dollar. Für die Bullen stellen sich hingegen die nächsten Widerstände bei 3,00, 3,34, 3,82 und 4,17 US-Dollar.

Bemerkenswert ist auch das sensationelle Play-to-Earn-Projekt Fight Out, welches bereits in wenigen Wochen eine beachtliche Community von Investoren und legendären Elitesportlern um sich geschart hat. Denn es will mit seinem einzigartigen Fitness-Metaversum und der nächsten digitalen Revolution den Sport in das neue Zeitalter führen. Dabei wird den Nutzern eine virtuelle Welt geboten, welche ebenso an die eigenen futuristischen Hightech-Fitnesscenter angeschlossen werden kann. Von diesen sowie von überall aus mit der App können die Sportler gegen andere Nutzer auf der ganzen Welt in Turnieren, Duellen und Herausforderungen antreten, um sich somit Kryptowährungen für die sportlichen Leistungen zu verdienen.

