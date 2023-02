Krypto News: Litecoin steigt um 4 % – Klettert der LTC in dieser Woche auf 100 Dollar?

Der Februar könnte für den Kryptomarkt genauso stark weitergehen, wie der Januar das bereits vorgemacht hat. Anfang der Woche hat es noch danach ausgesehen, als könnten wir die erste Woche in diesem Jahr sehen, in der sich die Marktkapitalisierung der digitalen Währungen zurückzieht. Zu groß war die Zurückhaltung der Investoren, wegen den Zinsentscheiden der FED und der EZB. Wobei die morgige Leitzinserhöhung der EZB schon länger mit 0,50 % als sicher gilt, kam bei Investoren zuletzt noch Unsicherheit auf, ob die Fed nicht doch auch nochmal um 0,5 Prozent nach oben geht. Nun hat sich aber bestätigt, was vermutet – und vor allem auch gehofft – wurde: Die Fed erhöht den Leitzins nur noch um 0,25 % – die niedrigste Erhöhung seit März letzten Jahres. Der Kryptomarkt reagiert sofort und der Litecoin liegt damit nun mehr als 4 % in den letzten 24 Stunden im Plus.

BREAKING: Fed hikes 25bps, lowest rate increase since March 2022 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) February 1, 2023

Der Kryptomarkt reagiert besonders empfindlich auf die Zinserhöhungen der Zentralbanken. Wenn Gelder wieder teurer werden, ist auch die Risikobereitschaft bei den Anlegern geringer. Nun hat man zwar schon länger darauf spekuliert, dass der nächste Schritt der Fed nur noch eine Erhöhung um 0,25 Prozent sein wird, sicher war man sich allerdings nicht. Starke Arbeitsmarktzahlen haben darauf hingedeutet, dass die Wirtschaft auch noch eine weitere 0,5 % Erhöhung verkraftet hätte. Jetzt, eine Stunde nach der Bestätigung, kommt Erleichterung auf und das Kapital fließt wieder in den Kryptomarkt. Der Litecoin scheint davon besonders zu profitieren.

Der LTC hat sich bereits am Vormittag den Bären widersetzt und war als einer der wenigen Coins noch im Plus, während zahlreiche andere schon rückläufig waren. Inzwischen ist der Kurs allein in der letzten Stunde nochmal um mehr als 2 % angestiegen, wodurch der LTC aktuell bei 97,86 USD notiert. Ein Anstieg von mehr als 4 % an einem Tag und auf Wochensicht sind es sogar mehr als 10 %. Damit sind nun die besten Voraussetzungen geschaffen, um zum ersten Mal seit Mai letzten Jahres wieder über die 100 Dollar Marke anzusteigen.

Der Litecoin befindet sich aufgrund des bevorstehenden Halvings im Sommer in diesem Jahr schon länger in einem Aufwärtstrend und hat sich vom Crash von FTX als einer der ersten Coins wieder erholt und auch das November-Hoch schon längst wieder hinter sich. Mit den aktuellen Entwicklungen wäre es gut denkbar, dass im Laufe der Woche noch mehr Kapital in den Kryptomarkt fließt und der LTC noch in dieser Woche die 100 Dollar Marke hinter sich lässt. Bis zum Halving im Sommer könnte der Litecoin noch deutlich höher ansteigen und sogar um weitere 100 % steigen, wenn man die Kursrallyes vor den letzten beiden Halvings 2015 und 2019 betrachtet. Die nächsten wichtigen Widerstände, nach dem Erreichen der 100 Dollar Marke wären dabei bei 116 und in weiterer Folge bei 133 Dollar. Da die 100 Dollar Marke auch psychologisch wertvoll ist, könnte beim Überschreiten schnell nochmal genug Dynamik aufkommen, um in kurzer Zeit noch deutlich höher anzusteigen.

Bullische Stimmung nicht nur bei LTC

Der Litecoin sticht zwar schon länger aus den Top 20 Coins bullisch hervor, allerdings verbreitet sich die positive Stimmung wie ein Lauffeuer am gesamten Kryptomarkt. Während des Verfassens dieses Artikels erhöht sich die gesamte Marktkapitalisierung aller Coins um rund 10 Milliarden Dollar und der Blick auf die Top 100 zeigt immer mehr Coins in den vergangenen 24 Stunden im Plus. Nicht nur die größten Kryptowährungen profitieren davon, auch Coins, die derzeit im ICO erhältlich sind, nehmen Fahrt auf. Beim MEMAG-Token von Meta Masters Guild scheint es zum Beispiel kein Halten mehr zu geben und auch der Fight Out Presale scheint nicht mehr zu stoppen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

