Krypto News: Love Hate Inu Presale erreicht 500.000 Dollar – Nur noch 3 Tage bis zum Preisanstieg

Dienstag, 14. März 2023 – Der Vote 2 Earn Meme-Coin Love Hate Inu (LHINU) erweist sich als großer Erfolg bei den ersten Investoren, nachdem er in nur sechs Tagen mehr als 526.175 $ gesammelt hat. Damit verbleiben noch 3 Tage, bis der Preis des Tokens von 0,000085 $ auf 0,000090 $ steigt. Da das Fundraising für den einzigartigen Meme-Coin an Fahrt gewinnt, könnte das Ziel der Stufe 1 von 956.250 $ viel früher als geplant erreicht werden, da schon jetzt FOMO bei den Käufern einsetzt.

Macht Elon Musk Sie wütend oder beeindruckt er Sie? Stimmen Sie jetzt ab!

Das Team von Love Hate Inu ist auf die einzigartige Idee gekommen, die Blockchain-Technologie für eine ihrer vielen Stärken zu nutzen – sichere und transparente Wahlsysteme.Von Elon Musk bis hin zur Frage nach dem besten Elektroauto können alle möglichen Fragen von der Community selbst an die Community gestellt werden. Darüber hinaus werden die Marken, die diese offene und aufregende neue Art der Befragung der Öffentlichkeit nutzen wollen, auch Geld für das Projekt und die LHINU-Inhaber einbringen. Auch jetzt wird von großen Unternehmen schon viel Geld für Meinungsforschung ausgegeben.

Um an den Umfragen teilnehmen zu können, müssen die Wähler den LHINU-Token einsetzen, wodurch das System gegen Angriffe von Spammern und anderen bösartigen Manipulatoren geschützt wird. Im Allgemeinen schätzen die Käufer die Einfachheit und den Wert des Geschäftsmodells. Und der vielleicht beste Aspekt seines Designs ist sein enormes Potenzial, viral zu gehen.

LHINU könnte der nächste Shiba Inu sein und auch um das 722.857-fache explodieren

Wer erinnert sich noch daran, wie der CEO und Mitbegründer von Meta, Mark Zuckerberg, in seiner Studentenbude „Hot, Not Hot“ programmiert hat? Unglaublich, wenn man bedenkt, wo Meta heute steht. Wer erinnert sich, als Shiba Inu im August 2020 zu einem Preis von 0,000000000153 $ auf den Markt kam? Seitdem ist der Preis von Shiba Inu um 7.228.658% auf 0,00001106 $ gestiegen – ein Gewinn von x722.857. Aus einem Dollar wurden als 722.857 Dollar.

Ein Meme-Coin wie LHINU, der durch die Möglichkeit, Hass oder Liebe zu den unterschiedlichsten Themen auszudrücken, viral gehen kann, kann auch im Wert noch extrem ansteigen. Es gibt keine Möglichkeit, den Abstimmungsmechanismus zu manipulieren, da jeder, der teilnimmt, den LHINU-Token einsetzen muss.

Die auf der Love Hate Inu Website gezeigten Beispiele des Teams geben einen ersten Eindruck davon, wie LHINU schon bald explodieren könnte. Das sind natürlich nur erste Beispiele und die Community wird selbst auf witzigere – aber auch nützlichere – Umfragen kommen, die vor allem auch das Potenzial haben, in den sozialen Medien unzählige Male geteilt zu werden und so die Bekanntheit von Love Hate Inu Tag für Tag zu steigern. Damit könnte der LHINU sich unter einer Reihe von Meme-Coin Gewinnern wie dem Dogecoin, Shiba Inu und Tamadoge einreihen.

Die Meinungsforschungs- und Umfrage-Industrie sollte sich in Acht nehmen – Love Hate Inu will ein großes Stück vom Kuchen

Auf den ersten Blick mag Love Hate Inu wie eine Spinnerei erscheinen und daran ist an sich auch nichts auszusetzen. Aber in Wahrheit ist es so viel mehr als das. Hinter den frechen Illustrationen verbirgt sich ein Plan, die Nutzung der Blockchain-Technologie zu erweitern und zu erobern. Die Meinungsforschungs-Industrie kommt in diesem Jahr auf 3,2 Milliarden Dollar – hier gibt es also auf jeden Fall etwas zu holen.

Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher können auf der Plattform Umfragen starten. Marken werden in der Lage sein, Anreize für die Teilnahme zu schaffen, indem sie Personen mit einer Reihe von digitalen und auch nicht-digitalen Gütern belohnen. Durch die Nutzung der NFT-Technologie können Unternehmen und Marken zum Beispiel digitale Gutscheine mit Rabattcodes verteilen, die sich nach Einschätzung des Teams großer Beliebtheit erfreuen werden. Durch die Verbindung der bewährten Anziehungskraft von Meme-Coins mit dem Mehrwert eines nützlichen und vertrauenswürdigen Abstimmungssystems besteht die Chance, dass LHINU die von Coins wie Dogecoin und Shiba Inu erreichten Höhen übertreffen könnte.

Belohnung für die Stimmabgabe – Je mehr man abstimmt, desto mehr verdient man

Das Ökosystem belohnt Beteiligung und Engagement. Je mehr man abstimmt, desto mehr verdient man. Um an den Love Hate Inu-Umfragen teilzunehmen, müssen die Teilnehmer ihre $LHINU mindestens 30 Tage lang einsetzen. Diese Anforderung verhindert Spam und die Manipulation von Abstimmungen. Das Love Hate Inu-Ökosystem besteht aus der Vote Submission Platform, auf der Umfrageideen für die gesamte Community zur Diskussion gestellt werden, und dem Management Dashboard, auf dem die transparente Überwachung des Abstimmungsprozesses stattfindet.

Das Team wird auch eigene Umfragen veranstalten, um sicherzustellen, dass es immer Themen gibt, über die abgestimmt werden kann und mit denen sich jeder beschäftigen kann. Die 10 % des Tokenangebots, die nicht verkauft werden, werden für Marketingkampagnen, Entwicklung und die Auszahlung von Vote to Earn-Belohnungen zurückgehalten. Der Vorverkauf ist in acht Stufen aufgeteilt, so dass sich Investoren beeilen müssen, um noch für den Preis der ersten Stufe von 0,000085 Dollar kaufen zu können. Love Hate Inu wird im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Ab dem vierten Quartal werden LHINU-Token-Inhaber und interessierte Unternehmen in der Lage sein, ihre eigenen Umfragen zu erstellen und zu bewerben.

Fairer Vorverkauf, bei dem keine Bank verhindern kann, dass man an seine Coins kommt

Der LHINU-Vorverkauf ist wahrscheinlich der fairste Vorverkauf in der Kryptowelt, da 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass es keine Chance auf einen Rug Pull gibt und die überwiegende Mehrheit der Erträge an die Käufer geht, nicht an das Projekt.

Und im Gegensatz zu den geschlossenen Risikokapitalfonds, die in den 2000er Jahren gewöhnliche Menschen davon abhielten, in Startups im Silicon Valley zu investieren, kann jetzt jeder mitmachen – und es besteht keine Gefahr, dass eine Bank einem sagt, dass man keinen Zugriff auf sein Geld hat, wie das aktuell öfter mal der Fall ist.

Love Hate Inu kann man mit ETH oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen. Wer diese Kryptowährungen in seiner Wallet hat, kann direkt auf der Website LHINU kaufen. Wer die Coins nicht in der Walle hat, kann sie per Karte kaufen und im Anschluss $LHINU kaufen. Es gibt auch keine Sperrfrist für den $LHINU-Token. Die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass es häufig die einfachen Dinge sind, die vor allem im Kryptospace im Meme-Bereich auf großen Anklang stoßen. Damit könnte der $LHINU noch in diesem Jahr eine extrem hohe Rendite einbringen.

