Krypto News: Lucky Block Casino integriert die Meme Coins PEPE, FLOKI, BONK und Shiba Inu

Das schnell wachsende Lucky Block Casino akzeptiert jetzt neben den populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin, ETH und USDT auch die beliebtesten Meme Coins. Bonk, Floki, Pepe, Shiba Inu und Tamadoge wurden bereits eingeführt und auch DOGE soll bald akzeptiert werden. Durch die Integration neuer Coins, die von dynamischen und wachsenden Communities unterstützt werden, öffnet sich das Lucky Block Casino einem breiteren Publikum.

Der 19 Milliarden Dollar schwere Meme Coin Markt hat ein Publikum, das sich sehr für iGaming interessiert, sodass erwartet wird, dass es die Aktivitäten auf der gesamten Plattform, im Casino und bei den Sportwetten ankurbeln wird.

Insgesamt wurden 14 neue Token in das Ökosystem aufgenommen: Bonk, PEPE, Tamadoge, Floki, Shiba Inu, DAI, Avalanche, Chainlink, Polygon (MATIC), Polkadot, Uniswap, Cronos, EOS und ApeCoin.

In der Welt des Lucky Block Casinos ist derzeit eine Menge los. Um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, können Interessenten der Telegram-Gruppe beitreten oder das X-Spaces AMA mit Community und Growth Manager Damian Jacobs verfolgen, das am 26. Januar um 12 Uhr UTC im Decentralized Club stattfindet.

Lucky Block Casino arbeitet an einer Partnerschaft mit einem großen Fußballverein

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die bevorstehende Partnerschaft mit einem europäischen Fußballverein. Die Nachricht wurde in den sozialen Medien verbreitet und hat zu wilden Spekulationen darüber geführt, um welches Team es sich handeln könnte.

Unabhängig davon, welche Mannschaft den Vertrag unterzeichnet, ist dies ein wichtiger Impuls für den Bekanntheitsgrad des Lucky Block Casinos, das seine Reichweite in Europa und darüber hinaus ausbauen möchte. Der europäische Fußball wird von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgt.

Nach einer Reihe von Interviews mit zahlreichen Persönlichkeiten und Fachleuten aus der Welt des Sports erhöht Lucky Block seine Ansprache an das Sportpublikum. Zu Beginn der Lucky-Block-Reise wurde das Projekt als Sponsor von Spitzenboxern bekannt.

Lucky Block Blog Interviews bringen berühmte Sportler und Fans zusammen

Als Teil seiner jüngsten Bemühungen, seine wachsende Gemeinschaft zu informieren, zu engagieren und zu erweitern, hat das Lucky Block Casino einen Blog mit berühmten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports gestartet.

Ricky Hatton, Matt Le Tissier, der ehemalige Boxweltmeister Sven Ottke, der ehemalige englische Torwart David Seaman, der ehemalige PDC-Vorsitzende Barry Hearn, IBF-Champion Ebanie Bridges, der ehemalige englische Rugby-Union-Fly-Half Toby Flood und der zweifache Weltmeister im Federgewicht Josh Warrington sind nur einige der Interviews, die Lucky Block in den letzten Wochen veröffentlicht hat.

Die Welt des Sports und Wetten gehören für viele zusammen und so ist es nur logisch, dass das Marketingteam von Lucky Block diese Quelle weiter ausschöpft, um seine Beziehung zum Wettpublikum weiter zu festigen.

Lucky Block Platinum Rollers Club NFTs Metadaten wandern zu Open Sea

In der Zwischenzeit löst die Plattform ihre Versprechen aus der Vergangenheit ein. Die NFT-Metadaten des Lucky Block Platinum Rollers Club (PRC) wurden alle zu Open Sea migriert. Neue NFTs werden gemintet und an bestehende PRC-Besitzer verteilt, wobei die geschätzten Kosten in Höhe von 35.000 Dollar von Lucky Block übernommen werden, ohne dass für den Benutzer Kosten entstehen.

PRC-Community-Mitglieder werden außerdem von exklusiven VIP-Cashbacks in Höhe von 15% auf $LBLOCK-Einsätze profitieren. PRC NFTs werden die Eintrittskarte für zahlreiche Turniere und Jackpots sein und spezielle Treue- und Affiliate-Programme freischalten.

PRC-Besitzer sollen automatisch in einen exklusiven Privatclub aufgenommen werden – ein Service, der normalerweise nur Highrollern in Casinos zur Verfügung steht. Dem überarbeiteten Whitepaper zufolge werden 20 % der durch den früheren Verkauf von NFTs eingenommenen Mittel in den Staking-Pool fließen. Lucky Block hat einen stetigen Kurs für kontinuierlichen und zukünftigen profitablen Fortschritt eingeschlagen, der auf dem Fundament des heißesten und umsatzstärksten Sektors in der Kryptobranche – iGaming – gesichert ist.

Warum es sich lohnen könnte, $LBLOCK zu kaufen und zu halten

Lucky Blocks eigener Coin – $LBLOCK – wurde in das Ökosystem integriert, und die Spieler werden durch die Einführung eines Loyalitätsprogramms, eines Staking Pools und exklusiver Turniere und Jackpots dazu angeregt, die Token zu nutzen.

Das LBLOCK Affiliate-Programm sieht vor, dass die Teilnehmer bis zu 15 % des Hausvorteils für alle Spieler, die sie auf die Plattform einladen, verdienen. Die Belohnungen für das Staking werden wahlweise in LBLOCK, USDT oder USDC ausgezahlt.

Die V1-Version des LBLOCK-Tokens ist nicht mehr käuflich zu erwerben, was zu weniger Verwirrung am Markt führt. Im Gegensatz zu LBLOCK V1, der auf der BSC Chain lief und mit Transaktionsgebühren behaftet war, ist LBLOCK V2 ein Ethereum-konformer ERC20-Token und kommt ohne Taxes aus. $LBLOCK kann auf den zentralisierten Kryptobörsen Gate.io, MEXC und LBank und auf der dezentralen Kryptobörse Uniswap gekauft werden.

Jetzt Lucky Block Website besuchen.







