Krypto News: Lucky Block Casino und Sportwetten-Plattform startet LBLOCK V2 Ethereum-Bridge morgen

Inhaber des nativen LBLOCK-Tokens des schnell wachsenden Lucky Block Casinos und der Sportwetten-Plattform können ab dem 11. September vollständig auf die Ethereum-Variante umsteigen. Nach der Integration des LBLOCK-Tokens in das Casino im April 2023 ist dies der nächste große Schritt auf der Roadmap, um LBLOCK als den weltweit führenden nativen Token der Glücksspielindustrie wiederzubeleben.

In zwei Eröffnungsphasen, vom 11. bis 17. September und vom 25. September bis 1. Oktober, können Inhaber der ursprünglichen LBLOCK V1 BNB Smart Chain (BEP-20) Version des Tokens in die LBLOCK V2 Ethereum-konforme (ERC-20) Version konvertieren.

Die Überbrückung von Kryptowährungen ist ein komplizierter technologischer Prozess, der strenge Sicherheitstests erfordert. Aus diesem Grund wird die Bridge außerhalb der beiden einwöchigen Fenster nicht offen gehalten. Für die Nutzer der Bridge ist diese Komplexität jedoch nicht sichtbar. Die Benutzer müssen lediglich ihre Wallet mit der offiziellen Bridge-Website verbinden, um ihre Token zu tauschen.

Das Team hat auf Twitter und Discord eine Schritt für Schritt Anleitung zur Nutzung der LBLOCK-Bridge sowie umfassende häufig gestellte Fragen (FAQs) veröffentlicht, die alle Aspekte des Bridging-Prozesses behandeln. Der LBLOCK V2-Token von Lucky Block hat derzeit einen Preis von 0,00009085 Dollar.

Ein neues Whitepaper von Lucky Block, in dem Änderungen an der Roadmap und der weitere Weg für das Ökosystem zusammengefasst sind, wird während der 60-tägigen Sperrfrist, die für überbrückte Vermögenswerte gilt, veröffentlicht.

Vorteile von LBLOCK auf Ethereum – Lucky Block startet auf Telegram

Lucky Block macht die Eröffnung der Bridge breit bekannt, um sicherzustellen, dass die gesamte Community darüber informiert ist. Die Umstellung auf Ethereum hat viele Vorteile für Token-Inhaber, vor allem der höhere Preis des ERC-20-Tokens im Vergleich zum V1-BEP-20-Token.

Die Ethereum-Blockchain ist jedoch auch das größte und wichtigste Netzwerk für das Hosten und Ausführen dezentraler Anwendungen, so dass die LBLOCK Migration eine Welt größerer Geschäftsentwicklung und Interoperabilität eröffnet.

Beim Bridging werden Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain durchgeführt, was mit Kosten verbunden ist. Aus diesem Grund wird die 12-prozentige Transaktionssteuer (Tax), die normalerweise fällig wäre, auf LBLOCK V1-Token nicht erhoben.

Eine weitere Neuigkeit in diesem Zusammenhang – und ein weiterer Segen für die Community – ist der Start des Lucky Block Telegram Casino- und Sportwetten-Bots in der Telegram-App in dieser Woche.

Community-Manager Damian Jacobs: “Eine aufregende und profitable Zeit liegt vor uns”

Damian Jacobs, Community Manager bei Lucky Block, kommentierte die Nachricht über die Bridge und Telegram: “Nach der Verzögerung, die leider auf unsere vorherige Ankündigung der Bridge folgte, freue ich mich sehr, die Eröffnung der Bridge am 11. September bestätigen zu können.

“Langfristige Inhaber der ersten Version des LBLOCK-Tokens können sich nun darauf verlassen, dass der Wert ihrer Token für die Zukunft gesichert ist. In der Tat können die Wachstumspläne, die wir für den Token haben, seine Inhaber an die Spitze unserer boomenden Industrie bringen.

“Von den Platinum Rollers Club NFTs bis hin zum wachsenden Nutzen des LBLOCK Ethereum-basierten Tokens können wir uns gemeinsam auf eine aufregende und profitable Zeit freuen.

“Und diese Woche haben wir das Lucky Block Telegram Casino und den Sportwetten-Bot gestartet. Wir gehören zu den ersten vollständig regulierten Wettanbietern, die sich auf Telegram niedergelassen haben. Game on!”

Keine Taxes beim Umstieg auf LBLOCK V2, Vesting zur Dämpfung der Preisvolatilität

Aufgrund der Preisvolatilität, die mit dem Wechsel von einem aktiv gehandelten Vermögenswert zu einem anderen einhergeht, und der damit verbundenen Arbitragemöglichkeiten, gilt für alle neu überbrückten Token eine Sperrfrist von 60 Tagen.

Während des 60-tägigen Zeitraums werden alle 10 Tage 16,65 % des überbrückten Kapitalbetrags freigeschaltet. Am Ende der 60-tägigen Frist werden 100 % der unverfallbaren Token freigegeben sein. Die Sperrfrist wird die Preisvolatilität verringern und eine Grundlage für die Wertsteigerung des Ethereum-basierten Tokens schaffen.

LBLOCKs verbessertes Wertangebot: neue Turniere, Jackpots, Platinum Rollers Club NFT VIP Programm, CEX Listings und vieles mehr

Das Entwicklungsteam von Lucky Block arbeitet derzeit daran, den LBLOCK-Token mit neuen nützlichen Funktionen auszustatten und damit sein Wertversprechen für Token-Inhaber zu verbessern. Während der Sperrfrist werden die Inhaber der überbrückten Vermögenswerte die Einführung einer Vielzahl von Gamification- und Krypto-Funktionen erleben.

Zu den neuen Diensten werden auch Überarbeitungen bestehender Produkte gehören. So werden zum Beispiel die Besitzer der Platinum Rollers Club NFTs die lang erwartete Einführung des VIP-Programms erleben. Dieses wird einen bevorzugten und exklusiven Zugang zu einer Reihe von Produktangeboten im Lucky Block Casino beinhalten.

Außerdem wird es eine spezielle Stufe des Lucky Block Treueprogramms für LBLOCK geben. Weitere geplante Produkte sind Turniere und spezielle Jackpots, bei denen der LBLOCK-Token exklusiven Zugang und Preisfunktionen freischaltet.

Mit dem Ende des Dual-Coin-Wirrwarrs nehmen die Pläne für weitere LBLOCK CEX-Listings Gestalt an

Als Teil des Engagements des Teams für den zukünftigen Erfolg des LBLOCK-Tokens werden weitere Listings an zentralen Kryptobörsen angestrebt. Der LBLOCK V2-Token ist bereits an einer Reihe von führenden zentralen Börsen gelistet, darunter Gate.io, MEXC und LBank.

Das Ende der Verwirrung um die beiden Versionen des Coins wird es dem Team leichter machen, LBLOCK an mehr zentralen Börsen zu notieren. Vor dem Start von Lucky Block Casino und Sportwetten im November 2022 waren die Hauptprodukte der Plattform Gewinnspiele und Lotterien.

Das Team hat bestätigt, dass die Lotterie-Funktion in einer anderen Form zurückkehren wird, mit einer Version, die speziell für Lucky Block Token-Inhaber entwickelt wurde. Lucky Block beschränkt seinen LBLOCK V2 Token nicht nur auf den nativen Token von Lucky Block, so wichtig dieser auch ist. Das Geschäftsentwicklungsteam prüft die Möglichkeit, den Token in weiteren Casinos einzuführen.

Die Liste der Coins, die Kunden im Lucky Block Casino und Sportwetten verwenden können, umfasst LBLOCK, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether (USDT), Cronos, Monero, Dash, Zcash, Solana, Avalanche, Dai, Chainlink, Polygon, USD Coin, Polkadot, Uniswap, Shiba Inu und Wrapped Bitcoin.

Während LBLOCK innerhalb und außerhalb des Lucky Block Casinos und Sportwetten an Zugkraft gewinnt, zielt es darauf ab, seinen Ruf und seine Sichtbarkeit als die führende auf Glücksspiele und Glücksspiel fokussierte Kryptowährung in dem boomenden Sektor zu erhöhen.

Laut Daten der Krypto-Analyse- und Informationsseite CoinGecko ist LBLOCK V2 der 11.-größte Coin im Krypto-Glücksspielsektor mit einem vollständig verwässerten Marktkapitalisierungswert (FDV) von 9.489.804 Dollar.

Glücksspiel ist eine riesige Marktchance für Lucky Block – Lucky Block Telegram Casino und Sportwetten sind diese Woche gestartet

Abgesehen von den Problemen bei Stake.com sind Online-Wetten ein boomender Wirtschaftszweig, der zuletzt im Jahr 2022 auf 63,5 Milliarden Dollar geschätzt wurde und zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,7 % wachsen soll.

Innerhalb dieses Bereichs ist Krypto das am schnellsten wachsende Segment, und es sind Innovatoren wie Lucky Block, die davon am meisten profitieren könnten. Apropos Innovation: Wie bereits erwähnt, hat Lucky Block vor kurzem im Stillen sein Casino auf der Messaging-App Telegram gestartet und damit der Konkurrenz den Fehdehandschuh hingehalten.

Das Lucky Block Telegram Casino und Sportwetten ermöglicht es den Nutzern, schnell loszulegen, da es die KYC-Funktion von Telegram nutzt, um die Anmeldung zu einem Kinderspiel zu machen.

Telegram-Bots machen die Nutzung sehr einfach und ermöglichen den Zugang zum voll ausgestatteten Service von Lucky Block, der alle Online Casino-Favoriten wie Spielautomaten, Poker, Live-Casino und Tischspiele, einschließlich Roulette und Blackjack, umfasst.

LBLOCK ist das Krypto-Asset, das Interessierte in diesem Bereich unbedingt auf dem Radar haben sollten. LBLOCK ist gut positioniert, um die Welt des Glücksspiels zu erschließen – über Nacht verwandelt $LBLOCK Token-Besitzer in VIP-Gäste mit einem Sitz in der ersten Reihe in einem aufregenden Wachstumssektor der Kryptowirtschaft.

