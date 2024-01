Krypto News: Lucky Block setzt sich am iGaming-Markt durch – Kommt hier der nächste x100 Coin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Lucky Block Casino hat ein neues aktualisiertes Whitepaper veröffentlicht, das vollgepackt ist mit neuen Funktionen für den neu integrierten $LBLOCK V2-Token, der auf der Ethereum-Blockchain läuft. $LBLOCK V2 hat heute den Handel mit erhöhter Liquidität an der dezentralen Kryptobörse Uniswap aufgenommen, und der Preis ist innerhalb der ersten Handelsstunde um 23 % gestiegen und liegt laut DEXtools-Daten derzeit bei 0,00004546 Dollar.

Seitdem das neue Team den Wechsel von Lucky Block zu einer vollwertigen iGaming-Plattform, einschließlich Casino und Sportwetten, vollzogen hat, hat sich die Plattform weiterentwickelt. Innerhalb von sechs Monaten hat sich Lucky Block mit 200.000 monatlich aktiven Nutzern in die Spitzengruppe der Krypto-Casino-Welt katapultiert. Der Erfolg des hauseigenen Tokens $LBLOCK V2 ist so groß, dass monatliche Wetteinsätze in Höhe von 500.000 Dollar auf den Token lauten. Beeindruckend ist, dass im Vergleich zu etwa 93 Millionen Dollar monatlich über alle Krypto-Plattformen gewettet wird und $LBLOCK2 davon schon einen beachtlichen Anteil ausmacht.

Neues Whitepaper, neuer Lucky Block, mehr Nutzen für alle LBLOCK- und NFT-Besitzer

Das Whitepaper enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Verbesserungen, die das Projekt zum vielleicht innovativsten in seinem Bereich machen, was Gamification und die Rückgabe von Wert an Token-Inhaber angeht.

Der reibungslose Übergang von der V1 BNB Smart Chain-Version des Coins zur ERC20 Ethereum V2-Version bedeutet, dass von den ursprünglich 100 Milliarden $LBLOCK-Token 45,1 Milliarden geburnt wurden, sodass 49,41 Milliarden der Community gehören und 5,49 Milliarden für Staking, Listings und Belohnungen vorgesehen sind.

Besitzer von $LBLOCK V2-Token haben nun exklusiven Zugang zu Jackpots, die nur V2- und Platinum Rollers Club (PRC) NFT-Besitzern zur Verfügung stehen. Die Jackpot-Pools reichen von 10.000 Dollar bis 500.000 Dollar, sind aber aufgrund der kleineren Spielerzahl leichter zu gewinnen. Außerdem fließt 1 % der Einsätze im Casino in den monatlichen Jackpot-Pool, wobei der Gewinner in V2, USDT oder USDC ausgezahlt wird. Es besteht auch die Möglichkeit, durch das Staking des $LBLOCK V2-Tokens Belohnungen zu verdienen, die ebenfalls in V2, USDT und USDC ausgezahlt werden.

Lucky Block Platinum Rollers Club (PRC) – Relaunch, Mints und Airdrop erhöhen den Nutzen

Die PRC-NFTs werden von der BSC-Chain auf die Ethereum-Blockchain migriert. Neue NFTs werden gemintet und per Airdrpo an bestehende PRC-Besitzer verteilt, wobei die geschätzten Kosten von 35.000 Dollar vom Lucky Block Casino getragen werden, ohne dass dem Nutzer Kosten entstehen. Aus dem Whitepaper geht außerdem hervor, dass 20 % der durch den Verkauf von NFTs eingenommenen Mittel in den Staking-Pool fließen werden.

PRC-Community-Mitglieder erhalten außerdem exklusive VIP-Cashbacks in Höhe von 15 % auf LBLOCK-Einsätze, wobei ihre NFTs als wertvolle Eintrittskarte für Turniere und Jackpots dienen und das freischalten, was im Whitepaper als “lukrative Treue- und Empfehlungsprogramme” beschrieben wird.

PRC-Besitzer werden automatisch in einen exklusiven Privatclub mit einem eigenen VIP-Kundenbetreuer aufgenommen, ähnlich der Art von Dienstleistungen, die normalerweise Casinos für High Roller vorbehalten sind. Es gibt verlockende Anreize, $LBLOCK zu nutzen, denn die Spieler erhalten automatisch Zugang zu exklusiven Turnieren, bei denen Freispiele, $LBLOCK-Token und NFTs gewonnen werden können.

Wenn Nutzer der Plattform mit $LBLOCK V2 spielen, werden sie automatisch im Rahmen des Treueprogramms belohnt. Darüber hinaus gibt es ein Affiliat-Programm, bei dem Werber bis zu 15 % des Hausvorteils für alle Spieler, die sie auf die Plattform einladen, verdienen können.

$LBLOCK V2 DEX-Liquiditätsspritze: Team legt den Grundstein für neue zentralisierte Börsenlistings

Das Team von Lucky Block hat zunächst $LBLOCK V2 im Wert von 200.000 Dollar in seinen Uniswap-Liquiditätspool eingebracht, der heute einen Wert von 324.000 Dollar hat und damit strategisch den Weg für bedeutende Entwicklungen ebnet. Das Hauptziel von Lucky Block ist es, neue Investoren anzuziehen, da sich das Unternehmen auf die bevorstehenden CEX-Notierungen vorbereitet.

Das Handelsvolumen ist mit 70.000 Dollar bescheiden, nimmt aber zu, da sich die Nachricht verbreitet, dass $LBLOCK V2 aufgrund der umfangreichen Liquiditätsbereitstellung jetzt handelbar ist. DexTools-Daten zeigen, dass es 3.880 Token-Inhaber außerhalb der zentralen Börsen gibt. Die Verhandlungen mit LBank, MEXC und Gate.io über die Bereitstellung von Liquidität sind im Gange.

Das neue Team ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, obwohl es bisher hervorragende Fortschritte gemacht hat. Es werden strategische Partnerschaften gesucht und Krypto-Gateways für Produkte und Dienstleistungen von Drittanbietern, die mit $LBLOCK-Token zugänglich gemacht werden sollen.

Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was das Team bereits geliefert hat und was auf der neuen Roadmap noch fertiggestellt werden muss:

Bridgen von V1-Token zu V2: abgeschlossen

Integration von V2-Token in das Casino: abgeschlossen

Roadmap: abgeschlossen

Relaunch der PRC NFTs: abgeschlossen

Whitepaper-Entwicklung: abgeschlossen

Entwicklung von Staking Pools und Dashboard: in Arbeit

Token-Dashboard: in Arbeit

Mega-Casino-Jackpots für Token- und PRC-Inhaber: in Arbeit

Erhöhte Liquidität: abgeschlossen

Listing an verschiedenen Tier 1/2 CEXs: in Arbeit

Globale Partnerschaften in den Bereichen eSports, Fußball und MMA/UFC: in Arbeit

$LBLOCK V2 kann auf den zentralen Börsen LBank, Gate.io und MEXC sowie ab heute auf Uniswap gekauft werden. Inhaber von $LBLOCK V1, die ihre gebridgten Token noch nicht beansprucht haben, müssen auf https://v2bridge.luckyblock.com/ gehen und auf “Claim” klicken. Die Bridge von V1 zu V2 ist geschlossen. Diejenigen, die nicht von V1 gebridget haben, können ihre Token auf der dezentralen Börse Pancakeswap verkaufen, obwohl die Liquidität begrenzt ist und eine Gebühr anfällt.

Jetzt Lucky Block Website besuchen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.