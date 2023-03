Krypto News: Markt beruhigt sich in Erwartung auf das morgen stattfindende FOMC-Meeting

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährungsmärkte haben sich in Erwartung des morgigen FOMC-Meetings beruhigt, bei dem eine Zinsentscheidung erwartet wird, die möglicherweise Auswirkungen auf den weiteren Anstieg der Kryptowährungen haben wird. Analysten und Investoren fragen sich, wie die Märkte auf eine mögliche Zinserhöhung von 25 Basispunkten reagieren werden und ob Fed Chairman Jerome Powell möglicherweise eine Pause bei den Zinssenkungen einlegen wird, bis weitere Daten zur Stärke der Banken und der Wirtschaft vorliegen.

Laut dem CME FedWatch-Tool ist die aktuelle Marktauffassung, dass es eine starke Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten gibt. Die Prognose besagt, dass es eine 81,9%ige Wahrscheinlichkeit für diese Erhöhung gibt, während 18,1 % erwarten, dass die Zinssätze so bleiben, wie sie sind.

Viele Analysten sind der Meinung, dass die Fed die Zinssätze nicht erhöhen sollte, während andere fordern, dass die Fed sofort mit Zinssenkungen beginnen müsse, um den Druck auf die Banken zu verringern. Einige glauben, dass die enorme Menge an Währungen, die von der Fed und den größten Banken in das Problem gesteckt wurden, ihr den Raum gegeben hat, den sie benötigt, um die Zinssätze auf ihr Zielniveau zu erhöhen.

Es wird bald Zeit für die FED kommen, umzuschwenken und mit den Zinssenkungen zu beginnen, und sie wird einen anständigen Prozentsatz von etwa 5 %+ aufgebaut haben müssen, um genügend Punkte zum Zurücknehmen zu haben. Währenddessen erwarten Kryptowährungsanleger gespannt, wie sich der Markt in Reaktion auf die Zinsentscheidung entwickeln wird und ob dies einen weiteren Anstieg der Kryptowährungen beeinflussen wird.

Banken scheinen fürs Erste gerettet und Krypto befindet sich an Scheidepunkt

Die Bankenbranche hat in den letzten Tagen schwere Verluste erlitten, doch es scheint, als ob sie sich heute wieder erholen könnte. Die First Republic Bank ist bisher um 30 % gestiegen, nachdem sie in den letzten Tagen einen massiven Verkauf verzeichnet hatte, allein am Montag sank der Aktienkurs um 47 %. Auch Credit Suisse hat vorerst aufgehört zu bluten und die Schweizer Bank UBS, die den angeschlagenen Bankriesen gekauft hat, ist um 8 % gestiegen. Finanzministerin Janet Yellen hat angekündigt, dass die Bundesregierung erneut eingreifen könnte, um zu verhindern, dass andere Banken in Schwierigkeiten geraten.

Doch was bedeutet das alles für den Kryptomarkt? Eine weitere Zinserhöhung würde sich höchstwahrscheinlich negativ auf den Markt auswirken, insbesondere da bereits drei bedeutende Banken, die Fiat Ein- und Ausstiegsrampen bereitgestellt haben, wegfallen. Sollte der Zinssatz um 25 Basispunkte erhöht werden, könnte dies zu einem Rückgang von Kryptowährungen führen.

Allerdings ist einer der Gründe für den Anstieg der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen seit Jahresbeginn die Erwartung, dass die FED bald eine Wende einleiten wird, auch wenn dies noch einige Zeit dauern könnte. Sollte die FED den Markt überraschen und die Zinsen senken, könnte dies zu einem erneuten Anstieg von Bitcoin und Kryptowährungen führen. Dies ist zwar eine äußerst minimale Möglichkeit, aber es bleibt abzuwarten, wie die Märkte auf die Entscheidungen der FED reagieren werden.

Die Zinsentscheidung der FED – wichtiger Einflussfaktor für die Entwicklung des Kryptomarktes

Die Zinsentscheidung der FED ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Entwicklung des Kryptomarktes. Die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, ist für die Festlegung der Zinssätze verantwortlich, die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Wirtschaft und Finanzen haben, einschließlich Kryptowährungen wie Bitcoin.

Eine Erhöhung der Zinssätze durch die FED hat in der Regel eine negative Auswirkung auf den Kryptomarkt. Wenn die Zinssätze steigen, wird es für Investoren teurer, Geld zu leihen, um in Vermögenswerte wie Kryptowährungen zu investieren. Dies kann zu einem Rückgang der Nachfrage führen und den Preis von Kryptowährungen wie Bitcoin senken. Darüber hinaus können steigende Zinssätze auch dazu führen, dass Anleger ihr Kapital aus riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen abziehen und in sicherere Anlagen wie Anleihen oder traditionelle Währungen umschichten.

Andererseits kann eine Senkung der Zinssätze durch die FED positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Wenn die Zinssätze sinken, wird es für Investoren einfacher und günstiger, Geld zu leihen und in Kryptowährungen zu investieren. Dies kann zu einer erhöhten Nachfrage und einem Anstieg des Preises von Kryptowährungen wie Bitcoin führen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Zinsentscheidung der FED nicht der einzige Faktor ist, der den Kryptomarkt beeinflusst. Andere Faktoren wie die Regulierung, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch Mainstream-Finanzinstitute und die allgemeine Stimmung auf dem Markt spielen ebenfalls eine Rolle.

