Krypto News: Mask Network (MASK) Kursprognose 2023 – Wie geht es nun weiter?

Mask Network hat heute unter den Top 100 der Kryptowährungen auf Coinmarketcap den größten Tagesgewinn in Höhe von 15,84 % verzeichnet. Aber auch über die Woche konnte der Token mit einem hohen Anstieg von 116,53 % auf sich aufmerksam machen. Die Rallye fing jedoch im Unterschied zu vielen anderen Kryptowährungen bereits Anfang November des Jahres 2022 statt. Was sich genau hinter Mask Network verbirgt, wie es sich zuletzt entwickelt hat und wie die MASK Kursprognose aussieht, soll jetzt im folgenden Beitrag vorgestellt werden.

Was ist Mask Network (MASK)?

Mask Network wurde im Jahr 2019 eingeführt und soll die Nutzer mithilfe einer Browsererweiterung verschlüsselte Nachrichten über Twitter und Facebook versenden lassen können. Somit sollen sie für eine größere soziale Freiheit sorgen und die Privatsphäre schützen.

Möglich werden soll dies durch eine Brücke zwischen dem Internet und dem sich darüber befindlichen dezentralem Netzwerk. Auf diese Weise können die Nutzer dann verschlüsselte Nachrichten austauschen, Kryptowährungstransaktionen tätigen, Onlineshopping nachgehen, an DAOs teilnehmen, Daten austauschen sowie mit anderen dApps interagieren. Neben den Grundfunktionen werden von Mask Network auch einige weitere Features geboten:

Social-Media-Filter: Inhalte auf den sozialen Medien können vor anderen Leuten verborgen und nur für bestimmte Zielgruppen freigeschaltet werden.

Inhalte auf den sozialen Medien können vor anderen Leuten verborgen und nur für bestimmte Zielgruppen freigeschaltet werden. ITO (Initital Twitter Offering): Zum Launch von neue Projekte auf Ethereum, BSC, Polygon oder Arbitrum.

Zum Launch von neue Projekte auf Ethereum, BSC, Polygon oder Arbitrum. Praktische Kryptoübersicht: Mit dem Tool können die Preise von Kryptoassets auf derselben Seite angezeigt sowie diese auch gehandelt oder mit Fiatwährungen in über 60 Ländern gekauft werden.

Mit dem Tool können die Preise von Kryptoassets auf derselben Seite angezeigt sowie diese auch gehandelt oder mit Fiatwährungen in über 60 Ländern gekauft werden. Verifizierte NFT-Avatare: Sie stellen die Echtheit der Non Fungible Token Profibilder sicher.

Sie stellen die Echtheit der Non Fungible Token Profibilder sicher. Anonymisierte Datenübersicht: Alle digitalen Aktivitäten wie NFTs, POAPs, Spendenaufzeichnungen und mehr können anonymisiert über einen Ort abgerufen werden.

Alle digitalen Aktivitäten wie NFTs, POAPs, Spendenaufzeichnungen und mehr können anonymisiert über einen Ort abgerufen werden. Geschenk-Aktionen: Bei diesen erhalten die ersten interagierenden Personen NFTS und andere Token.

Bei diesen erhalten die ersten interagierenden Personen NFTS und andere Token. Dezentrale Cloud: Zusammen mit Arweave wird ein dezentraler, dauerhafter sowie nicht zensierbarer Datenspeicher und eine Austauschmöglichkeit für Daten geboten.

Der MASK-Token wird für die Governance des Projekts verwendet und von der MaskDAO verwaltet. Mit den Token erhalten die Inhaber dann die Berechtigung, um an den Entscheidungen der DAO teilzunehmen. Dabei entspricht ein MASK-Token einer Stimme.

Unterstützt wird Mask Network unter anderem von Binance, OKX, Maker, Filecoin, Animoca Brands Digital Currency Group und Arweave.org.

Was hat Mask Network (MASK) in letzter Zeit bewegt?

In der letzten Zeit ist Mask Network vermehrt durch einige Hackathons und andere Veranstaltungen aufgefallen. Dadurch dürfte es noch einmal eine größere Bekanntheit erfahren haben. Zudem gibt es aber auch noch einige weitere Nachrichten, welche in der Vergangenheit den Kurs von Mask Network bewegt haben.

Listung an BTSE

Seit dem 9. März ist Mask Network nun auch auf der Kryptobörse BTSE handelbar. Sie befindet sich derzeit auf Coinmarketcap auf Platz 148 der größten zentralen Handelsplätze für Kryptowährungen. Auf ihr wurde am heutigen Tage ein Handelsvolumen im Umfang von fast 194 Mio. US-Dollar bewegt. Dabei kommt sie auf 18.901 wöchentliche Besucher.

Mask Update v2.17.4

#MaskUpdate v2.17.4



1⃣ "More" tab & Profile Cards for NFT projects

2⃣ More accurate token & NFT info with DSearch

3⃣ Many new features in Web3 File Service

4⃣ Check out people's @LensProtocol Handles in Web3 Profile Cards

5⃣ Support Clover Wallet @clover_finance pic.twitter.com/5HkefLeqtN — Mask Network (Bridge to #Web3) (@realMaskNetwork) January 30, 2023

Das Mask Network hat zudem das Update v2.17.4 ausgeführt, bei welchem mehr Tabs und Profilkarten für die NFT-Projekte hinzugefügt wurden. Zudem werden akkuratere Daten über die NFTs mithilfe von DSearch ausgegeben. Aber auch dem Web3-Datenspeicher wurden viele neue Features hinzugefügt. Zu den weiteren Punkten des Updates gehören die Web3-Profilkarten von Lens Protocol und die Unterstützung der Clover Wallet.

Partnerschaft mit Go Plus Security

You can always check the security of a token contract with the Mask extension, huge thanks to @GoplusSecurity for the support https://t.co/TDosqSXbaC — Mask Network (Bridge to #Web3) (@realMaskNetwork) December 20, 2022

Durch die Partnerschaft mit der Sicherheitslösung von Go Plus Security können die Nutzer von Mask Network bei allen Smart Contracts die Sicherheit dieser überprüfen.

Firefly App für Social Media

Introducing Firefly



Backed by Mask Network, @thefireflyapp is the next-generational, cross-DID social mobile app that is launching soon!



We invite web3 frens to join us, be the first to test out the Firefly beta, and stand to win future benefits. pic.twitter.com/Ni8R6avB0g — Mask Network (Bridge to #Web3) (@realMaskNetwork) November 3, 2022

Am 3. November wurde auf Twitter zudem die Firefly App angekündigt. Dabei soll es sich um eine Social Media App handeln, welche auf offenen DIDs basiert. Mit ihr können gleichzeitig mehrere Social Media Netzwerke in einer Zeitleiste betrachtet werden. Zudem lassen sich mehrere DIDs in einem aggregieren und als eine Profilseite anzeigen. Durch Next ID sollen dabei die Identitäten der Nutzer besser vor Betrug und Bots geschützt werden. Ebenso können die Aktivitäten der Wale betrachtet werden, um das Marktsentiment besser einschätzen zu können. Ferner gibt es einen Web3-Kalender für wichtige DAO-Events, Konferenzen, AMAs und mehr.

Listung auf Bybit

Deposits of $MASK now open! $MASK/USDT will be available for trading from 8AM UTC on Nov 3, 2022. @realMaskNetwork



$MASK/USDT will also be supported on #Bybit Grid Trading Bots. https://t.co/nsRAKgu0hW — Bybit (@Bybit_Official) November 3, 2022

Seit dem 3. November ist Mask Network auf der großen Kryptobörse Bybit verfügbar. Sie wird auf Coinmarketcap derzeit auf Platz 5 der zentralen Handelsplätze geführt. Dabei wurden auf ihr allein am heutigen Tage fast 975 Mio. US-Dollar gehandelt und wird wöchentlich mehr als 3,316 Mio. mal aufgerufen.

Elon Musk kauft Twitter

Durch den Kauf von Twitter durch Elon Musk und dessen positiver Einstellung gegenüber Kryptowährungen haben viele Investoren eine größere Chance in den Vorhaben von Mask Network gesehen. Denn durch die Übernahme scheint zumindest eine Umsetzung auf Twitter in Zukunft gesichert zu sein.

Mask Network (MASK) Kursprognose 2023

Aktuell befindet sich Mask Network auf Platz 88 der größten Kryptowährungen und kommt dabei auf eine Marktkapitalisierung von 463.925.721 US-Dollar. Von den insgesamt 100 Mio. MASK-Token befinden sich bereits 76 % im Umlauf. Aus diesem Grunde muss keine allzu hohe Inflation mehr befürchtet werden. Jedoch wurde erst im November 2022 die Anzahl der Token von 47.229.163 auf 68.200.000 und am 8. März zuletzt auf 76.150.000 MASK angehoben. Somit ist die Umlaufversorgung in weniger als einem halben Jahr um 61,24 % gestiegen. Dennoch konnte der Kurs in dieser Zeit sogar einen massiven Anstieg verzeichnen.

Zu Jahresbeginn notierte Mask Network noch bei 2,1 US-Dollar und hat am heutigen Tage nach Ausbruch aus dem bullischen Dreieck das Jahreshoch bei 6,41 US-Dollar erreicht. Somit hat MASK eine Rallye von mehr als 205 % hingelegt, betrachtet man die Entwicklung seit Anfang November, sind es am heutigen Tage sogar teilweise mehr als 575 % gewesen. Zuletzt ist der Kurs jedoch nach kurzem Überschreiten des Widerstands bei 5,96 US-Dollar und des 23,6er-Fibonaccilevel auf den ersten von ihnen zurückgefallen. Sollte der Tagesschlusskurs über dem Fibonacci-Level schließen, so wäre ein weiteres Signal für einen Aufwärtstrend gegeben.

Betrachtet man hingegen einmal die Entwicklung des täglichen Handelsvolumens, so gibt dieses ebenfalls bullisches Signale. Denn während dieses noch zu Jahresbeginn bei gerade einmal 45,73 Mio. US-Dollar lag, wurde am heutigen Tage ein neues Jahreshoch bei 578,36 Mio. US-Dollar erreicht. Dies entspricht einem Anstieg in Höhe von fast 1.165 %. Durch das gesteigerte Interesse könnten weitere Kursanstiege möglich werden.

Kann die Bestätigung des aktuellen Niveaus auf Tagesschlussbasis erreicht werden, so befinden sich die nächsten Widerstände bei 6,43, 7,58, 8,71 und 9,23 US-Dollar. Prallt der Kurs hingegen an der Wand aus Widerständen erst mal ab, so erhält er Unterstützung bei 5,47, 5,15, 4,73 und 4,38 US-Dollar.

Eine wunderbare Ergänzung zu Mask Network könnte der stark gehypte neue Memecoin Love Hate Inu sein. Denn er möchte auf dem Erfolg von Facebook mit seiner Hot-or-Not-Funktion aufbauen. Allerdings handelt es sich vielmehr um eine Web3-Meinungsforschungsplattform, welche eine besonders hohe Verlässlichkeit, Sicherheit und Transparenz ermöglichen soll. Dabei verwendet die Onlinebewertungsplattform die beiden Verfahren Stake-to-Vote und Vote-to-Earn, wobei die Umfrageteilnehmer für mindestens 30 Tage in die Abstimmungen staken müssen. Somit sollen Spam, Betrug und Bots verhindert sowie gleichzeitig ehrliche Antworten durch die hohe Anonymität gewährleistet werden. Auf diese Weise können Unternehmen, Forscher und Politiker von der höheren Glaubwürdigkeit der Umfragen bei kontroversen Themen profitieren.

