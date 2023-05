Krypto News: Meme Coin $SPONGE Preis steigt wieder deutlich an – Nach MEXC listen Bitget und Gate den Coin nun auch

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Donnerstag, 11. Mai 2023 – Der erfolgreichste Meme-Coin $SPONGE wird mit Bitget und Gate an zwei weiteren Kryptobörsen gelistet, nachdem er heute an der MEXC gelistet wurde. Beide zentralen Börsen werden am Freitag, dem 12. Mai um 10:00 Uhr UTC den Handel mit dem $SPONGE Coin aufnehmen. Bis Freitag wird $SPONGE an insgesamt acht Börsen gelistet sein, und es werden zweifellos noch viele weitere folgen.

Laut Coinmarketcap-Daten ist Gate die neuntplatzierte Börse und Bitget die vierzehntgrößte. Sie haben ein Handelsvolumen von 801 Millionen Dollar bzw. 895 Millionen Dollar. Auf der Datenseite CoinGecko rangieren Bitget und Gate auf dem achten bzw. neunten Platz, wobei Bitget den siebten Platz für den höchsten Besucherverkehr aller Börsen weltweit belegt. Einzahlungen auf Bitget beginnen heute um 10:00 Uhr UTC und das Startup Event für $SPONGE beginnt um 19:00 Uhr UTC auf Gate.

$SPONGE hat eine erstaunliche Woche mit starkem Aufwärtstrend vor sich, da die CEXs Schlange stehen

$SPONGE hat eine erstaunliche Woche hinter sich – sein Preis ist laut Coinmarketcap-Daten um rund 600% gestiegen. Die ständig steigende Zahl an Börsenlistings innerhalb so kurzer Zeit stellt den Bullen noch deutlich höhere Renditen in Aussicht. Am heutigen Donnerstag beginnt der Handel von $SPONGE an der zehntplatzierten zentralen Börse MEXC Global um 10:00 Uhr UTC.

Andere Börsen, an denen $SPONGE bereits gelistet ist, sind Poloniex, LBank, CoinW, Toobit, BTCEX und eine Börse, die morgen bekannt gegeben werden soll. Da die Volumina explodieren und die Trader in die Kryptobörsen strömen, werden wahrscheinlich noch mehr Exchanges planen, den heißen Meme Coin zu listen.

$SPONGE trendet auf Dextools – 37.000 Twitter-Follower in 6 Tagen

$SPONGE ist die Nummer 3 unter den “Hot Pairs” auf der dezentralen Börsenhandelsplattform Dextools und hat eine Projektzuverlässigkeit von 98 von 99 Punkten. Das Handelsvolumen liegt weiterhin bei über 13 Millionen Dollar und die Liquidität bei 7,3 Millionen Dollar, was den Coin zu einem der gesündesten unter der neuen Welle von Meme-Coins in Bezug auf die Markttiefe macht.

Das Projekt hat jetzt 37.600 Follower auf Twitter nach nur sechs vollen Tagen, die Community explodiert. Es gibt auch fast 20.000 Mitglieder in der Telegram-Gruppe und 2.628 auf dem Discord-Server. Obwohl der $SPONGE-Kurs zu Beginn der europäischen Sitzung aufgrund von Gewinnmitnahmen von seinen Höchstständen entfernt ist, steigt die Zahl der Token-Inhaber weiter an und liegt nun bei 11.200.

Es ist nicht bekannt, wie viele Token-Inhaber es auf der wachsenden Liste der zentralisierten Börsen gibt, die den Coin listen, da diese Daten abgeschirmt sind. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Zahl der Inhaber an der CEX weit über der Zahl derjenigen liegt, die $SPONGE in ihren eigenen Wallets verwahren.

$SPONGE hat kulturellen Wert und ist eine Plattform für Wachstum

$SPONGE hat im Vergleich zu seinen Konkurrenten wie Pepe eine Menge zu bieten. Zum einen soll hinter $SPONGE ein Team von erfahrenen Fachleuten stehen, die bereits viele andere erfolgreiche Token eingeführt haben. Darüber hinaus umfasst das Team ein VC-Element und macht Sponge damit zum einzigen Meme-Coin der letzten Zeit, der eine derart hochrangige Beteiligung aufweist.

Laut einer kürzlich stattgefundenen Twitter Spaces-Community-Veranstaltung plant das Team eine große Marketingaktion für $SPONGE, die das globale Potenzial der Memes nutzen wird. Mit der Hommage an eine der bekanntesten Comicfiguren der Welt bietet $SPONGE die Möglichkeit, sich ein großes Stück des kulturellen Internet-Zeitgeistes und des damit verbundenen Wertes zu sichern.

Auch die Geschwindigkeit, mit der $SPONGE acht Börsen an Bord geholt hat, zeugt von den geschätzten Beziehungen, die einige der dahinter stehenden Personen in der Branche haben. Damit ist $SPONGE nicht nur für weitere Top-Börseneinträge gut gerüstet, sondern auch für seine Langlebigkeit und künftige Kurssteigerungen.

Wie auf der Website zu lesen ist, hat $SPONGE kein offizielles Team und der Token dient nur zu „Unterhaltungszwecken“, aber es gibt offensichtlich Personen, die auf einer informellen Ebene zusammenarbeiten.

Obwohl es also noch keine konkreten Gespräche über die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten gibt, die auf $SPONGE aufgebaut werden könnten, ist dies eine klare Möglichkeit, vermutlich abhängig von der zukünftigen Entwicklung des Coins. Unabhängig von der längerfristigen Zukunft schlägt $SPONGE im Hier und Jetzt weiterhin Wellen..

$SPONGE ist da – und die High-Society weiß Bescheid

Man könnte in der Tat behaupten, dass man angekommen ist, wenn man im extrem einflussreichen New York Magazine erwähnt wird, das von New Yorks vermögenden Kultursommeliers und den Wirtschaftsbossen der Wall Street gelesen wird.

Obwohl der Artikel viele falsche Informationen enthält, wie man es von Nicht-Krypto-Publikationen erwarten kann, werden nur zwei Meme-Münzen in dem Artikel erwähnt, und das spricht Bände:

“…all diese anderen Leute in der Bitcoin-Warteschlange kaufen keine Lebensmittel. Sie schicken sich gegenseitig Memes. Dabei handelt es sich nicht um gehobene oder wichtige Meme – wir reden hier buchstäblich über Pepe den Frosch und SpongeBob.

Zwei Meme-Coins, von denen der eine auf Pepe und der andere auf SpongeBob basiert, erleben derzeit einen großen Spekulationsboom, und beide tun so, als ob es wieder 2021 wäre.”

Die Inhaber von $SPONGE können also wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie an etwas dran sind, das einen greifbaren Wert ausstrahlt, auch wenn der Disclaimer auf der Website aus rechtlichen Gründen etwas anderes behauptet.

Hohe Summen fließen zu $SPONGE aufgrund des MEXC-Listings

Nachdem sich der Kurs nach den Turbulenzen an den Märkten, die durch den Verkauf einer großen Bitcoin-Tranche durch die US-Regierung und den Tweet von Elon Musk ausgelöst wurden, wieder beruhigt hat, fließt nun wieder neues Geld Richtung $SPONGE.

Die heutige MEXC-Börsennotierung fungiert als Kanal für einen Großteil dieses Geldes und bietet $SPONGE eine Plattform für einen weiteren Anstieg. Bei einem aktuellen Kurs von $0,0005220 könnten die Marktteilnehmer von $SPONGE einen starken Aufwärtstrend erleben, da die Börsennotierungen von MEXC, Gate und Bitget den Schwung verstärken.

$SPONGE Airdrop nicht verpassen

$SPONGE-Inhaber können sich für den Airdrop anmelden. Alles, was man dafür tun muss, ist, auf den Link auf der Airdrop-Anmeldeseite auf Discord zu klicken und dann die Discord-, Twitter-, E-Mail- und Walletadresse zu teilen. Sobald alle vier Adressen miteinander verbunden sind, ist man für den Airdrop berechtigt.

Airdropped-Tokens werden für drei Kriterien vergeben:

Engagement auf Discord – Status „hoch engagiert“ muss erreicht werden.

Anzahl der gekauften $SPONGE.

Anzahl der auf Uniswap gehandelten $SPONGE (CEX-Volumen kann von den $SPONGE-Systemen nicht gesehen werden und wird daher nicht berücksichtigt).

Die Scores werden jede Woche zurückgesetzt.

Der Stichtag (Snapshot) für die Teilnahmeberechtigung wird noch bekannt gegeben, was bedeutet, dass man keine Zeit verlieren sollte, um $SPONGE-Inhaber zu werden, wenn man sich für den Airdrop qualifizieren möchte. Man kann $SPONGE an sechs zentralen Börsen kaufen, darunter MEXC ab 10 Uhr UTC. Käufer können auch an der dezentralen Börse Uniswap direkt auf der $SPONGE-Website kaufen, unter sponge.vip.

