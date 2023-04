Krypto News: Meme-Coin Love Hate Inu erreicht kurz nach Verkaufsstart mehr als 2,5 Millionen Dollar – Analysten sind zuversichtlich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die neue Woche startet mit leichten Verlusten für die meisten Kryptowährungen. In den Vormittagsstunden hat sich die Lage zwar schon wieder etwas entspannt und der Bitcoin ist wieder zurück auf über 28.000 Dollar angestiegen, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und viele weitere Coins liegen aber dennoch leicht im Minus in den letzten 24 Stunden. Ganz anders sieht es beim Meme-Coin Love Hate Inu aus, der in den letzten 3 Wochen viel Aufsehen erregt hat. Hier wurden innerhalb kürzester Zeit mehr als 2,5 Millionen Dollar mit dem Vorverkauf des $LHINU-Token umgesetzt und die Gründe dafür sind vielseitig.

Die Power der Meme-Coins

Niemand weiß genau, ob und wann es passiert, aber wenn es passiert, dann gehts schnell. Die Rede ist von den gewaltigen Kursexplosionen, die Meme-Coins immer wieder hinlegen und so oft zahlreiche Utility-Token outperformen. Immer wieder ist von Geschichten zu hören, in denen die Coins, deren Ursprungsgedanke auf einem Scherz basiert, innerhalb kürzester Zeit um 10.000 % und mehr ansteigen und die Glücklichen, die investiert waren, um einiges reicher machen. Natürlich bleibt es ein Geschäft, das mit hohen Risiken verbunden ist und bei Coins, die keinen echten Mehrwert versprechen, droht auch immer der Totalverlust, das sollte jedem bewusst sein.

Allerdings gibt es Faktoren, aus denen man den möglichen Erfolg versuchen kann herzuleiten. Die Tatsache, dass Love Hate Inu in 3 Wochen im Vorverkauf schon mehr als 3 Millionen Dollar umgesetzt hat, zeigt zum Beispiel, dass der Token von Anfang an gut bei Investoren ankommt und ein gewisses Potenzial hat. Die Tatsache, dass der $LHINU neben der Zuordnung als Meme-Coin auch einen echten Nutzen erfüllt, macht ihn auch zum Utility-Token, was die Chance auf Erfolg und eine Preissteigerung deutlich erhöht.

Vote 2 Earn

Vote 2 Earn ist der Name des neuen Konzepts, das mit Love Hate Inu auf den Markt kommt und ein echtes Alleinstellungsmerkmal bringt. Hier gibt es noch keine Konkurrenz, was dem $LHINU viele Möglichkeiten eröffnet. Die Idee ist es, die Community mit LHINU-Token dafür zu belohnen, wenn sie an Umfragen teilnehmen. Jeder, der LHINU in seiner Wallet hat, kann Umfragen auf der Plattform erstellen und für die Teilnahme wird man mit Token belohnt. Allerdings müssen auch LHINU gestaket werden, um teilnehmen zu können. Dieses Konzept bringt gleich mehrere Vorteile mit sich.

Neben den witzigen Beispiel-Umfragen auf der Website, die deutlich machen, warum der $LHINU als Meme-Coin eingestuft wird, kann man natürlich zu jedem Thema eine Umfrage erstellen, das einen selbst oder die Welt gerade beschäftigt. Während die Meme-Umfragen das Potenzial haben, in den sozialen Medien viral zu gehen, könnten ernstere Themen vor allem für Unternehmen interessant werden. Diese versuchen schon lange, ihre Kunden dazu zu bewegen, an Umfragen zu Produkten, Service oder anderen Dingen teilzunehmen, um ihre Marktforschung voranzutreiben. Bisher allerdings nur mit mäßigem Erfolg.

So könnte Love Hate Inu schon bald die Plattform der Wahl für Unternehmen werden, die mehr über ihre Kunden erfahren wollen. Durch die Belohnung mit LHINU-Token wird das Engagement in der Community hoch gehalten, durch den Einsatz von Token, um teilnehmen zu dürfen, ist der Abstimmungsprozess anonym, aber dennoch verifiziert und nicht durch Bots zu verfälschen. Durch den Einsatz von NFTs wird es Unternehmen auch möglich sein, Rabattcodes und Ähnliches unter denen zu verlosen, die teilnehmen. Hier tun sich viele Möglichkeiten auf, sodass der $LHINU schon bald nach dem Launch deutlich im Kurs steigen könnte.

Derzeit erhält man für 0,000095 USDT einen Token, bis zum Ende des Vorverkaufs wird der Preis noch in mehreren Stufen erhöht, bis schließlich der Listingpreis von 0,000145 USDT erreicht ist. Das wird der Eröffnungskurs sein, zu dem der Token an den Kryptobörsen in den Handel geht. Das bedeutet für alle, die noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen, einen Buchgewinn von mehr als 50 %, bis der Token an den Exchanges gehandelt werden kann. Die nächste Preiserhöhung findet bereits morgen statt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

