Krypto News: Meme Coins weiterhin unter Druck, während Sonik Coin im Presale 350.000 Dollar überschreitet

Während die Preise für die Top Meme Coins ins Stocken geraten, hat das “new kid on the blcok” Sonik Coin ($SONIK) mehr als 350.000 Dollar von Investoren gesammelt, um die schnellste Kryptowährung zu werden, die jemals eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht hat.

Obwohl Sonik Coin nichts mit Sonic the Hedgehog zu tun hat, ist er von dem ikonischen Status im kulturellen Gaming Internet-Zeitgeist inspiriert. Bisher hat der Presale mehr als 356.000 Dollar eingebracht, wobei der Vorverkauf der Token noch höchstens 13 Tage läuft. Natürlich versuchen alle Meme Coins, viral zu gehen und in dieser Hinsicht hat $SONIK das Zeug dazu, erfolgreich zu sein.

$SONIK: Stake to Earn Meme Coin – Mehr als 12 Milliarden Token in Staking-Contract eingezahlt

$SONIK ist ein Meme-Coin, der den Token-Inhabern auch die greifbare Gewissheit bietet, dass sie für Staking Belohnungen in Form von weiteren Token erhalten. Alles, was Token-Inhaber tun müssen, um von SONIKs Stake-to-Earn-Utility zu profitieren, ist eine Einzahlung in den Staking-Smart-Contract vorzunehmen.

Viele Käufer aus dem Presale staken ihre Token sofort und können das auch schon tun, bevor der Vorverkauf beendet ist. Laut den Daten auf dem Sonik Staking Dashboard wurden bisher mehr als 12 Milliarden Token gestaket, bei einem Gesamtbestand von 299.792.458.000 Token.

Die Gesamtzahl der Token von $SONIK mag auf den ersten Blick seltsam willkürlich erscheinen, aber bei näherer Betrachtung erinnern sich manche vielleicht noch aus der Schulzeit daran, dass 299.792.458.000 Meter pro Sekunde die Geschwindigkeit des Lichts ist.

Fünfzig Prozent des Gesamtangebots entfallen auf den Vorverkauf, 40 Prozent auf das Staking und 10 Prozent auf die DEX-Liquidität. Umgerechnet bedeutet das, dass knapp 10 % der gesamten Token-Zuteilungen für den Vorverkauf bereits gestaket wurden. Das Projekt hat das Ziel, rund 2 Millionen Dollar im Presale einzunehmen, bevor $SONIK auf Uniswap gelistet wird.

$SONIK verkauft sich schnell – Kursexplosion voraus?

Die derzeitige Gesamtsumme von mehr als 315.000 Dollar entspricht mehr als 15 % des Hard Cap-Ziels, was bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Käufer in diesem Stadium ihre Token staken, was die Attraktivität des Renditepotenzials des Projekts unterstreicht.

Bei der derzeitigen Geschwindigkeit könnte der Vorverkauf bis nächste Woche ausverkauft sein, sodass potenzielle Käufer bei ihrer Entscheidungsfindung „sehr schnell“ sein sollten, wie es im Sonik-Jargon heißen würde. Die Token der Staker sind für mindestens sieben Tage nach dem Staking in dem Smart Contract gesperrt. Gestakte Token werfen so lange Erträge ab, wie sie gesperrt werden.

Es ist nicht notwendig, den Zeitraum für das Staking im Voraus festzulegen. Stattdessen können Anleger jederzeit nach Ablauf der siebentägigen Mindestlaufzeit aus dem Pool aussteigen.

$SONIK-Staking-Belohnungen werden mit einer Rate von 9125 $SONIK pro Ethereum-Block über einen Zeitraum von vier Jahren verteilt. Wie viel verdient wird, hängt von dem Prozentsatz des Staking-Pools ab, den man besitzt, und davon, wie lange man die Token einsetzt.

Neben den passiven Einkünften aus dem Staking profitieren die Anleger auch von einem Kapitalzuwachs, wenn der Coin-Preis steigt, was wiederum den Wert der Staking-Belohnungen vergrößert.

Kann $SONIK der nächste PEPE werden?

Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung von 2.098.547 Dollar ist das Potenzial für den Sonik Coin enorm. Ein Anstieg von 2 Millionen Dollar auf 100 Millionen Dollar würde einen Gewinn von 4.665 % bedeuten, was für einen Meme Coin wie $SONIK durchaus im Rahmen des Möglichen liegt.

Zum Vergleich: Der Meme Coin PEPE hat von ihrem Allzeittief bis zu ihrem aktuellen Preis von 0,000001084 Dollar eine Rendite von 3.825 % erzielt – eine Steigerung um das 38-fache.

Eine Investition von 1.000 Dollar in $SONIK könnte sich also auszahlen und vielleicht 50.000 Dollar oder sogar 100.000 Dollar einbringen, wenn Sonik auf das 50-fache seines Vorverkaufspreises steigt.

Obwohl es schwer ist, eine genaue Zahl zu nennen, wie hoch der Sonik Coin steigen könnte, bedeutet seine Staking-Funktion, dass der Verkaufsdruck gedämpft wird, wenn er auf Kryptobörsen wie Uniswap gelistet wird.

Die Staking-Funktion mildert den Effekt, dass ein Coin beim Start von kurzfristigen Käufern zum Nachteil derjenigen, die auf das langfristige Potenzial des Projekts setzen, abgestoßen wird. Eine Reihe von Coins sind in letzter Zeit mit einem ähnlichen Staking-Modell wie $SONIK gestartet und haben gute Ergebnisse erzielt.

Youtuber prognostizieren $SONIK Gewinne zwischen 10x und 100x

YouTube-Kryptokanel Crypto Gains, mit 107.000 Abonnenten, spricht in seinem Video davon, dass $SONIK um das 20-fache steigen könnte. In einem kürzlich erschienenen Video sagte Crypto ZEUS seinen 66.000 Abonnenten, dass er auch PEPE-ähnliches Potenzial für SONIK sieht.

In der Zwischenzeit rechnet der französischsprachige YouTuber Crypto Tony damit, dass der Sonik Coin um das 100-fache steigen könnte. Und der auf Presales spezialisierte Analyst Jacob Crypto Bury prognostiziert einen 10-fachen Preisanstieg für $SONIK.

Die Marketing-Reichweite geht über Finanz-Influencer auf YouTube hinaus. Der Coin wurde auf verschiedenen Top-Kryptoseiten erwähnt, darunter Cointelegraph, CryptoPotato, CoinGape, Inside Bitcoins, und Finbold. Um auf dem Laufenden zu bleiben, sollten Interessenten dem X-Account (früher Twitter) von $SONIK folgen und der Telegram-Gruppe beitreten.

Sonik Coin setzt auf das asiatische Krypto-Publikum

Das Team hinter $SONIK vermarktet den Coin auch an ein japanisches und ein breiteres asiatisches Publikum, wo die Popularität von Sonic unübertroffen ist. Mit dieser Strategie im Hinterkopf wurde die Sonik Coin Website ins Japanische, Chinesische (vereinfacht und traditionell), Koreanische, Thailändische, Vietnamesische und in andere wichtige Sprachen übersetzt.

$SONIK Smart Contract ist geprüft und sicher

Wie vom Projektteam bereits versprochen, wurde der Smart Contract geprüft und der Bericht veröffentlicht, den Interessenten auf der Website einsehen können. Die Sicherheit von Krypto-Investitionen muss oberste Priorität haben, daher ist es eine gute Nachricht, dass dieses Projekt den Schutz der Gelder ernst nimmt.

Es gibt keine dubiosen Hintertüren im Code, die den Handel einschränken können, indem sie Adressen auf eine schwarze Liste setzen oder das Minting weiterer Token zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen, um den Wert bestehender Bestände zu verwässern.

Die Audits sprechen auch für die Professionalität des Teams. Ganz im Gegensatz zu vielen Meme Coins, die auf den Markt kommen und ihren Code nie einer Prüfung unterziehen. So gut Websites wie DEXTools auch sind, wenn es darum geht, den Zugang zu automatisierten Audits durch Dritte zu ermöglichen, so ist es doch nicht dasselbe wie die Coder eines Sicherheitsunternehmens, die jede einzelne Codezeile durchgehen.

Wie man $SONIK kauft

Sonik ist ein fairer Presale. Fünfzig Prozent des gesamten Tokenangebots werden für den Verkauf an die Öffentlichkeit zugewiesen, und es gibt keine Teamzuteilung.

Um zum Vorverkaufspreis von 0,000014 Dollar zu kaufen, müssen Interessenten nur ihre Wallet auf der Website verbinden und die Summe wählen, für die sie kaufen wollen. Käufer benötigen ETH oder USDT, um die Token zu kaufen. Nach dem Ende des Vorverkaufs wird der Sonik Coin an der dezentralen Börse Uniswap gelistet. Im Whitepaper des Projekts gibt es weitere Informationen zu $SONIK.

