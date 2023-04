Krypto News: Meme-Generator AiDoge erobert das Internet im Sturm: 100.000 Dollar in wenigen Minuten nach dem Vorverkaufsstart gesammelt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch 26. April 2023 – Die neue Kryptowährung AiDoge ($Ai) startet heute ihren Vorverkauf und hat bereits wenige Minuten nach dem Start unglaubliche 105.000 Dollar eingesammelt. Den Investoren gefällt offensichtlich, was sie sehen. AiDoge hebt Internet-Memes auf die nächste Stufe, indem es die Macht der künstlichen Intelligenz (KI) und die viralen Fähigkeiten von Meme-Coins nutzt. AiDoge entwickelt einen Meme-Generator, den jeder nutzen kann.

Sie können $Ai jetzt zum Preis der ersten Stufe von 0,00002600 $ kaufen. Der Startpreis am Ende von Phase 20 beträgt $0,00003360, was frühen Investoren einen Buchgewinn von 29,3 % einbringt, noch bevor der Handel beginnt. Phase 1 endet, wenn 650.000 Dollar umgesetzt wurden, sodass Investoren keine Zeit verlieren sollten, um beim niedrigsten Preis noch $Ai kaufen zu können. Kurz gesagt, AiDoge kombiniert die beiden heißesten Krypto-Nischen: Memes und AI (Künstliche Intelligenz).

Wenn Sie Pepe Coin und Conflux verpasst haben – verpassen Sie nicht AiDoge ($Ai)

Coins in diesen beiden Nischen sind in letzter Zeit regelrecht explodiert, wie man an den steigenden Preisen von Pepe Coin, Conflux, The Graph und Singularity sieht, um nur vier zu nennen. Es mag ähnlich klingende Coins auf dem Markt geben, wie z.B. ArbDoge AI (AIDOGE), aber AiDoge ist der legitimste, weil er der einzige ist, der als Meme-Generator einen wirklichen Nutzen bietet. Wenn Sie den Pepe Coin, ArbDoge AI und die Wojak-Pumps verpasst haben, dann könnte dies die beste Chance sein, durch einen frühzeitigen Einstieg extrem hohe Renditen zu erzielen. Weil AiDoge einen realen Nuten hat, kaufen Investoren mit dem Coin einen langfristig wachsenden Wert.

AiDoge treibt ein neues Zeitalter von Internet-Memes voran

Mit AiDoge werden Memes, die bereits im Zentrum der Kommunikation und des Engagements im Internet stehen, einen unglaublichen Raketenstart in ein neues KI-getriebenes Paradigma erleben. Vergessen Sie die Frage, warum Sie nicht zuerst auf diese virale Meme-Idee gekommen sind – jetzt kann AiDoge das für Sie tun.

Natürlich ist immer noch eine menschliche Note erforderlich. Wie bei ChatGPT müssen Sie eine Eingabe in Form einer Textaufforderung machen. Aber das war’s auch schon. AiDoge erledigt den Rest der Arbeit für Sie. AiDoge basiert auf derselben KI-Technologie für maschinelles Lernen wie ChatGPT und DALL-E, um kontextrelevante Memes zu generieren. Das System wurde anhand umfangreicher Meme-Datensätze und Krypto-Nachrichten trainiert, um sicherzustellen, dass hochwertige und aktuelle Memes auf Aufforderungen per Texteingabe ausgegeben werden.

AiDoge ist an der Grenze der KI: trainiert auf Meme-Datensätzen und Krypto-Nachrichten

Durch den Querverweis zwischen Bildern und Text steht die Spitzentechnologie von AiDoge an der Grenze des Experimentierens und Entdeckens, die eine völlig neue Welt der KI-gestützten Kreativität eröffnet. Durch die Eingabe eines Textes können die Nutzer Memes erstellen, die früher nur wenigen brillanten Kreativen vorbehalten waren, die den Zeitgeist des Internets genau kennen. Darüber hinaus haben die Entwickler von AiDoge die Komplexität beseitigt, um den Meme-Liebhabern eine einfache und zugängliche Benutzererfahrung zu bieten, was bedeutet, dass es ein Tool sein wird, das Millionen von Menschen ansprechen wird.

Dadurch, dass die Erstellung von Memes für alle zugänglich gemacht wird, wird es zu einer Explosion der Kreativität führen, ganz zu schweigen davon, dass ein Mainstream-Publikum in die unendlichen Möglichkeiten von Krypto-gesicherten dezentralen Netzwerken eingeführt wird. Zum ersten Mal können die Schöpfer von Memes die Herkunft ihrer Kreation nachweisen und für ihre Arbeit belohnt werden – auch wenn AiDoge einen Großteil der schweren Arbeit übernimmt.

Staking und Premium-Funktionen belohnen AiDoge-Nutzer

Es wird Staking-Belohnungen und Premium-Features geben, die tägliche Credit-Belohnungen beinhalten, je nachdem wie viel gestaket wird. Top-Künstler und andere Nutzer können auch exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen erhalten und sogar Stimmrechte erhalten, was dem Projekt hilft, die Verwaltung zu dezentralisieren. Aber wie wird entschieden, wer die Top-Künstler sind? An dieser Stelle kommt die Abstimmung ins Spiel. AiDoge’s Voting-Mechanismus ermöglicht es allen Nutzern, ein Mitspracherecht bei der Auswahl der besten Memes zu haben. Die Gewinner-Memes werden mit $Ai-Token belohnt.

Öffentliche Meme-Wall bringt die Weisheit der Massen ins Spiel

Eine weitere neuartige Idee von AiDoge ist eine öffentliche Pinnwand, auf der alle erstellten Memes angezeigt werden und über die die Community abstimmen kann. Durch die Bewertung und das Ranking der Memes werden die Gewinner ermittelt. Durch diese messbare „Weisheit der Massen“ steigert der Feedback-Effekt des Votings die Sichtbarkeit der Memes, zusätzlich zu ihrem organischen Wachstum im Internet.

Und je größer die Gemeinschaft der AiDoge-Nutzer wird, desto größer sind die Belohnungen, die die Ersteller der besten Memes erhalten. Dies wiederum wird die Nutzerakzeptanz fördern, da es andere dazu anregt, der Gemeinschaft beizutreten. Jeden Monat kassieren die Besitzer der besten Memes ihre Belohnungen. Das bedeutet, dass die Uhr jeden Monat neu gestellt wird, so dass jeder Nutzer die Chance hat, die Tabelle von neuem anzuführen.

AiDoge ist durch geprüfte Smart Contracts gesichert, die in einem dezentralen Netzwerk laufen

Außerdem ist da noch der Sicherheitsaspekt des AiDoge-Blockchain-Ökosystems. AiDoge verfügt über mehrere Schutzmechanismen. Sein Smart Contract wurde von Certik vollständig geprüft und wird in den kommenden Tagen verfügbar sein. Nutzer des Netzwerks, die beim Staking $Ai hinterlegen, können sicher sein, dass der Smart Contract nicht Gefahr läuft, von Betrügern, die Fehler im Code entdecken, ausgenutzt zu werden.

Außerdem bietet die dezentrale Struktur des AiDoge-Netzwerks ein Fundament an Sicherheit, das das Risiko minimiert. Das Team von AiDoge glaubt, dass sich die Krypto-Community in die Anpassungsfähigkeit und Dynamik dieser beispiellosen Anwendung von KI in einem der populärsten Aspekte des Lebens im Internet verlieben wird: dem öffentlichen Wallfeed, der sowohl die Viralität und Popularität von Memes verstärkt als auch die Verbreitung von Ideen beschleunigt.

AiDoge Tokenomics – woher der Token seinen Wert erhält:

Kauf von Credits: Nutzer können mit $Ai-Token Credits kaufen, die dann für die Erstellung von Memes verwendet werden.

Staking: $Ai-Token können von Nutzern eingesetzt werden, um tägliche Credit-Belohnungen und andere Vorteile zu erhalten.

Abstimmungen und Belohnungen: $Ai-Token werden als Anreiz für Community-Mitglieder verwendet, die sich an Abstimmungen über Memes beteiligen und beliebte Inhalte erstellen.

Jetzt AiDoge im Presale kaufen.

