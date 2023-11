Krypto News: Meme Kombat startet 10.000 Dollar Giveaway und könnte PEPE überholen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der nächste große Meme Coin steht vor der Tür, da PEPE nicht mehr an seine frühere Performance anknüpfen kann. Meme Kombat, die neue Battle-Plattform für Meme Coins erlebt einen massiven Kapitalzuwachs, sodass der Vorverkauf der $MK-Token bereits auf die 2 Millionen Dollar Marke zusteuert.

Der $MK-Token verkauft sich schnell. Bisher wurden mehr als 1,9 Millionen Dollar im Presale umgesetzt. Es bleiben nur noch zwei Tage, bis der Tokenpreis um 4,39 % von 0,205 Dollar auf 0,214 Dollar steigt. Potenzielle $MK-Käufer sollten beachten, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Preiserhöhung schon vor Ablauf des Countdowns auf der Website durchgeführt wird, wenn die Token, die für die aktuelle Vorverkaufsphase vorgesehen sind, schon früher ausverkauft sind.

Das Team von Meme Kombat wird 10.000 USDT verschenken, wenn der Meilenstein von 2 Millionen Dollar erreicht ist, so dass es einen noch größeren Anreiz gibt, zu den frühen Investoren zu gehören. Um sich für das Airdrop-Giveaway zu qualifizieren, müssen Anleger Token im Wert von mindestens 100 Dollar kaufen.

Die besten Tage von PEPE sind vorbei, während Meme Kombat erst loslegt

Der Meme Coin Pepe hat zweifellos für Furore gesorgt, indem er sich die Viralität des grünen Frosches zunutze gemacht hat. Einen Nutzen hat PEPE aber nicht gehabt. Der Preis von Pepe schoss Ende Oktober im Rahmen der allgemeinen Preiserholung auf den Kryptomärkten in die Höhe. Seitdem hat der Kurs eine langgestreckte Flagge (Bear Flag) gebildet, bevor er sich wieder nach oben bewegen konnte.

Da jedoch neue Meme Coins wie GROK und DORK um die Aufmerksamkeit der Trader wetteifern, könnte die Wahrscheinlichkeit auf Gewinne bei Meme Kombat deutlich höher als bei PEPE sein.

Der Pepe-Kurs ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels um 6,7 % auf 0,000001127 Dollar gesunken, verfügt aber immer noch über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 466 Millionen Dollar.

Um sein Allzeithoch von 0,000003459 Dollar zu erreichen, müsste der Pepe-Kurs um 200 % steigen. Ein solcher Anstieg liegt durchaus im Rahmen des Möglichen. Ein Anstieg von 200 % verblasst jedoch im Vergleich zu dem 21.000 prozentigen Anstieg vom Zeitpunkt der Markteinführung von Pepe Mitte April bis zu seinem Höchststand am 7. Mai.

Beim Kurs von Pepe gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens haben sich die anfänglichen Kursgewinne des Coins nicht gehalten, und zweitens wurden die meisten Gewinne in den drei Wochen unmittelbar nach der Notierung erzielt. Mit anderen Worten: Die guten Zeiten sind für Pepe vorbei. Eine Alternative wie Meme Kombat, die noch nicht an den öffentlichen Märkten gehandelt wird, bietet die Chance auf ein weitaus größeres Wachstum als eine späte Investition in Pepe.

Auch was die Nachhaltigkeit des Preises angeht, ist ein solches Ergebnis wahrscheinlicher, wenn ein Meme Coin einen differenzierenden Nutzen und damit einen Vektor für die Generierung von Einnahmen und Gewinn bieten kann, wie es bei Meme Kombat der Fall ist.

Meme Kombat hat einen Anwendungsfall, der MK zum beliebtesten Meme Coin machen könnte

Meme Coins sind nach wie vor ein Magnet für Trader, die beträchtliche Renditen erzielen wollen, aber die Branche ist über die Jagd nach kurzfristigen Kursbewegungen hinaus gereift. Marktteilnehmer sind zunehmend auf der Suche nach Coins, die einen Anwendungsfall haben, der skalierbar ist und Gewinne bringen kann. Meme Kombat ist genau so ein Coin.

Meme Kombat baut eine Arena auf, in der Meme-Charaktere gegeneinander antreten und die Nutzer auf die Ergebnisse wetten können. Auf einen Schlag wird das wertschöpfende Potenzial zweier schnell wachsender Krypto-Sektoren außerhalb der Meme Coins erfasst – nämlich Gaming und Wetten.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

GameFi hat laut der Krypto-Daten-Website CoinGecko eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden Dollar. In der Zwischenzeit werden Glücksspiel-Tokens mit 734 Millionen Dollar bewertet, Tendenz steigend. Folglich greift Meme Kombat einen expandierenden Markt an.

Auch Meme Coins sind derzeit 18,2 Milliarden Dollar bewertet, bei einem täglichen Handelsvolumen von 1,5 Milliarden Dollar. Wenn man das alles zusammenzählt, ergibt sich eine Branche, die noch vor dem Beginn des Krypto-Bullenmarktes mit 30 Milliarden Dollar bewertet wird.

Das Aufregende an Meme Kombat ist die Art und Weise, wie die kämpfenden Meme-Charaktere und das Wett-Geschäftsmodell die bereits bestehenden Communites, die durch die Top Meme Coins entstanden sind, für sich gewinnen können. Die Anhänger der beliebtesten Meme Coins können den Kampf ihrer Favoriten in der Meme Kombat Arena verfolgen und dabei auf einen Sieger wetten, um ihre $MK-Token mit ein bisschen Glück zu vermehren.

Die erste Battle-Saison wird verfügbar sein, nachdem der Presale ausverkauft ist und das Projekt gelauncht wurde. Es gibt 11 Meme-Charaktere, die in der ersten Saison zum Kampf antreten: Milady, Baby Doge, Doge, Floki, Kishu, Mong, Pepe, Pepe2, Shiba, Sponge und Wojak. Die Meme-Charaktere der Saison 2 erscheinen kurz vor dem Ende von Saison 1.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Dynamisches Staking bringt derzeit über 500 % Rendite

Investoren, die auf $MK im Presale setzen, müssen nicht darauf warten, bis die Plattform live geht und die ersten Battles beginnen, um eine Rendite zu erzielen. Die $MK-Token können bereits während des Vorverkaufs in den Staking Pool eingezahlt werden, wobei die jährliche Rendite (APY) aktuell bei über 500 % liegt. Dieser Wert variiert zwar mit der Größe des Staking Pools, kann sich aber in einem überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln. Sobald die Battle-Saison losgeht, können gestakte Token dennoch für Wetteinsätze in der Arane genutzt werden.

Krypto-YouTube-Analysten sind beeindruckt von dem, was sie von Meme Kombat sehen, wobei ein Presale-Beobachter in seiner Analyse davon ausgeht, dass der $MK-Kurs schnell um das 10-fache steigen kann.

Das dynamische Staking von $MK kombiniert On-Chain- und Off-Chain-Transaktionen, so dass die Nutzer nur Netzwerkgebühren zahlen, wenn sie ihre $MK staken und abheben, während das Claimen von Staking-Belohnungen Off-Chain erfolgt und keine Gebühren anfallen. Alle Einsätze werden in Echtzeit protokolliert und in On-Chain Gaming Contracts integriert, damit die Meme Kombat User auch mit gestakten Token in der Arena wetten können, während sie eine Staking-Rendite erhalten.

Gegenwärtig wurden 7,68 Millionen $MK in den Staking Pool eingezahlt und die 2.250 Staker haben insgesamt 881.128 $MK an Belohnungen erhalten. Die Zahl der Staker ist in den letzten drei Tagen um etwa 400 gestiegen, da das Interesse an dem Coin zunimmt.

Ein Großteil, nämlich 63% aller verkauften Token, wurde inzwischen gestaket, was die Beliebtheit des passiven Einkommens von Meme Kombat unterstreicht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Krypto-Analysten Meme Kombat auf Youtube einen Anstieg um das 10-fache vorhersagen.

Insgesamt gibt es 120 Millionen $MK-Token. 30 Prozent des Angebots sind für Staking- und Battle-Rewards vorgesehen, 10 % für Community-Rewards und 10 % für dezentrale Börsenliquidität. Fünfzig Prozent des gesamten Tokenangebots werden im Rahmen des ICO verkauft.

Um mehr zu erfahren und über Meme Kombat auf dem Laufenden zu bleiben, können Interessenten der Telegram-Gruppe beitreten oder dem X-Account folgen. Diejenigen, die sich für den Kauf von Meme Kombat interessieren, haben die zusätzliche Gewissheit, dass der Smart Contract vollständig auf Sicherheit geprüft wurde und keine nennenswerten Probleme festgestellt wurden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.