Krypto News: Memecoins befinden sich im Rallyemodus

Im Kryptospace erleben wir derzeit eine interessante Marktphase, in der besonders Memecoins im Rallyemodus sind. Getrieben von einer allgemeinen Aufwärtsbewegung am Kryptomarkt, haben Coins wie Doge, Shiba Inu, Bonk und Pepe in kürzester Zeit enorme Kursgewinne erzielt.

Bonk und Pepe mit enormen Kursgewinnen

Der Memecoin-Markt erlebt aktuell eine beeindruckende Aufwärtsbewegung, angeführt von Pepe und Bonk, die bemerkenswerte Kursentwicklungen vorweisen können.

Pepe hat in den letzten 7 Tagen einen Kursanstieg von über 150 Prozent erlebt, der den Wert von 0,000001 Dollar auf über 0,0000035 Dollar katapultierte. Nach diesem jüngsten Kurspush hat sich der Coin heute etwas abgekühlt und konsolidiert die erzielten Gewinne, was zu einer neutralen Entwicklung in den letzten 24 Stunden führte. Die Marktkapitalisierung von Pepe ist auf 1,27 Milliarden Dollar angestiegen, während das Handelsvolumen mit knapp 2 Milliarden Dollar noch beeindruckender ist.

Der aktuelle Kurs von Pepe liegt trotz der Konsolidierung bei starken 0,0000029 Dollar, knapp unter dem Allzeithoch von vor 10 Monaten nahe 0,000004 Dollar. Sollte der Aufwärtstrend anhalten, könnte ein Durchbrechen des großen Widerstands einen weiteren Anstieg in Richtung 0,000005 Dollar ermöglichen. Supportzonen bei 0,0000028 Dollar und 0,0000023 Dollar bieten Unterstützung, falls die aktuelle Konsolidierung den Kurs weiter drücken sollte.

Bonk verzeichnete heute seinen seit langem größten Kursanstieg, mit einem Sprung von über 50 Prozent. In den letzten 7 Tagen konnte Bonk ein Plus von über 80 Prozent verbuchen, was den Kurs von etwas über 0,00001 Dollar auf 0,000023 Dollar steigen ließ. Damit konnte Bonk den Widerstand bei 0,00002 Dollar überwinden, ein Niveau, das nun bei möglichen Korrekturen als Support dient. Bei einem weiteren Aufwärtstrend könnte der Kurs in den nächsten Tagen das Allzeithoch bei 0,000025 Dollar ins Visier nehmen.

Auch Doge und Shiba Inu im Aufwärtstrend

Der Aufwärtstrend im Memecoin-Markt erstreckt sich nicht nur auf Pepe und Bonk, sondern auch Doge und Shiba Inu zeigen sich von ihrer starken Seite. Dogecoin hat in den letzten 7 Tagen einen beeindruckenden Anstieg von 50 Prozent verzeichnet, wobei der Kurs von 0,085 Dollar auf aktuell 1,30 Dollar gestiegen ist. Dabei wurde ein wichtiger psychologischer Widerstand bei der 0,1 Dollar-Marke überwunden. Dabei handelt es sich um einen Punkt, an dem der Coin in der Vergangenheit mehrfach gescheitert war. Das Handelsvolumen von Doge legte in den letzten 24 Stunden um über 200 Prozent zu und liegt jetzt über 5 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung hat ebenfalls stark zugenommen und erreicht über 18 Milliarden Dollar, was Doge zur neuntgrößten Kryptowährung macht. Sollte der Aufwärtstrend anhalten, bildet das 0,15 Dollar-Niveau den nächsten Widerstand.

Shiba Inu zeigt ebenfalls eine bemerkenswerte Erholung. Mit einem Intraday-Gewinn von 25 Prozent ist der Kurs auf aktuell 0,000014 Dollar hochgeschossen. In den letzten 7 Tagen konnte Shiba Inu somit ein starkes Plus von 40 Prozent verbuchen. Ähnlich wie bei Doge stieg auch hier das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um über 100 Prozent an, was fast 2 Milliarden Dollar Volumen entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 8 Milliarden Dollar ist Shiba Inu aktuell die sechzehntgrößte Kryptowährung. Bei einer Fortsetzung des aktuellen Aufwärtstrends könnte der nächste große Widerstand bei 0,000018 Dollar liegen, während das Niveau von 0,000012 Dollar Unterstützung bietet.

Breitere Kryptorallye als Hauptkatalysator

Die jüngste Rallye im Memecoin-Sektor ist eng verknüpft mit einer breiteren Aufwärtsbewegung am gesamten Kryptomarkt. Führende Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum verzeichnen ebenfalls starke Gewinne, was den Gesamtmarkt auf eine solide Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar, genauer gesagt 2,33 Billionen Dollar, hebt. Dies entspricht einem Zuwachs von 5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Der Fear und Greed Index befindet sich mit einem Wert von über 80 ebenfalls in einem extrem bullischen Bereich.

Bitcoin erlebte kürzlich mehrere signifikante Kursanstiege. Zunächst stieg der Preis um 8 Prozent auf über 56.000 Dollar, gefolgt von einem weiteren Schub von 4 Prozent am nächsten Tag, der den Kurs auf über 59.000 Dollar trieb. Der bisher letzte Anstieg von 6 Prozent in den letzten 24 Stunden brachte den Kurs auf etwa 62.500 Dollar, das höchste Niveau seit zwei Jahren. Ethereum konnte in den letzten 7 Tagen um über 14 Prozent zulegen und seinen Kurs deutlich über 3.400 Dollar stabilisieren.

Die Hauptverantwortlichen für diese Rallye sind zwei wesentliche Katalysatoren. Zum einen hat die kürzlich erfolgte Genehmigung von Bitcoin Spot ETFs, die neues Kapital in den Markt spülen und den Kaufdruck auf Bitcoin erhöhen, zu einem Kursanstieg geführt. Zum anderen rückt das nächste große Ereignis, das Bitcoin Halving im April, in den Fokus. In der Vergangenheit folgte auf Halvings stets eine Rallye, was viele Investoren derzeit besonders optimistisch stimmt.

Inmitten der eindrucksvollen Rallye, die den Memecoin-Markt erfasst hat, zeichnet sich ein weiterer potenzieller Hochflieger ab: der Smog Token ($SMOG).

Der Memecoin Smog könnte bald ebenfalls explodieren

Smog setzt auf die Stärke seiner Community und das Versprechen des bisher größten Airdrops auf der Solana-Blockchain, um sich im Wettbewerb mit anderen Memecoins zu behaupten. Mit der Möglichkeit, durch Staking beeindruckende 42 Prozent Rendite zu erzielen und gleichzeitig Airdrop-Punkte zu sammeln, positioniert sich Smog als eine attraktive Option für Anleger, die nach spannenden Investitionsalternativen zu bereits etablierten Memecoins suchen.

Das Projekt hat sich zudem dazu entschieden, den Coin und den Airdrop nicht nur auf die Solana-Blockchain zu beschränken. Der Coin will zu einem Multi-Chain-Token werden. Bereits jetzt gelang ein Bridging auf die Ethereum-Blockchain. Dies erhöht nochmals die Reichweite und das Renditepotenzial von Smog.

