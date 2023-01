Krypto News: Meta Masters Guild Presale erreicht 200.000 $ – nur noch fünf Tage, um von der 42 % Preissteigerung zu profitieren

Die neue Play-2-Earn Gaming-Plattform von Meta Masters Guild (MEMAG) hat in den ersten Tagen schon über 200.000 $ von Früh-Investoren eingesammelt. Nur rund vier Tage nach dem Start des Presales konnte die Online-Gaming-Gilde verstärkt Aufmerksamkeit von Investoren erzielen. Dabei verfolgen die Verantwortlichen die Mission, ein mobilzentriertes Ökosystem für Play-2-Earn-Games zu entwickeln, das mit einem hohen Unterhaltungsfaktor in Zukunft steigende Marktanteile für sich beanspruchen möchte.

Das Interesse am Krypto-Gaming bleibt dank der immanenten Vorteile der dezentralen Blockchain-Technologie groß. Dezentrale Konzeption passt einwandfrei zu zukunftsorientierten Gamern, die die Eigentümerschaft an den In-Game-Assets erhalten und transparent Rewards verdienen wollen. Zugleich bietet die Gaming-Gilde Meta Masters Guild auch für die andere Seite Chancen. Denn Gaming-Entwickler können mit Fokus auf die Blockchain-Welt ihre eigenen Games in der Gilde ansiedeln und somit den nativen ERC-20-Token MEMAG unterstützen.

Zu Meta Masters Guild

Analysten sehen bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 10x Potenzial für den MEMAG Coin in 2023.

MEMAG jetzt kaufen und 42 % Buchgewinne in Phase 2 erhalten

Der MEMAG Coin befindet sich aktuell in der ersten Vorverkaufsphase. Insgesamt wird der Presale in sieben aufeinander folgenden Phasen abgewickelt. Aktuell kann man den MEMAG Token für 0,007 $ kaufen, bevor der Preis am Ende der ersten Phase bei einem eingesammelten Kapital von 490,000 $ deutlich ansteigt. Der neue MEMAG Preis – 0,01 $. Daraus resultiert eine Preissteigerung von 42,8 % im Vergleich zur aktuellen Phase 1. Früh-Investoren können sich mit hohen Buchgewinnen belohnen, die bis zum Ende des Meta Masters Guild Vorverkauf über 220 % betragen.

Bei der aktuellen Dynamik könnte der Meta Masters Guild Presale in der laufenden Woche die zweite Vorverkaufsphase erreichen, sodass interessierte Investoren schnell sein müssen.

Meta Masters Guild ist ein ambitioniertes und zukunftsorientiertes Gaming-Projekt, das sich auf einen wachstumsstarken Markt konzentriert. Man möchte in der Gaming-Gilde unabhängige Entwicklerstudio vereinen und eine fortschrittliche Plattform bieten, die erlebnisreiche Mobile-Games beinhaltet.

Renommierter Partner: Gamearound entwickelt das erste MEMAG-Game

Bereits drei verschiedene Games befinden sich in der Entwicklung. Meta Kart gilt als das P2E-Game, deren Entwicklung besonders weit fortgeschritten ist, sodass der Launch zeitnah erfolgen könnte. Mit Gamearound konnten die Verantwortlichen hinter Meta Masters Guild bereits einen renommierten Spieleentwickler für die eigene Mission gewinnen. In der Vergangenheit entwickelte man bereits ein Game für das E-Commerce-Unternehmen Boohoo, das einen Umsatz von über eine Milliarde $ generiert.

Racing-Games gelten als sehr beliebt und lassen sich auch auf dem mobilen Smartphone, das zum fortwährenden Begleiter im Alltag geworden ist, hervorragend spielen. Deshalb möchte Meta Masters Guild insbesondere diese Zielgruppe erreichen und wird schon bald das qualitative P2E-Game launchen. Gamer wählen sich dann einfach ihre favorisierten Fahrer und Karts, um gleich an einem Drive-Battle mit den anderen Spielern teilnehmen zu können.

Als Free-to-Play-Game sind Einstiegsbarrieren eigentlich nicht vorhanden. Zugleich können die Gamer auswählen, ob sie zunächst im Arcade-Mode solo ihre Fähigkeiten perfektionieren wollen oder schon bereit für ein PVP-Game (Player vs. Player) sind. Mit den nativen MEMAG Token oder den Gems (eine Art Rewards-Währung) lassen sich schnell Upgrades vornehmen. Hier zeigt sich auch bereits die starke Utility der MEMAG Token – denn diese werden jedem P2E-Game aus dem Ökosystem zugrunde liegen.

Meta Masters Guild setzt auf Wachstum & Nachhaltigkeit: Besser als Axie Infinity

Die Meta Masters Guild hat sich mit dem profitablen und beliebten Gaming-Markt ein spannendes Segment ausgesucht, um in Zukunft Wachstum zu generieren. Dies gilt umso mehr, wenn man den Fokus auf Mobile Games berücksichtigt, da diese Sparte eben noch einmal schneller als der Gaming-Markt wachsen soll. Dennoch möchte man es besser als bestehende Krypto-Games machen, die oftmals einen kurzen Hype generieren, dann aber mit rückläufigem Interesse kämpfen.

Meta Masters Guild setzt hier auf einen deutlich nachhaltigeren Ansatz, um Spiele zu launchen, die einen hohen Unterhaltungsfaktor bieten. Deshalb sollen Spieler in MEMAG investieren, weil sie von den Games überzeugt sind – man möchte nicht wie die Konkurrenz „Earn“ über „Play“ stellen, sondern eine gleichgewichtete Gestaltung umsetzen, mit Fokus tendenziell auf „Play“. Denn letztendlich ist es das, was Spieler zu einem bestimmten Game treibt – die Unterhaltung.

Nach einem Report von Dapp Radar bleibt das Blockchain-Gaming eines der spannendsten Marktsegmente. Im vergangenen Jahr zeigte sich das Gaming für fast die Hälfte aller Blockchain-Aktivität in 50 verschiedenen Netzwerken verantwortlich. Für Früh-Investoren scheint es weiterhin attraktiv, sich im P2E-Segment mit neuen, vielversprechenden Coins zu positionieren.

Wer am nachhaltigen Wachstum von Meta Masters Guild partizipieren möchte, kann sich bereits jetzt beteiligen. Mit einem Krypto-Wallet sowie ETH/USDT kann man innerhalb von wenigen Minuten die eigenen Kryptos gegen MEMAG swappen und bis zum Ende des Presales Buchgewinne von über 220 % erzielen.

Jetzt zum Meta Masters Guild Presale