Krypto News: MEXC-Listing von $SPONGE für 11. Mai bestätigt – Meme-Coin steuert erneut auf Kursexplosion zu

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dienstag, 9. Mai 2023 – Der Meme-Coin $SPONGE, der Pepe inzwischen in vielen Punkten übertrifft, wird am 11. Mai an der siebten zentralen Kryptobörse MEXC ab 10:00 UTC gehandelt. Diese jüngste Notierung bedeutet, dass $SPONGE ab diesem Donnerstag an sechs CEXs gehandelt wird. Pepe hat drei Wochen gebraucht, um seine ersten CEX-Listings zu erhalten, $SPONGE hat dieses Ziel in weniger als 48 Stunden erreicht.

Der heiße Meme-Coin war in den letzten zwei Tagen der am meisten gehandelte Coin auf der Nr. 1 der dezentralen Börsen Uniswap. Gerüchte über eine Abkühlung des Meme Coin-Hypes nach dem gestrigen Krypto-Crash erweisen sich als verfrüht. Den Daten von Coinmarketcap zufolge sind Meme-Coins heute die leistungsstärkste Kategorie von Coins – ihr Durchschnittspreis ist um 51 % gestiegen und hat damit alle anderen Krypto-Kategorien übertroffen.

Obwohl er erst seinen fünften Handelstag hinter sich hat, ist $SPONGE der Meme-Coin mit dem höchsten Wertzuwachs auf 7-Tages-Basis, nämlich 1.290%. Pepe hingegen ist allein in den letzten 24 Stunden um 18% gefallen.

Die Datenseite CoinGecko stuft die zentralisierte Kryptobörse MEXC auf Platz 7 mit einer Vertrauensbewertung von 9 von 10 ein und stellt fest, dass das 24-Stunden-Handelsvolumen bei 777 Millionen Dollar liegt. Die Meme-Coins Pepe und Turbo gehören beide zu den fünf wichtigsten Handelspaaren von MEXC und werden bald von $SPONGE ergänzt.

An der MEXC werden 180 Spot-Paare und 125 Futures gehandelt. Die beliebte Börse hat ihren Sitz auf den Seychellen. Andere CEXs, an denen $SPONGE gehandelt wird, sind Poloniex, wo der Coin seit gestern (Montag, den 8.) gehandelt wird, LBank, CoinW, Toobit und BTCEX.

Hier sind die vollständigen Details des MEXC Global Kickstarter und Listing Zeitplans für $SPONGE:

Einzahlung eröffnet: Dienstag, 9. Mai 10:00 (UTC)

Abstimmungszeitraum: 2023-05-09 10:00 bis 2023-05-10 09:50 (UTC)

Abstimmungsergebnis: 2023-05-10 10:20 (UTC)

Handel: Donnerstag, 11. Mai 10:00 (UTC)

Abhebungen: Freitag, 12. Mai 10:00 (UTC)

The @spongeoneth Kickstarter is coming to @MEXC_Global!



Vote with $MX to support the $SPONGE

listing and to share 52,630,000 $SPONGE airdrops

Voting period: 10:00 May 9 – 09:50 May 10 (UTC)

Trading: 10:00 May 11 (UTC)



Details: https://t.co/6uA258tk7l pic.twitter.com/aM1BpWgezR — MEXC Global (@MEXC_Global) May 9, 2023

$SPONGE ist bereit für ein Plus von 147 %

Der Kryptomarkt hat sich in den letzten 12 Stunden beruhigt, und in der asiatischen Sitzung konnte der Bitcoin seinen Wert über der Marke von 27.500 $ halten. Dieser relativ starke Umfeld wird $SPONGE begünstigen, dessen Handelsgeschichte sich noch in den Kinderschuhen befindet. Das kurzfristige Aufwärtspotenzial für $SPONGE-Bullen liegt bei 147%, das am Sonntag durch das Allzeithoch von 0,0024 Dollar festgelegt wurde.

Neue Käufer und Bullen werden ermutigt, neue Positionen auf dem aktuellen Kursniveau von $0,001053 einzugehen, da $SPONGE konsolidiert und einen Ausbruch anstrebt. Das Abwärtsrisiko wird durch die starke Unterstützung bei 0,0006513 Dollar begrenzt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist $SPONGE die Nr. 5 unter den Trending Coins auf der führenden dezentralen Börsenhandelsdaten-Website Dextools.

Kauft Elon Musk $SPONGE und ist das Shiba Inu Team beteiligt?

Es gibt weiterhin Gerüchte, dass das Shiba Inu Team hinter dem Coin stehen könnte oder dass der Meme-Coin-Liebhaber Elon Musk seine Finger bei $SPONGE mit im Spiel haben könnte. Das Interesse der Wale an dem Coin ist beträchtlich, was auch das hohe Handelsvolumen erklärt. Es sollte jedoch auch angemerkt werden, dass der Coin seine Anzahl an Holdern über ein breites Spektrum an Käufern aufgebaut hat.

Derzeit gibt es mehr als 9.500 Besitzer von $SPONGE. Die Präsenz des Coins in den sozialen Medien wächst weiterhin stark an. So sind beispielsweise 18.000 Mitglieder in der Telegram-Gruppe angehäuft und auf Twitter beschreibt ein Tweet von The Toriant $SPONGE als „den heißesten Meme-Coin, der den Markt im Sturm erobert“:

Check out $SPONGE – the hottest #Memecoin that's taking the market by storm!



90M+ MC within 4 days

8000+ holders

3 CEX listings



Top 10 exchange listing to be announced on Tuesday!



Buy $SPONGE and Absorb the damp: https://t.co/DKbevRgiWV ! pic.twitter.com/4sam2L0CbR — The Toriant (@TheToriant) May 8, 2023

Der Tweet wurde 2.909 Mal geteilt und von 49.000 Personen gesehen. Der Toriant hat 1,2 Millionen Follower. Sogar Elon Musks Kumpel Matt Wallace hat begonnen, $SPONGE auf Twitter zu folgen. Nach nur vier vollen Tagen hat $SPONGE 36.000 Follower auf seinem Twitter-Account (@spongeoneth).

$SPONGE hat immer noch die höchste Liquidität auf Uniswap

$SPONGE hat weiterhin die höchste Liquidität aller Coins, die auf der dezentralen Top-Börse Uniswap gehandelt werden. Auf Uniswap V2 und V3 hat Pepe, dessen Marktkapitalisierung auf 800 Millionen Dollar zurückgegangen ist, eine Gesamtliquidität von 17 Millionen Dollar, während $SPONGE bei einer Marktkapitalisierung, die davon nur 5 % ausmacht (42 Millionen Dollar), 11 Millionen Dollar an Liquidität aufweist.

Das viel höhere Verhältnis von gesperrter Liquidität zu Marktkapitalisierung bei $SPONGE zeigt, dass hinter dem Coin erhebliche Interessen stehen. Es bedeutet auch, dass der Preis viel weniger wahrscheinlich durch die Aktivitäten von kurzfristig orientierten Walen bewegt wird, was leider für Pepe-Inhaber auf diesem Markt passieren könnte. Ohne Wrapped ETH und Stablecoins hat $SPONGE das dritthöchste Handelsvolumen an der dezentralen Börse Uniswap V3, wie die folgende Grafik zeigt.

Viele weitere CEX-Listings für $SPONGE dürften mit weiteren Preisanstiegen einhergehen

Börsen, die neue Coins listen wollen, achten auf ein hohes Handelsvolumen. Ein hohes Volumen bedeutet, dass die Börsen darauf vertrauen können, dass ihre Kunden Aufträge zum erwarteten Preis ohne Kursverluste ausführen können. Und natürlich bedeutet ein Coin, der mit hohem Volumen gehandelt wird, dass es mehr Auftragsfluss und damit mehr Gebühreneinnahmen für die zentralisierte Börse gibt.

In beiderlei Hinsicht ist $SPONGE ein Gewinner für die CEXs, so dass viele weitere Notierungen von Börsen aller Größenordnungen folgen werden. Und das bei minimalen Kursverlusten. Und mehr CEX-Notierungen bedeuten wiederum mehr Liquidität für ein Handelspaar, was eine solide Plattform für einen schnellen Kursanstieg bietet.

Jetzt $SPONGE kaufen.









Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.