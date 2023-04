Krypto News: MiCA-Regulierung – massiver Wettbewerbsvorteil für Österreich und Europa?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Europäische Parlament hat die 2020 in einer ersten Initiative vorgebrachten Vorschriften angenommen und wird die MiCA-Regulierung umsetzen. Nun steht nur noch die Billigung vom Europäischen Rat aus, die jedoch Formsache scheint. Frei nach Krypto-Experten verschafft die MiCA-Regulierung Europa und Österreich einen immensen Vorteil. Denn bei fortschreitender, strenger Krypto-Regulierung in den USA sind viele Unternehmen bemüht, einen besseren Standort zu finden. Die Krypto-Branche reagierte weitgehend positiv auf die MiCA-Regulierung. Nach einigen Verzögerungen freuen sich alle Beteiligten, dass die Markets in Crypto Assets (MiCA) nun bald Realität wird.

Europäisches Parlament verabschiedet MiCA: EU als Pionier der Krypto-Regulierung

In der vergangenen Woche hat das Europäische Parlament die Verordnung MiCA verabschiedet, die die Regulierung von Kryptowährungen in der Europäischen Union zum Ziel hat. Diese Verordnung gilt für alle Mitgliedsstaaten der EU und schafft einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für die Krypto-Industrie. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die neuen Regeln erst in Kraft treten, wenn der Text im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. MiCA gilt also (noch) nicht. Dies wird voraussichtlich im Juni 2023 geschehen, und im Anschluss noch zwischen zwölf und 18 weitere Monate dauern, bis die Verordnung vollständig umgesetzt ist.

Historic day for crypto in Europe!



Today @Europarl_EN gave its final green light to #MiCA. The EU is becoming one of the first jurisdictions in the world to introduce comprehensive rules on crypto-assets, protecting consumers, financial stability & innovation. #DigitalFinanceEU pic.twitter.com/cWF1Nv0Fr5 — EU Finance (@EU_Finance) April 20, 2023

Experten arbeiten derweil bereits an der Weiterentwicklung der Verordnung, die als „MiCA 2.0“ bezeichnet wird. Einige spezifische Bestimmungen von MiCA, die sich auf Stablecoins beziehen, sollen im Juli 2024 in Kraft treten. Andere Teile der Verordnung, die sich auf Krypto-Asset-Dienstleister beziehen, werden hingegen erst im Januar 2025 wirksam werden, so das Blockchain-Analyse-Unternehmen Chainalysis.

THREAD: [1/6] Today, the EU Parliament voted to pass MiCA – the first comprehensive, EU-wide rules for crypto asset service providers and different crypto assets (including stablecoins). — Chainalysis (@chainalysis) April 20, 2023

Die jüngste Verordnung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einheitlicher Regulierung von Kryptowährungen innerhalb der EU und könnte dazu beitrage, das Vertrauen in den Kryptomarkt zu stärken und den Anlegerschutz zu verbessern.

Positives Feedback aus der Krypto-Branche: MiCA ein Meilenstein für digitale Assets

Experten sehen den Regulierungsansatz der EU im Allgemeinen positiv und erwarten, dass er in einer bisher unkoordinierten gesetzlichen Landschaft nun mehr Klarheit, Ordnung und Chancen geben wird. Die Einführung der MiCA-Verordnung wird dabei als wichtiger Schritt zur fortschreitenden Krypto-Adoption gesehen.

Dabei äußerte sich CZ dezidiert positiv zur MiCA-Regulierung und betonte ihr Potenzial, zu einem globalen Rechtsrahmen für den digitalen Währungsmarkt zu werden. Dieser könne dazu beitragen, das Vertrauen in den Markt zu stärken und das Wachstum der Krypto-Industrie zu fördern, indem die Beteiligten auf klare Regeln und Vorschriften referieren können.

Die MiCA-Regulierung sei ein Fortschritt in einem der weltweit größten Märkte. Zwar komme es auf die Details an. Dennoch sieht CZ die Regulierung als grundsätzlich geeignet, um Nutzer zu schützen und Innovation zu fördern.

The European Parliament voted for MiCA to be implemented.



This means one of the world’s largest markets is introducing tailored regulations for crypto to protect users and support innovation.



The fine details will matter, but overall we think this is a pragmatic solution to… — CZ Binance (@cz_binance) April 20, 2023

Auch Tyler Winklevoss lobt die gesetzliche Regulierung der Krypto-Branche in Europa, nicht ohne Seitenhieb auf die USA, die mit Intransparenz und eher ideologischen Beweggründen Krypto-Unternehmen aktuell aktiv bekämpft.

While US regulators have been busy infighting and refusing to provide the most basic of clarity for the crypto industry, the European Union just approved the MiCA regulation, which provides a comprehensive regulatory framework for crypto in Europe. It's sad to see the US being… — Tyler Winklevoss (@tyler) April 20, 2023

Auch die größte Krypto-Börse der USA, Coinbase, die aktuell sukzessive über eine Verlagerung der Geschäftstätigkeiten nachdenkt und erst kürzlich eine Bermudas-Lizenz erhielt, sieht MiCA positiv. Demnach handle es sich um einen „pivotal moment for crypto regulation“.

The @Europarl_EN's adoption of #MiCA is a pivotal moment for crypto regulation.



This comprehensive framework will give crypto organizations the confidence to invest and grow in the region. https://t.co/tYhJW8fBpX — Coinbase (@coinbase) April 20, 2023

Was ist MiCA?

MiCA steht für „Markets in Crypto-Assets“ und ist eine EU-Verordnung zur Regulierung von Krypto-Assets und Krypto-Unternehmen innerhalb der Europäischen Union. Die Regulierung soll einheitliche Standards und Regelungen für Krypto-Assets und Krypto-Dienstleister schaffen, um die Transparenz und Integrität des Marktes zu erhöhen und natürlich auch Verbraucher zu schützen.

Die MiCA-Regulierung wird voraussichtlich verschiedene Kategorien von Krypto-Assets definieren und die Anforderungen für die Ausgabe, den Handel und die Verwahrung von Krypto-Assets durch Unternehmen regeln. Die Regulierung wird auch eine Genehmigungspflicht für Krypto-Dienstleister einführen, die bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets anbieten, wie z.B. Börsen oder Wallet-Provider.

Die MiCA-Regulierung ist Teil einer breiteren Initiative der Europäischen Union, um den Finanzsektor zu regulieren und zu harmonisieren. Die Verordnung soll dazu beitragen, die Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Assets zu minimieren und die Innovation im Bereich der Blockchain-Technologie und der Krypto-Assets zu fördern.

Krypto-Regulierung: Darum ist sie so wichtig – Europa & Österreich gehen voran

Die Krypto-Industrie hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erfahren und wird voraussichtlich auch in Zukunft weiter expandieren. Länder, die eine Krypto-freundliche Haltung einnehmen und gleichzeitig eine transparente Regulierung bieten, werden in Zukunft am meisten von dieser Technologie und dem damit verbundenen Kapital profitieren.

Innovation und Fortschritt werden durch Unklarheit und strenge Regulierung gehemmt. Wenn Unternehmen nicht sicher sind, wie sie bestimmte Vorschriften einhalten sollen oder befürchten, dass ihre Innovationen aufgrund von Regulierungsproblemen behindert werden, dürften sie weniger in diesen Länder investieren. Eine transparente Regulierung schafft hingegen Vertrauen und schafft eine Umgebung, die Innovation und Fortschritt fördert.

Krypto-Unternehmen bemühen sich zunehmend, transparente Standorte zu finden, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Geschäfte ohne Einschränkungen zu betreiben. Länder, die diese Unternehmen willkommen heißen und ihnen eine stabile Umgebung bieten, werden in der Lage sein, von den Vorteilen der Krypto-Industrie massiv zu profitieren.

Insgesamt können Länder, die eine Krypto-freundliche Haltung einnehmen und gleichzeitig eine transparente Regulierung bieten, in Zukunft am meisten von dieser Technologie profitieren und am Wachstum partizipieren. Durch die Schaffung eines offenen und innovationsfreundlichen Umfelds können nun die EU und Österreich die Vorteile der Krypto-Industrie nutzen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern erlangen.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.